В областную больницу Новосибирска доставили первого пострадавшего после взрыва газа на Линейной.
Об этом журналисту НГС сообщили в самой больнице и уточнили, что пострадавший сейчас находится в отделении ожоговой реанимации.
Напомним, что взрыв газа произошел сегодня утром. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы. На данный момент известно о 6 пострадавших, а информация о погибших разная: точно известно об одном человеке.
Если вам что-то известно о пострадавших, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: