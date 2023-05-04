Могут угрожать здоровью и жизни: кардиолог назвала 6 опасных сочетаний лекарств

В любой домашней аптечке с базовым набором препаратов есть лекарства, которые мы назначили себе сами, не посоветовавшись с врачом. Иногда мы даже не читаем инструкцию. Но некоторые таблетки, порошки, растворы и капсулы, которыми мы лечим головную боль, простуды, кашель или аллергию, могут всерьез конфликтовать со средствами, которые прописаны для лечения различных хронических патологий. В итоге можно получить гремучую смесь — опасную комбинацию, которая вызовет побочные эффекты и спровоцирует осложнения.
О том, что обязательно надо узнать перед тем, как принять таблетку, «Доктору Питеру» рассказала главный врач, кардиолог, терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Валентина Байдина.
— Это правда, многие лекарственные препараты несовместимы. Об этом обычно говорится в инструкции к лекарственному препарату, — отметила Валентина Байдина. — Поэтому, если нужно к базовой терапии, принимаемой по поводу гипертонии, ИБС или другого хронического заболевания, дополнительно принять какой-то препарат, нужно уточнить это у врача или хотя бы в инструкции.
Врач объясняет: проблема не в том, что препарат может не сработать. Всё гораздо опаснее. Некоторые комбинации лекарств могут угрожать здоровью и даже жизни. Ниже — варианты опасных сочетаний лекарств.
Средства от аллергии и от кашля
Если человек страдает от сезонной или постоянной аллергии, ему могут прописать антигистаминные препараты. Когда на фоне аллергии возникает простуда, которая сопровождается насморком и кашлем, многие применяют различные сиропы или таблетки против кашля, не думая, что это опасно. Причем многие противокашлевые и противоаллергические лекарства, которые продают без рецепта, могут содержать аналогичные по действию вещества.
Совместный прием двух и более лекарств, имеющих аналогичное действие, однонаправленный эффект, может привести к накоплению токсических уровней препаратов.
Может резко усиливаться седативное действие, опасное для водителей и людей, которым нужна предельная концентрация. Кроме того, подобные комбинации могут привести к расстройствам аппетита и сна, сильной вялости, заторможенности.
Антидепрессанты и болеутоляющие
Пациенты с депрессией нередко ощущают боль в разных частях тела, которая возникает под влиянием внешних факторов. Нередко для того, чтобы облегчить ее, применяются безрецептурные обезболивающие, которые на фоне лечения антидепрессантами не рекомендованы.
Так, на фоне приема антидепрессантов СИОЗС (так называемые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) использование препаратов из класса НПВП (нестероидные противовоспалительные), которые дают жаропонижающий и обезболивающий эффекты, может грозить осложнениями. Это кровотечения из пищевода или стенок желудка. Совместный прием препаратов повышает риски в семь раз и более.
Аспирин и антикоагулянты
Многим пациентам врачи прописывают антикоагулянты, чтобы предупредить или лечить тромбозы сосудов. Но на фоне ОРВИ, при развитии головной боли или повышении температуры многие из нас традиционно тянутся за аспирином.
Но мало кто знает, что у этого препарата помимо основного выражен еще и антиагрегантный эффект, то есть происходит выраженное разжижение крови, снижение ее свертывающей способности. Это может спровоцировать опасные для жизни кровотечения — внешние или внутренние.
Ингибиторы МАО и лекарства от простуды
Препараты из группы ингибиторов моноаминооксидазы (МАО) могут назначаться при терапии депрессии, лечении паркинсонизма и некоторых иных патологий.
Если пациенты с такими заболеваниями простынут и будут использовать спреи или капли от насморка с сосудосуживающим действием, пить препараты с кофеином, аспирин, парацетамол, то они могут спровоцировать развитие серьезного гипертонического криза, который крайне сложно купировать, он может грозить человеку гибелью от осложнений.
