«Пытался ползти к прохожим»: парень после ссоры с друзьями потерял руки и ноги, но нашел себя и помогает другим

Игорь Кошкин — обычный парень из Саранска. Его жизнь кардинально поменялась в 2020 году. Когда ему было 24 года, он потерял руки и ноги.
В то время молодой человек крепко выпивал, и пьянка сделала его калекой. Он лег под поезд. Но чудом остался жив. После трагедии стал вести блог, в котором пропагандирует здоровый образ жизни, отказ от спиртного и любовь к себе. Наши коллеги из «СтарХита» рассказали историю Игоря.
Мама воспитывала сына одна, отец погиб во время службы в полиции, когда мальчику был всего один год. С детства Кошкин мечтал стать кадетом и добился своего. Окончил военное училище, после пытался поступить в вуз по специальности в Москве, но не получилось. В итоге отучился в казанском танковом училище полгода и ушел в армию. Вскоре молодой человек понял, что карьера военного не для него. Вернувшись, он поступил в Саранский университет и в 2020 году окончил его со специальностью «системный администратор».
Счастье специалиста с дипломом продлилось недолго. В декабре 2020 года всё было как обычно: веселье, футбол, сауна, выпивка. Утром Игорь хотел продолжить тусовку, но друзья ему отказали. Расстроившись, он оставил деньги и документы и пошел в сторону железной дороги, по пути прощаясь с прохожими. Когда грузовой поезд был уже совсем близко, он лег на рельсы, но самого этого момента не помнит. Осознание пришло, когда поезд остановился. Открыв глаза, парень увидел себя без рук и ног. Он пытался ползти к прохожим, чтобы те ему помогли, но все боялись к нему подойти и ждали приезда скорой помощи. По пути в больницу Игорь от боли часто терял сознание и боялся умереть, окончательно очнулся он только в стационаре.
Игоря экстренно прооперировали, врачи смогли сохранить локтевые и коленные суставы, чтобы у него была возможность носить протезы. Теперь Игорь почти настоящий железный человек — он смог получить свои новые руки и ноги бесплатно при поддержке Фонда социального страхования.
В то, что он сможет жить обычной жизнью, никто не верил, но молодой человек доказывает обратное. На своих протезах он активно занимается спортом, готовит себе и даже может пользоваться смартфоном.
— Вы думаете, как я телефоном пользуюсь? За меня никто не печатает, я всё делаю сам и даже видео монтирую. Дайте мне ручку, сейчас буду писать! — с гордостью говорил Кошкин соцработникам.
Его бионические протезы работают на платформе Android и заряжаются точно так же, как обычная техника. Встроенные датчики принимают сигнал от мышц, чтобы сделать определенное движение. Пальцев у Игоря нет, но молодой человек чувствует, будто они есть, но находятся в гипсе.
На своих протезах Игорь проходит в день 15 тысяч шагов — это в шесть раз больше, чем в среднем проходим мы с вами. Но техника способна не на всё.
— Приседать даже не рисковал, опасно. Долго бегать пока нельзя, для этого нужны специальные спортивные протезы, метров на десять ускориться смогу. Прыгать тоже не получается, — рассказывает Кошкин.
Оставшись калекой, Игорь не отчаялся. Создал блог, где рассказывает о своей жизни и успехах. На YouTube его поддерживает более миллиона подписчиков. Своим примером парень доносит до людей, что самое главное — это не падать духом. И говорит, что очень важно, чтобы родные и близкие продолжали общение с пострадавшим в том же ключе и не жалели человека.
— Нужно брать всё в свои руки, как бы это ни звучало. Поймите, что еще не всё потеряно и вся жизнь впереди. Займитесь делом, которое позволит отвлечься от дурных мыслей. Это очень полезно. Постарайтесь чему-то учиться уже на ранних стадиях привыкания к протезам, развивать самостоятельность, это будет придавать уверенности. И не вызывайте жалость. Я себя не чувствую инвалидом, и комплексов у меня никогда не было, — заключил Игорь.
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