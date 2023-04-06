Сыпь и лихорадка: врачи — о тифе, которым новосибирцы могут заразиться от клещей

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», НГУ и Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН опубликовали в журнале «Инфекция и иммунитет» результаты исследования, согласно которым в 23,1% случаев от клещей в регионе можно заразиться бактерией риккетсией. Оказывается, что это даже чаще, чем риск заболеть боррелиозом и клещевым энцефалитом. Разбираемся, так ли это.
Что такой риккетсий
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объясняет, что в клещах в Сибири действительно выявляется ряд риккетсий (R. Sibirica, R. Heilongjiangensis):
— Эти риккетсии вызывают сибирский клещевой тиф, или клещевой риккетсиоз. Важно не путать с сыпным тифом, который тоже вызывается риккетсиями, но других видов (Rickettsia prowazekii) и переносится другими насекомыми — платяной, реже головной вошью. Именно поэтому — по насекомому, передающему заболевание — сыпной тиф более опасен в плане возникновения вспышек. Классические примеры — войны и окопные вспышки данного заболевания, так как вши очень быстро размножались и переносили возбудителя от человека к человеку. Клещи в эпидемиологическом плане не так опасны в скученных коллективах. Сложно представить себе стадо клещей, набросившееся на беззащитный социум.
Клещевой риккетсиоз, по словам инфекциониста, — это достаточно доброкачественное заболевание: не переходит в хроническую форму, как боррелиоз, крайне редко дает летальные исходы:
— Но проявления достаточно выраженные и не несущие ничего приятного для больного. В месте укуса появляется повреждение кожи (первичный аффект), который достаточно долго заживает, отмечается сыпь по всему телу, до двух недель может держаться лихорадка до 40 градусов.
Правда, по данным лаборатории «Инвитро-Сибирь» за 2022 год, при исследовании клещей чаще выявляются боррелии, чем риккетсии.
А что такое сыпной тиф
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов объясняет, что сыпной тиф, или, как его называют, лагерная, тюремная, лихорадка, — это острое инфекционное заболевание, которое поражает кожу, сердечно-сосудистую и нервную систему. При этом, по информации эксперта, сыпной тиф также можно подхватить от клеща, хотя это редкость.
— Возбудитель сыпного тифа — бактерия риккетсия Провачека (Rickettsia prowazekii), названная в честь австрийского биолога Станислава Провачека. Чаще всего переносчиками заболевания становятся головные и платяные вши. Инфицирование происходит, когда фекалии вшей, содержащие бактерии, попадают на слизистые оболочки полости рта, носа или глаз человека. Кроме того, подхватить инфекцию можно и от клещей — кровососущих насекомых, которые в Новосибирске и области активизируются с первым потеплением и таянием снега.
По словам Романа Иванова, инкубационный период сыпного тифа длится от 6 до 25 дней, чаще всего 2 недели. Затем у человека поднимается температура, сильно болит голова, ломит мышцы. Через 4–5 дней симптомы могут утихнуть, но такое временное облегчение обманчиво.
— Вскоре признаки интоксикации нарастают, головные боли и головокружения усиливаются. Язык при этом обложен белым налетом, а на коже появляется сыпь — она выглядит как небольшие — до 3 мм — розовые пятна, которые затем становятся красными или синюшными. Чаще всего сыпь локализуется на туловище, руках и ногах. Если вовремя не начать лечение, то у пациента может развиться инфекционно-токсический шок. Температура тела при этом падает, пульс и дыхание становятся замедленными. Человеку трудно дышать, сознание и речь нарушаются, — описывает симптомы Роман Иванов.
Кроме этого, добавляет врач, к сыпному тифу может присоединиться вторичная инфекция и привести к менингиту, менингоэнцефалиту, пневмонии, тромбофлебиту и другим серьезным осложнениям.
— После выздоровления люди, переболевшие сыпным тифом, могут месяцами чувствовать слабость, раздражительность, нарушения сна. Они апатичны и с трудом подбирают слова, чтобы выразить свои мысли. Подтвердить диагноз «сыпной тиф» позволяет лабораторная диагностика. При первых признаках болезни можно сдать кровь на антитела к риккетсии Провачека, — говорит Роман Иванов.
Сыпной тиф лечат в стационаре — используют антибиотики. Обычно температура приходит в норму уже спустя пару дней после начала терапии. Заразиться можно повторно. При этом симптомы обычно не такие яркие, болезнь протекает легче и не дает осложнений.
По словам Романа Иванова, за последние три года у пациентов лаборатории «Гемотест» в Новосибирске и Новосибирской области не фиксировались случаи обнаружения сыпного тифа.
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