«Застонала. Связь оборвалась». Сирота просит наказать виновных в смерти ее сестры

Обычная ОРВИ?

Еще совсем недавно, за несколько месяцев до трагедии, у молодой сотрудницы екатеринбургского детского садика Лоллы Бикташевой всё было замечательно. Никаких проблем со здоровьем не было. Девушка чувствовала себя хорошо, работала помощницей воспитателя, строила планы на жизнь и собиралась пойти учиться в педагогический колледж.



Лолла — сирота. Когда-то ее мать лишили родительских прав. Девочку взяла под опеку тетя, а Вику с четырьмя младшими братьями и сестрами определили в детский дом: всех детей тетя не смогла бы потянуть, но всегда была на связи с племянниками, навещала их, помогала.

