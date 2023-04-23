Странные фразы и необычное поведение: эти симптомы говорят о приближающейся деменции

Что такое деменция

Деменция — это состояние, при котором нарушаются когнитивные функции (память, мышление, понимание, речь, способность ориентироваться в пространстве и другие). Часто перед первыми симптомами люди начинают хуже контролировать свое эмоциональное состояние, падает мотивация и деградирует уровень поведения в обществе. К развитию деменции приводят различные болезни и травмы, которые вызывают повреждение мозга, такие как болезнь Альцгеймера или инсульт.

Первые проявления деменции родственники часто списывают на естественные возрастные изменения и воспринимают как должное, но ситуация ухудшается, и когда дело доходит до врача, помочь человеку уже сложно.