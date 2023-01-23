Александр Бастрыкин поручил проверить «онкопсихолога», про которого писал НГС

Клиники Раевского работают в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Екатеринбурге, Новосибирске, Алма-Ате. НГС подробно рассказывал о Дмитрии Раевском, когда он приезжал в Новосибирск. Мужчина называл себя «онкопсихологом» и утверждал, что может «снять» инвалидность за пару месяцев, вылечить БАС (боковой амиотрофический склероз) и отставание в развитии у детей.