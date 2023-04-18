Готовы к лету? Проверьте на нашем онлайн-калькуляторе, действительно ли вам пора похудеть

У детей при определении избыточного веса и ожирения следует учитывать возраст.



О том, почему стало так много полных детей, чем грозит ожирение и как уберечь малышей от изобилия конфет и чипсов на полках магазинов, можете узнать из интервью с эндокринологом.



Другой врач рассказала, как понять, что вы уже набираете лишний вес и что этому способствует — гормоны или проблемы с щитовидкой.



Истории феноменального похудения

Почитайте, например, про кондитера-блогера Людмилу Гольцман, похудевшую на 70 килограммов. Она увидела себя «необъятную» на видео и ужаснулась. Теперь она худышка — посмотрите на фото до и после (трудно поверить, но это один и тот же человек).