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«Пытался ползти к прохожим»: парень после ссоры с друзьями потерял руки и ноги, но нашел себя и помогает другим

Он лег под поезд, а когда опомнился, было уже поздно

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Рук и ног Игорь лишился еще два года назад

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Игорь Кошкин — обычный парень из Саранска. Его жизнь кардинально поменялась в 2020 году. Когда ему было 24 года, он потерял руки и ноги.

В то время молодой человек крепко выпивал, и пьянка сделала его калекой. Он лег под поезд. Но чудом остался жив. После трагедии стал вести блог, в котором пропагандирует здоровый образ жизни, отказ от спиртного и любовь к себе. Наши коллеги из «СтарХита» рассказали историю Игоря.

Мама воспитывала сына одна, отец погиб во время службы в полиции, когда мальчику был всего один год. С детства Кошкин мечтал стать кадетом и добился своего. Окончил военное училище, после пытался поступить в вуз по специальности в Москве, но не получилось. В итоге отучился в казанском танковом училище полгода и ушел в армию. Вскоре молодой человек понял, что карьера военного не для него. Вернувшись, он поступил в Саранский университет и в 2020 году окончил его со специальностью «системный администратор».

Молодой человек не отчаялся, бросил пить, освоил протезы и стал активно заниматься спортом

Молодой человек не отчаялся, бросил пить, освоил протезы и стал активно заниматься спортом

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Счастье специалиста с дипломом продлилось недолго. В декабре 2020 года всё было как обычно: веселье, футбол, сауна, выпивка. Утром Игорь хотел продолжить тусовку, но друзья ему отказали. Расстроившись, он оставил деньги и документы и пошел в сторону железной дороги, по пути прощаясь с прохожими. Когда грузовой поезд был уже совсем близко, он лег на рельсы, но самого этого момента не помнит. Осознание пришло, когда поезд остановился. Открыв глаза, парень увидел себя без рук и ног. Он пытался ползти к прохожим, чтобы те ему помогли, но все боялись к нему подойти и ждали приезда скорой помощи. По пути в больницу Игорь от боли часто терял сознание и боялся умереть, окончательно очнулся он только в стационаре.

Игоря экстренно прооперировали, врачи смогли сохранить локтевые и коленные суставы, чтобы у него была возможность носить протезы. Теперь Игорь почти настоящий железный человек — он смог получить свои новые руки и ноги бесплатно при поддержке Фонда социального страхования.

В то, что он сможет жить обычной жизнью, никто не верил, но молодой человек доказывает обратное. На своих протезах он активно занимается спортом, готовит себе и даже может пользоваться смартфоном.

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Упражнения на руки Игорь делает, чтобы руки не теряли мышечную массу и не выпадали из протезов

Видео: Игорь Кошкин / Vk.com

— Вы думаете, как я телефоном пользуюсь? За меня никто не печатает, я всё делаю сам и даже видео монтирую. Дайте мне ручку, сейчас буду писать! — с гордостью говорил Кошкин соцработникам.

Его бионические протезы работают на платформе Android и заряжаются точно так же, как обычная техника. Встроенные датчики принимают сигнал от мышц, чтобы сделать определенное движение. Пальцев у Игоря нет, но молодой человек чувствует, будто они есть, но находятся в гипсе.

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Игорь вдохновился Ником Вуйчичем (мужчина родился без рук и ног), и это дало ему стимул жить полноценно

Видео: GTRK Mordovia / YouTube.com

На своих протезах Игорь проходит в день 15 тысяч шагов — это в шесть раз больше, чем в среднем проходим мы с вами. Но техника способна не на всё.

— Приседать даже не рисковал, опасно. Долго бегать пока нельзя, для этого нужны специальные спортивные протезы, метров на десять ускориться смогу. Прыгать тоже не получается, — рассказывает Кошкин.

Оставшись калекой, Игорь не отчаялся. Создал блог, где рассказывает о своей жизни и успехах. На YouTube его поддерживает более миллиона подписчиков. Своим примером парень доносит до людей, что самое главное — это не падать духом. И говорит, что очень важно, чтобы родные и близкие продолжали общение с пострадавшим в том же ключе и не жалели человека.

С помощью протезов парень может выполнять почти все ежедневные дела

С помощью протезов парень может выполнять почти все ежедневные дела

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— Нужно брать всё в свои руки, как бы это ни звучало. Поймите, что еще не всё потеряно и вся жизнь впереди. Займитесь делом, которое позволит отвлечься от дурных мыслей. Это очень полезно. Постарайтесь чему-то учиться уже на ранних стадиях привыкания к протезам, развивать самостоятельность, это будет придавать уверенности. И не вызывайте жалость. Я себя не чувствую инвалидом, и комплексов у меня никогда не было, — заключил Игорь.

Ранее мы уже писали про вдохновляющие истории людей с инвалидностью. Вот, например, история мужа и жены, которые, несмотря на диагнозы, побывали в шести странах и переехали жить к морю. На страшных словах в медицинской карте жизнь не заканчивается, и о том, как она меняется, рассказывают родители детей с неизлечимыми болезнями.

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