Всё начиналось со скачков давления и отеков: история женщины, которая 13 лет живет с пересаженной почкой

— Сразу почти меня вызвали на типирование — там есть семь показателей, которые должны сойтись для пересадки почки. Спустя полгода вызвали на операцию, — вспоминает архангелогородка.



Всё решилось буквально одним днем, почти спонтанно — утренний звонок прервал ее сборы на работу.

— Мне сказали срочно вылетать. Я побежала за билетами, вечером уже вылетела. В аэропорт за мной приехала скорая. Мне нельзя было кушать и пить, пока еду. Уже перед операцией меня почистили и ночью прооперировали, — рассказала Оксана.

Это было 23 мая 2009 года. Эту дату архангелогородка теперь отмечает как еще один день рождения. Через 3–4 дня после операции она уже смогла ходить по отделению, через месяц выписалась. Начался новый этап.

«Всё зарабатываем, за здоровьем не следим»

Через 13 лет после операции, говорит Оксана, ограничений в ее жизни практически нет. Каждый день она, конечно, пьет больше 10 таблеток. Часть из них — это иммунодепрессанты, которые понижают иммунитет, чтобы пересаженный орган не отторгался. Из-за этого болеть ей нельзя, если простуда всё-таки настигает, то северянка следует рекомендациям врача. Повышающие иммунитет средства, которые часто предлагают взять в аптеках, ей категорически запрещены.