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Взрыв газа на ЛинейнойПодробности

В областную больницу Новосибирска доставили первого пострадавшего после взрыва газа

Он находится в отделении ожоговой реанимации

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На месте продолжают работать разные экстренные службы города, остальные больницы готовы принимать пострадавших

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В областную больницу Новосибирска доставили первого пострадавшего после взрыва газа на Линейной.

Об этом журналисту НГС сообщили в самой больнице и уточнили, что пострадавший сейчас находится в отделении ожоговой реанимации.

Напомним, что взрыв газа произошел сегодня утром. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы. На данный момент известно о 6 пострадавших, а информация о погибших разная: точно известно об одном человеке.

Если вам что-то известно о пострадавших, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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