Сердечные препараты и лекарства от других болезней
На фоне некоторых сердечных патологий врачи применяют препараты из группы сердечных гликозидов. Если на фоне их приема используются мочегонные средства, это может привести к развитию жизнеугрожающих аритмий. Особенно опасно сочетание фуросемида и дигоксина, особенно на фоне развития отеков и высокого давления. Такая комбинация ведет к потере калия с мочой, а уровень самого дигоксина на этом фоне повышается, формируя токсичные концентрации.
Сердечникам опасен и прием аналогов виагры, которая может провоцировать гипертонический криз. Если же на фоне приема этого препарата дополнительно используются нитраты (нитроглицерин), риски для здоровья возрастают в разы. Возможно развитие сердечной недостаточности и гибель.
Лекарства от давления и антибактериальные средства
При лечении гипертонии врачи могут назначать препараты из группы ингибиторов АПФ или препараты из группы блокаторов рецепторов к ангиотензин-2 (сокращенно БРкА). На фоне их приема запрещено применять антибиотики из группы триметоприма и сульфаметоксазола (ко-тримоксазол, бисептол). Есть данные об опасности сочетания препаратов от давления с препаратами из группы эритромицинов и макролидов. Возможны проблемы пищеварения, повышение давления, риск инсульта.
Россияне скупают китайские капсулы
Ранее мы писали о том, что россияне бросились лечить коронавирус китайскими капсулами Lianhua Qingwen, которые появились в интернете. Врачи объяснили — с чем опасно сочетать этот препарат и какой вред он может нанести.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк (Новосибирск) говорит, что не нашла регистрации этих капсул ни на сайте Роспотребнадзора, где есть информация обо всех зарегистрированных БАДах, ни на сайте Государственного реестра лекарственных средств, где есть информация обо всех зарегистрированных лекарствах.
— Я нашла данные об исследовании этих капсул с плацебо у людей с легким течением коронавирусной инфекции, но исследование значится как отозванное. Также хочу особо подчеркнуть, что в состав капсул входит эфедра — источник эфедрина. Это психоактивный ядовитый алкалоид, содержащийся в различных видах эфедры, его оборот в России запрещен. Эти капсулы могут быть опасны для людей с гипертонией, нарушениями ритма сердца, курящих и употребляющих алкоголь. Кстати, сам производитель рекомендует при использовании этих капсул избегать курения, алкоголя, острой пищи.
Заведующая аптекой сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Елена Заречнева (Новосибирск) замечает, что в заявленном производителем составе есть биологически активные добавки, которые не показаны, например, людям с гипертонией и аритмией:
— Туда входит сушеный корень солодки, который может негативно сказаться при ряде заболеваний. Например, если люди принимают противоаритмические препараты, им даже печенье с солодкой не показано, так как она снижает действие лекарственных препаратов. Поэтому мы предупреждаем пациентов о возможных негативных последствиях при приеме отдельных лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Также указан ряд растений, которые мы даже не знаем, их действие не изучалось российской фармакогнозией.
Варвара Веретюк говорит, что солодка может вызывать задержку жидкости и повышение давления, с ней также нужно быть аккуратным. Кроме того, такие сложные фитопрепараты способны взаимодействовать с другими лекарственными средствами. Поэтому если у человека есть хроническое заболевание, для контроля которого он уже постоянно принимает лекарства, то Lianhua Qingwen и подобные ему многокомпонентные средства могут снизить эффективность лечения и даже привести к токсическим эффектам.
— Целесообразность применения этого средства также вызывает вопросы, — отмечает врач. — Если есть повышенная температура, то надежнее, безопаснее и дешевле воспользоваться парацетамолом или ибупрофеном. А если болит горло, то можно воспользоваться любыми пастилками для рассасывания, либо опять же прибегнуть к парацетамолу или ибупрофену. Противовирусные препараты назначает врач, и их перечень утвержден клиническими рекомендациями Минздрава России, в которые Lianhua Qingwen тоже не входит.