«Чего как тряпка? Соберись!» Психиатр рассказал, как спасти близких от суицида. Стоп-фразы

Весной многие чувствуют апатию, грусть, тоску. За зиму организм тратит свои ресурсы, запас витаминов истощается, люди устают от холода и непогоды и становятся раздражительными. Нервы будто оголяются, и мы острее чувствуем мир. Депрессия и другие душевные недуги тоже обостряются в это время года. По неутешительной статистике ВОЗ, каждый год в мире происходит более
Как уберечь близкого человека от суицида, как поддержать, когда ему плохо, E1.RU рассказал врач-психиатр, психотерапевт высшей квалификационной категории Марк Лейдерман.
Кому нужно особое внимание
— Как заметить, что человек близок к совершению попытки суицида? Склонность к суицидальным попыткам передается генетически. Если кто-то из родственников совершал суицид, есть опасность, что вероятность трагедии будет выше. Наследуется именно склонность к суицидальному поведению. Это не значит, что родственник тоже это сделает, просто риски повышаются.
Если у человека есть психическое расстройство: депрессия, биполярное расстройство, шизофрения, личностное расстройство, это тоже может усиливать возможность совершения суицида. И, зная об этом, мы должны уделять больше внимания такому человеку.
Надо обращать внимание на людей, у которых уже были суицидальные попытки. Вероятность совершения повторных попыток становится выше. Также советую обращать внимание на людей, которые злоупотребляли психоактивными веществами: алкоголем, наркотиками.
Как понять, что что-то не так
— Во-первых, мы можем заметить, что у человека изменилось поведение. Самое банальное: он раньше был активным, веселым, а стал необщительным, замкнутым, стал уединяться, рассуждать о смерти; вы заметили, что он искал информацию на эту тему в интернете. Возможно, он стал чаще шутить о смерти, куда-то уходить. Может, изменился в поведении: стал раздавать свои вещи, делать то, что для него не характерно, стал особенно тщательно прибираться дома и в личных вещах. Это тоже может указывать на то, что человек решил что-то сделать с собой и перед этим навести порядок дома и в документах.
Такие фразы должны насторожить:
«Я никчемный»;
«Я во всем виноват»;
«У меня ничего не получается»;
«Опять я не смог ничего сделать»;
«Я в жизни неудачник».
Всё это в совокупности указывает на риск совершения суицида. Мы можем думать, что человек делает или говорит это демонстративно, чтобы обратить на себя внимание, чтобы его пожалели, посочувствовали. Может быть и такое, но здесь мы никак не можем исключить реальные суицидальные мысли. Лучше перестраховаться: на любое такое поведение, высказывание нельзя не обращать внимания, просто отмахнуться: «Не говори ерунды, без тебя забот много, а ты на себя тут одеяло перетягиваешь». К этому надо очень внимательно относиться.
«Тихони» и «бунтари»
Бытует мнение, что чем громче человек кричит о намерениях, тем меньше вероятность, что он действительно что-то сделает. Но психиатр опроверг эту мысль:
— Отличить на сто процентов и сказать, что здесь нет и не будет суицида, нельзя. Человек может демонстративно, импульсивно что-то сделать и не рассчитать усилия, и это обернется трагедией. Когда человек говорит о суициде, нельзя на это махнуть рукой. Я знаю такие примеры, когда человек угрожал, демонстративно это заявлял, в итоге суицид совершил. Хотя со стороны кому-то могло показаться, что его поведение — просто провокация.
Данных о том, что чаще совершают суицид те, кто кричит, или те, кто, наоборот, молчит, нет. Доказано, что женщины чаще совершают суицидальные попытки, но завершенный суицид чаще бывает у мужчин. Однако всё же нельзя не обращать внимания на суицидальные высказывания. Гарантий никаких нет.
Где могут оказать психологическую помощь подросткам
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
психологическая помощь подросткам и молодежи онлайн,
психологическая помощь подросткам: чат с психологом.
Как поддержать?
