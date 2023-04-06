Сыпь и лихорадка: врачи — о тифе, которым новосибирцы могут заразиться от клещей

Клещевой риккетсиоз, по словам инфекциониста, — это достаточно доброкачественное заболевание: не переходит в хроническую форму, как боррелиоз, крайне редко дает летальные исходы:

— Но проявления достаточно выраженные и не несущие ничего приятного для больного. В месте укуса появляется повреждение кожи (первичный аффект), который достаточно долго заживает, отмечается сыпь по всему телу, до двух недель может держаться лихорадка до 40 градусов.

Правда, по данным лаборатории «Инвитро-Сибирь» за 2022 год, при исследовании клещей чаще выявляются боррелии, чем риккетсии.