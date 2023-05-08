У Обского моря заметили необычных клещей — для кого они опасны

— Мы поехали отдохнуть с друзьями на море. Часа на три. На самом море еще лед лежит, но клещей там обнаружили очень много. Первого я почувствовала на ноге, потом увидели на одежде, на бревнах, а когда присмотрелись, увидели, что они прямо по песку ползут. Пока мы там были, насчитали более двадцати штук. Никогда такого количества сразу не видела, — рассказала Юлия Бердышева.