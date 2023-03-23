«Чего как тряпка? Соберись!» Психиатр рассказал, как спасти близких от суицида. Стоп-фразы

«Тихони» и «бунтари»

Бытует мнение, что чем громче человек кричит о намерениях, тем меньше вероятность, что он действительно что-то сделает. Но психиатр опроверг эту мысль:

— Отличить на сто процентов и сказать, что здесь нет и не будет суицида, нельзя. Человек может демонстративно, импульсивно что-то сделать и не рассчитать усилия, и это обернется трагедией. Когда человек говорит о суициде, нельзя на это махнуть рукой. Я знаю такие примеры, когда человек угрожал, демонстративно это заявлял, в итоге суицид совершил. Хотя со стороны кому-то могло показаться, что его поведение — просто провокация.