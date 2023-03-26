«Такой случай не единичный». Реаниматолог — о состоянии Романа Костомарова и его шансах на выздоровление

Реаниматолог-анестезиолог Мария Юдина оценила состояние фигуриста и рассказала, каким может быть процесс его реабилитации.

— Понятно, что Костомаров — личность известная, поэтому к нему такое пристальное внимание, но такой случай не единичный, — рассказала она корреспонденту MSK1.RU. — Сегодня фигурист дышит уже сам. В этом я вижу только огромный плюс. Ведь он достаточно долго находился на ИВЛ в медикаментозной коме. Роман действительно был в крайне тяжелом состоянии.

Врач отметила: для того чтобы человеку поддержать жизнь, используют разные методы. Но любое лечение подразумевает какие-то риски и побочные эффекты.