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Александр Бастрыкин поручил проверить «онкопсихолога», про которого писал НГС

Кроме того, клиникой Раевского заинтересовался Росздравнадзор

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Дмитрий Раевский на встрече в Новосибирске

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Московские следователи проверят клинику «Здравница» Дмитрия Раевского. Мужчина продвигал авторскую методику лечения онкозаболеваний с помощью работы с подсознанием, народных песен и наложения рук.

— В эфире федерального телеканала был продемонстрирован сюжет о пострадавших от некачественного лечения доктора, оказывавшего платные медицинские услуги лицам, имеющим онкологические заболевания, в клинике «Здравница» в Москве, — говорится в сообщении СКР в Telegram.

После этого московские следователи начали проверку по признакам ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад с первыми результатами.

Кроме того, клиникой «Здравница» заинтересовался Росздравнадзор.

— Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверит деятельность клиники ООО «Здравница», где, по сообщениям СМИ, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами, — говорится на официальном сайте службы.

Клиники Раевского работают в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Екатеринбурге, Новосибирске, Алма-Ате. НГС подробно рассказывал о Дмитрии Раевском, когда он приезжал в Новосибирск. Мужчина называл себя «онкопсихологом» и утверждал, что может «снять» инвалидность за пару месяцев, вылечить БАС (боковой амиотрофический склероз) и отставание в развитии у детей.

Александр БастрыкинМошенничествоОнкологияСКР РФ
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