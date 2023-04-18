Готовы к лету? Проверьте на нашем онлайн-калькуляторе, действительно ли вам пора похудеть

По данным ВОЗ, в России в среднем 30% людей трудоспособного возраста имеют ожирение и 25% — избыточную массу тела. Врачи постоянно говорят, что узнать свой оптимальный вес можно с помощью универсальной формулы — расчета индекса массы тела. Наши тюменские коллеги из 72.RU решили не грузить читателей математическими подсчетами. Вместо этого опубликовали удобный виджет, который сам укажет вам на избыточный вес или идеальную фигуру.
Просто укажите возраст, рос и вес, а затем нажмите на кнопку «рассчитать».
Согласно ВОЗ, диагноз «избыточный вес» или «ожирение» у взрослых ставится в следующих случаях:
- ИМТ больше или равен 25 — избыточный вес;
- ИМТ больше или равен 30 — ожирение.
У детей при определении избыточного веса и ожирения следует учитывать возраст.
О том, почему стало так много полных детей, чем грозит ожирение и как уберечь малышей от изобилия конфет и чипсов на полках магазинов, можете узнать из интервью с эндокринологом.
Другой врач рассказала, как понять, что вы уже набираете лишний вес и что этому способствует — гормоны или проблемы с щитовидкой.
Истории феноменального похудения
Почитайте, например, про кондитера-блогера Людмилу Гольцман, похудевшую на 70 килограммов. Она увидела себя «необъятную» на видео и ужаснулась. Теперь она худышка — посмотрите на фото до и после (трудно поверить, но это один и тот же человек).
Блогер София Броян, прославившаяся благодаря юмористическим роликам в социальных сетях и своему грандиозному похудению больше чем на сто килограммов, перенесла операцию. Девушке срезали пять килограммов обвисшей кожи. Смотрите результат — он поразительный.
А еще мы рассказывали историю шоумена, который в одно время располнел так, что не мог сам вылезти из ванны. У него начались серьезные проблемы со здоровьем. Ведущий стал внезапно вырубаться в общественных местах: мог незаметно заснуть в такси или в очереди к врачу. Начались нервные срывы, вспышки ярости, проблемы с потенцией. Он и часа не мог стоять на ногах: жуткие боли в суставах вынуждали делать частые передышки, несмотря на то, что работа требовала активности и большой энергии. Но однажды он устал от такой жизни и взялся за себя. Он похудел на 51 килограмм!