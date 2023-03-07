Клиника «волшебного доктора», про которого писал НГС, в Новосибирске объявила о закрытии

Как объяснила организатор, клиника закрылась по своей воле, так как силы команды нужны в других проектах. В новых проектах, по словам сибирячки, не нужно будет доказывать то, что делают участники проекта, важно и нужно.

— Сейчас моя забота помочь всем сотрудникам, которые мужественно прошли этот путь вместе со мной, получить достойную работу в других наших проектах. У меня уже сейчас 3–5 разных предложений в разных городах и странах, потому все двигаемся дальше и продолжаем работать. Уверена, что всё было не зря. Рада, что мы справились со своими внутренними битвами и готовы идти дальше, — подытожила организатор.