— Нужно привести примеры того, где у человека удачно что-то получается. Наше сознание зачастую склонно, особенно в эмоционально тяжелых ситуациях, катастрофицировать [события], склонно применять негативный фильтр, когда видится только плохое. Поэтому нужно напомнить человеку про хорошие стороны его жизни, подметить сильные качества, вспомнить о победах, успешных рабочих и личных кейсах.
Сказать, что, возможно, сейчас что-то не получилось, но это не вся его жизнь. Потом попробовать человека как-то отвлечь, чем-то занять, найти хобби, увлечения. Но если это прямо серьезные суицидальные высказывания, лучше не заниматься самодеятельностью, а обратиться к специалисту.
Нужно наблюдать за человеком, деликатно и мягко узнавать, как он себя чувствует. Говорить о нем, о его преимуществах и хороших качествах. А также сказать, что если ему морально тяжело, то стоит обратиться к психотерапевту, это совсем не значит, что он сумасшедший. Объяснять, что это лишь тяжелый психологический груз, а специалист поможет справиться.
Как помочь тому, кто не идет на контакт
— Ситуация сложная, потому что госпитализировать человека в недобровольном порядке не так уж и просто. Есть закон о психиатрической помощи, который предусматривает возможность недобровольной госпитализации, но это сложно. Я понимаю родственников, у них возникает дилемма и вопросы: «А не сделаю ли я хуже, если вызову психиатрическую бригаду, госпитализирую родного человека? Скажет ли он потом мне спасибо? Вдруг станет хуже?»
Я считаю, что, даже если внешне человек не реагирует на вашу поддержку и она кажется вам неэффективной, это всё же помогает. Даже если внешне кажется, что головой об стену бьешься, нужно продолжать акцентировать внимание близкого на хорошем, не оставлять дорогого вам человека в одиночестве с депрессией, с суицидальными мыслями. Нельзя оставлять попытки помочь и поддержать.
Стоп-фразы, которые нельзя говорить близким
«Всё это ерунда»;
«Да что ты опять начинаешь»;
«Не обращай внимания»;
«Ты уже надоел с этим»;
«Прекращай давай»;
«Чего как тряпка? Соберись»;
«У других еще хуже»;
«Возьми себя в руки» (и подобные фразы).
— Мы хотим человека подбодрить, как-то его встряхнуть, нам кажется, что эти фразы как раз подходят. Но в таком состоянии для него это может показаться пренебрежением, доказательством того, что он не важен, не нужен. И будет еще одним кирпичиком в его суицидальной тенденции. Не стоить говорить человеку в депрессии или с суицидальными мыслями, как всё плохо у других — это вряд ли добавит ему какого-то позитива. Нужно акцентировать внимание на том, что вы его любите, цените, напоминать о положительных сторонах его жизни. Если мы будем говорить: «Смотри, у остальных всё плохо», это только усилит его депрессию и подтвердит, что всё в жизни вообще плохо. И зачем жить?
Кто чаще так заканчивает жизнь
— Мои личные наблюдения: подростки и женщины после 40–45 лет, когда начинаются гормональные перестройки. Как раз в этом возрасте у женщин бывают депрессивные состояния.
Какие причины у подростков
— Крайне редко бывает так, что человек на фоне полного благополучия, хорошего настроения берет и так импульсивно поступает. Может быть, это влияние социальных сетей, интернета, когда подростков втягивают в суицидальные группы. Может быть, сейчас такая жизнь, что им сложнее устроиться, найти себя.
Когда случаются обострения
— Весной идет перестройка организма, чаще бывают депрессии. Могу предположить, что в конце весны тяжело подросткам. Когда ты чем-то занят, учишься, у тебя нет времени на посторонние мысли, а потом — раз, ты окончил учебу, друзья разошлись. И подросток может начать испытывать какое-то одиночество. Ему не нужно идти в школу, и это чувство одиночества может начать продуцировать суицидальные мысли, то, на что у подростка не было времени, когда он учился.
Что делать, если человек сейчас угрожает суицидом
— Нет готового рецепта. Если реальная попытка суицида, можно и уговорить, и аккуратно подходить, и я считаю, что обоснованно применение физической силы: можно схватить в охапку человека в такой критической ситуации.
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