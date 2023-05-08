У Обского моря заметили необычных клещей — для кого они опасны

Новосибирцы заметили нашествие клещей на берегу Обского моря. Как рассказала читательница НГС Юлия Бердышева, сегодня она отдыхала на берегу водохранилища и за три часа сибирячка обнаружила более 20 клещей.
— Мы поехали отдохнуть с друзьями на море. Часа на три. На самом море еще лед лежит, но клещей там обнаружили очень много. Первого я почувствовала на ноге, потом увидели на одежде, на бревнах, а когда присмотрелись, увидели, что они прямо по песку ползут. Пока мы там были, насчитали более двадцати штук. Никогда такого количества сразу не видела, — рассказала Юлия Бердышева.
Как рассказал НГС биолог Алексей Яновский, на берегу Обского моря новосибирцы обнаружили пастбищных коровьих, или иначе собачьих клещей.
— Это Dermacetor nisus. Хотя они тоже иногда присасываются к человеку, но вскоре отваливаются сами, оставляя трудно заживляемые места укусов. Но им нужна более теплая кровь. Они часто присасываются к коже собак и заражают их практически смертельным заболеванием под названием пироплазмоз. Это что-то вроде малярии, только у собак. При этом разрушается печень. Необходимы желчегонные препараты и помощь ветеринара для спасения домашнего питомца, — пояснил биолог.
По словам специалиста, активность этих клещей продлится с конца мая до начала июля.
Ранее в Новосибирске об укусах сообщили несколько человек из Заельцовского и Советского районов, а также двое из Ленинского. Кроме энцефалита и боррелиоза от клещей можно заразиться бактерией риккетсией. Она вызывает сибирский клещевой тиф, или клещевой риккетсиоз. Специалисты объяснили, как проявляется и лечится это заболевание.