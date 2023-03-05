«Пытался ползти к прохожим»: парень после ссоры с друзьями потерял руки и ноги, но нашел себя и помогает другим

Счастье специалиста с дипломом продлилось недолго. В декабре 2020 года всё было как обычно: веселье, футбол, сауна, выпивка. Утром Игорь хотел продолжить тусовку, но друзья ему отказали. Расстроившись, он оставил деньги и документы и пошел в сторону железной дороги, по пути прощаясь с прохожими. Когда грузовой поезд был уже совсем близко, он лег на рельсы, но самого этого момента не помнит. Осознание пришло, когда поезд остановился. Открыв глаза, парень увидел себя без рук и ног. Он пытался ползти к прохожим, чтобы те ему помогли, но все боялись к нему подойти и ждали приезда скорой помощи. По пути в больницу Игорь от боли часто терял сознание и боялся умереть, окончательно очнулся он только в стационаре.