Могут угрожать здоровью и жизни: кардиолог назвала 6 опасных сочетаний лекарств

О том, что обязательно надо узнать перед тем, как принять таблетку, «Доктору Питеру» рассказала главный врач, кардиолог, терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Валентина Байдина.



— Это правда, многие лекарственные препараты несовместимы. Об этом обычно говорится в инструкции к лекарственному препарату, — отметила Валентина Байдина. — Поэтому, если нужно к базовой терапии, принимаемой по поводу гипертонии, ИБС или другого хронического заболевания, дополнительно принять какой-то препарат, нужно уточнить это у врача или хотя бы в инструкции.