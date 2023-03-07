Клиника «волшебного доктора», про которого писал НГС, в Новосибирске объявила о закрытии

Отделение клиники Дмитрия Раевского в Новосибирске объявило о закрытии. Информация появилась в телеграм-канале «Центр здоровья Дмитрия Раевского». В январе Дмитрием Раевским заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.
В среду, 1 марта, новосибирская клиника объявила, что закрыта для приема пациентов. Организаторы сообщили, что переходят на работу в режиме онлайн и будут продолжать консультировать.
— Хотелось избежать драматизма при закрытии нашей клиники, но он всё равно меня догнал. Казалось бы, вложено столько сил и ресурсов в создание этого проекта, а теперь вот хоп — и нет его. Сразу скажу, что решение закрыть клинику не связано ни с каким внешним давлением. У нас нет предписаний, рекомендаций или еще каких-то указаний от внешних и верховных организаций, — рассказала в отдельном посте организатор новосибирского отделения Елена.
Как объяснила организатор, клиника закрылась по своей воле, так как силы команды нужны в других проектах. В новых проектах, по словам сибирячки, не нужно будет доказывать то, что делают участники проекта, важно и нужно.
— Сейчас моя забота помочь всем сотрудникам, которые мужественно прошли этот путь вместе со мной, получить достойную работу в других наших проектах. У меня уже сейчас
Корреспондент НГС обратилась за комментарием к Елене Некрасовой. На момент публикации ответа от женщины не последовало.
С лекции «волшебного доктора», который обещает вылечить рак, НГС делал репортаж и разбирался, как зарабатывают деньги на смертельно больных людях. Клиники Раевского работали в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Екатеринбурге, Новосибирске, Алма-Ате. После начала проверок Дмитрий Раевский удалил свой телеграм-канал и страницу во «ВКонтакте». Мужчина называл себя «онкопсихологом» и утверждал, что может «снять» инвалидность за пару месяцев, вылечить БАС (боковой амиотрофический склероз) и отставание в развитии у детей.