«В доме очаг заболевания»: жителей многоэтажки в Новосибирске просят пройти вакцинацию от кори

Сегодня, 17 января, жильцам многоквартирного дома по адресу Добролюбова, 162/1 в Новосибирске начали звонить из поликлиники
— В чате дома в телеграм-канале написал кто-то и спросил у жильцов, не звонили ли им из поликлиники и не уточняли ли про прививку о кори, потому что якобы в доме очаг заболевания. Люди начали обсуждать, и было не очень понятно, правда это или нет. Мне действительно позвонили из поликлиники
Как добавила сибирячка, если прививки не окажется, то необходимо прийти в любой день, кроме выходных, в поликлинику и поставить вакцину. Если же прививка есть, то в поликлинику попросили представить сертификат.
— Как писали в чате, по подъездам ходит женщина и предупреждает людей о кори, — уточнила читательница НГС, предоставив в редакцию скриншоты переписки.
В управляющей компании дома «Нск-Дом» на звонок корреспондента НГС никто не ответил. Мы направили запрос в Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать информацию.
Вчера, 16 января, появилось сообщение, что у студентки НГУ может быть корь. Сегодня ей пришли результаты обследования на корь — диагноз не подтвердился.