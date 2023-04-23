Странные фразы и необычное поведение: эти симптомы говорят о приближающейся деменции

Первые признаки деменции легко спутать с банальным старением, поэтому им не придают большого значения. Но им на смену приходят уже пугающие симптомы, а болезнь перерастает в более тяжелую стадию. Пожилой человек в таком состоянии может терять ориентацию в пространстве и времени, проявлять агрессию к людям и перестать узнавать родных. Мы составили памятку, как распознать первые симптомы деменции и что делать, если вы их всё же заметили.
Что такое деменция
Деменция — это состояние, при котором нарушаются когнитивные функции (память, мышление, понимание, речь, способность ориентироваться в пространстве и другие). Часто перед первыми симптомами люди начинают хуже контролировать свое эмоциональное состояние, падает мотивация и деградирует уровень поведения в обществе. К развитию деменции приводят различные болезни и травмы, которые вызывают повреждение мозга, такие как болезнь Альцгеймера или инсульт.
Первые проявления деменции родственники часто списывают на естественные возрастные изменения и воспринимают как должное, но ситуация ухудшается, и когда дело доходит до врача, помочь человеку уже сложно.
— Деменции подвержены фактически все — независимо от возраста, положения в обществе, образа жизни. Причем деменция прогрессирует у разных людей совершенно по-разному, — рассказывает медицинская сестра Ольга Котельникова, специалист по обучению АНО ДПО «Мастерская заботы».
Эксперт отмечает, что это большое испытание и труд — ухаживать за близким с деменцией. Родным бывает просто невыносимо принять, что их родственник теряет умственные способности, перестает узнавать родных людей, места, путает вещи, события.
Первые симптомы деменции
В первую очередь нужно быть очень внимательным к своим близким, на ранних стадиях деменцию купировать легче, а вот заметить труднее. Первыми тревожными звоночками могут стать нарушение памяти, ориентации в пространстве и потеря счета времени.
— Обращать внимание нужно на странные фразы, необычное поведение, — говорит президент фонда помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус» Александра Щеткина. — Человек может не узнавать пространство, не понимать, какой сейчас год, забывать или путать слова, назначения предметов, задавать один и тот же вопрос, может начать складировать и собирать ненужные вещи. Может часто меняться настроение, наступает апатия, депрессия, человек теряет интерес к жизни, говорит, что «зажился на этом свете».
Часто люди предпочитают отшутиться от фраз бабушек и дедушек о том, что они уже зажились на этом свете. Поэтому и болезнь остается незамеченной, родственники до последнего не хотят верить, что их близкий человек болен. Тем более что деменция — психиатрический диагноз, в обществе на нём есть определенное табу. Говорить о таких проблемах в семье не принято, а покуда не принято, то и болезнь кажется далекой, редкой. Мало кто воспринимает ее как то, с чем может столкнуться каждый.
К тому же бывает сложно понять, что именно должно вызвать тревогу. Да, есть медицинские термины, есть рекомендации, но обычному обывателю непонятно, что именно считать нарушениями памяти, а что — безобидной забывчивостью. Да и, в конце концов, кто из нас не забывал, зачем пришел на кухню и что ему вообще нужно от холодильника? Специалисты приводят такие примеры, именно они помогут распознать болезнь: человек может забывать слова, которые регулярно использует (не имя артиста из фильма, а слово «кружка»), появляются ошибки в привычных действиях.
— Например, начинает бояться испортить стиральную машину, которой всегда пользовался, не помнит, как ее включать. Или переходит на бутерброды — забыл, как готовить, или боится включать плиту, — объясняет Екатерина Ураева. — У меня в практике был пример, когда вполне самостоятельная и умная пожилая женщина забыла, как варить макароны: она понимает, что это макароны, что их сухими нельзя есть, но что дальше делать — не знает. Происходят ситуации, над которыми родственники иногда посмеиваются, а это может говорить о проблемах. Конечно, нужно бить тревогу при забывании базовых знаний: полное имя, адрес, дата и место рождения, состав семьи — эти сведения потому и считаются базовыми, что их невозможно без причины забыть. Иногда у человека меняется поведение: он становится более капризным, вспыльчивым, агрессивным.
Часто люди с деменцией начинают спрашивать всё по несколько раз, будто заезженная пластинка. Такие повторяющиеся вопросы — одно из классических проявлений средней стадии заболевания. Но всех она поражает по-разному, многое зависит от воздействия самой болезни и индивидуальных особенностей человека перед заболеванием.
Что делать при первых симптомах деменции
Если состояние близкого человека вас тревожит и вы увидели первые проявления странностей в поведении, нужно обязательно пойти к врачу, который есть в доступе, — это может быть даже терапевт. Он поможет определить точный диагноз, ведь под деменцию мимикрирует целый ряд болезней: депрессия, болезни щитовидной железы, нехватка некоторых витаминов, инфекции и опухоль мозга. Если доктор все-таки диагностировал деменцию, то он назначит лечение. Оно, в свою очередь, может улучшить память, внимание, сохранить основные навыки самостоятельности, упорядочить поведение. Во многих случаях специальными лекарствами можно устранить или уменьшить тревогу, депрессию, бред, обманы восприятия.
— Если деменция вызвана болезнью Альцгеймера, то даже при мягкой медикаментозной поддержке и соблюдении определенных рекомендаций по организации пространства и ритма жизни мы можем приостановить развитие болезни надолго, — говорит автор проекта «StopДеменция» Екатерина Ураева. — Это как при любом заболевании: чем раньше ты определишь проблему, тем больше сможешь помочь. Да, обратимости в деменции мы пока не знаем, но развитие можно приостановить. Головной мозг — такой же орган и на ранней стадии поддается поддержке.
По данным Российского геронтологического научно-клинического центра, в России порядка 2 миллионов людей, которые в той или иной степени страдают деменцией. Более точных данных нет — получить их мешает в том числе и то, что люди попросту не обращаются к врачам: одни считают нормой угасающее сознание в старческом возрасте, другим стыдно, третьим страшно. Всё это в итоге выливается в ряд практических проблем. Сложно найти нужного врача, который сначала назначит, а в случае чего и скорректирует лечение деменции. Болезнь мало исследуется. О том, как в России живут миллионы людей с деменцией и почему эта проблема до сих пор остается незамеченной, мы рассказывали подробно в этом материале. А также публиковали тест, который поможет определить качество работы мозга и склонность к деменции.