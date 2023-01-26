«Мама, я, что ли, умру?» Ребенок, которого лечили от вирусной инфекции, скончался от разрыва пищевода

— У него уже кровь густеет. Ноги синие и толстые, как колотушки. Начал он просить морсика, просить, чтобы все отстали, потому что он устал. Потом спросил еще раз: «Мама, я умру?» И его унесли на ИВЛ, — Ольга опять рыдает.



Она обвиняет всех: людей, которые проводили обследования и не заметили разрыв пищевода, врачей местных и читинских, тех, кто не принял решение госпитализировать в Читу.



— Целый день был, а они не отправляли, — глухо подает голос старший брат.