«Такой случай не единичный». Реаниматолог — о состоянии Романа Костомарова и его шансах на выздоровление

Известный российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров лежит в больнице Коммунарка больше двух месяцев. Его госпитализировали 10 января с болью в груди. На днях ему ампутировали пальцы на левой руке. До этого спортсмен уже перенес несколько сложных операций — ему ампутировали обе стопы и пальцы рук. После этого состояние спортсмена ухудшилось: Роман не мог самостоятельно дышать, у него перестал видеть один глаз.
Реаниматолог-анестезиолог Мария Юдина оценила состояние фигуриста и рассказала, каким может быть процесс его реабилитации.
— Понятно, что Костомаров — личность известная, поэтому к нему такое пристальное внимание, но такой случай не единичный, — рассказала она корреспонденту MSK1.RU. — Сегодня фигурист дышит уже сам. В этом я вижу только огромный плюс. Ведь он достаточно долго находился на ИВЛ в медикаментозной коме. Роман действительно был в крайне тяжелом состоянии.
Врач отметила: для того чтобы человеку поддержать жизнь, используют разные методы. Но любое лечение подразумевает какие-то риски и побочные эффекты.
— Если у Романа был сепсис, предполагаю, что был у него и септический шок. А он сопровождается стойким снижением артериального давления, — уточнила Мария Юдина. — В таких случаях используются препараты, повышающие сосудистый тонус и артериальное давление, которое обеспечивает кровоснабжение головного мозга и доставку к нему кислорода. Но за счет спазма периферических сосудов может нарушиться кровоснабжение конечностей — отсюда и гангрена. Также у Романа была полиорганная недостаточность, к которой мог привести сепсис.
Что касается кисти руки, реаниматолог считает, что врачам на месте виднее, делать операцию или нет. Романа осматривают несколько раз в день, и не один доктор, а много, и собирают консилиумы.
— Если говорить о тяжести самой операции, Роман уже столько всего перенес… Кисть — это не такой уж большой объем, и если операция всё же состоится, думаю, что всё у него будет нормально — и с хирургической точки зрения, и анестезию сейчас подбирают каждому человеку индивидуально. Переносится она достаточно легко, — добавила Юдина. — Я видела много комментариев, в которых пишут, мол, зачем жить без конечностей, но это абсолютная глупость. Нужно Романа продолжать лечить, спасать и поддерживать, человек он молодой и сильный. Хотя, конечно, первое время таким пациентам сложно осознать всё то, что произошло…
Сейчас у Костомарова состояние «не хуже и не лучше». По словам медика, какое-то время еще будет сохраняться астенический синдром. Это постепенно развивающееся психопатологическое расстройство. Оно проявляется усталостью, снижением психической и физической работоспособности, нарушениями сна, повышенной раздражительностью или, наоборот, вялостью, эмоциональной неустойчивостью и вегетативными нарушениями.
— Роман — спортсмен, и у него, возможно, будут бонусы от его организма во время реабилитации. Он и выжил наверняка благодаря этому. Но астенический синдром может длиться достаточно долго, — сказала Мария Юдина. — Даже после тяжелого гриппа человек ходит недели три слабый. Роман знает, как поддержать себя физически, а с моральным состоянием помогут ему справиться психолог и семья. Сейчас самое основное — выжить.
По мнению реаниматолога, тяжелый период у Костомарова позади, а впереди — этап восстановления. Сколько он продлится, зависит от его организма. Понятно, что это будет не один месяц.
— Еще пишут, что Роман потерял 25 килограммов. Думаю, это оттого, что у него уменьшилась мышечная масса, которой у него было достаточно много. Ведь он спортсмен, — отметила Мария Юдина. — Мышцы привыкли всё время быть в работе. И они гораздо тяжелее, чем жир. А чтобы поддерживать объемную мышечную массу, нужно соответственно заниматься физически.
Если говорить о питании, врач отметила, что Роман получает питание сбалансированное, внутривенное, и специальные смеси, которые вводятся в желудок через зонд. Это тоже необходимо. Желудок обязательно должен работать. Медики знают, как нужно рассчитывать нормы белка, жира и углеводов.
Из-за того, что Костомаров лежит в больнице уже третий месяц, у него появляются пролежни и возникают сильные боли.
— Вообще, уход за таким больным, конечно же, тяжкий труд. Его нужно постоянно переворачивать, потому что пролежни образуются крайне быстро, буквально за несколько часов, — отметила Мария Юдина. — Необходимо эти места обрабатывать, протирать специальными лосьонами и растворами, чтобы предотвратить образование пролежней и чтобы не возникло еще и инфекционных осложнений. Сестринский уход в реанимации очень важен.
— И если кисть ему сохранят, это, конечно, хорошо. Если нет… Сейчас же не каменный век, медицина развивается. Сделают нужные протезы, — сказала реаниматолог-анестезиолог. — И тогда Роман займется всем, чем захочет: может, откроет для себя что-то новое или на старом поприще найдет что делать. Главное, чтобы у человека голова была ясная. В 46 лет жизнь только начинается.
Ранее фигурист, продюсер «Ледникового периода» и друг Романа Костомарова Илья Авербух рассказал об изменениях в состоянии Костомарова. В начале марта стало известно, что он начал приходить в себя и двигаться.
Кроме этого, врач рассказывал о том, как себя чувствует олимпийский чемпион и какие у него шансы на поправку.
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали 10 января с болью в груди. За два с лишним месяца нахождения в больнице спортсмен перенес два инсульта и менингит.