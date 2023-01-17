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«В доме очаг заболевания»: жителей многоэтажки в Новосибирске просят пройти вакцинацию от кори

Сибирячке позвонили из поликлиники и попросили принести прививочный сертификат

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Жителей просят сделать прививку

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Сегодня, 17 января, жильцам многоквартирного дома по адресу Добролюбова, 162/1 в Новосибирске начали звонить из поликлиники № 7 — их просят сделать вакцину от кори или принести прививочный сертификат. В домовом чате сообщили, что кто-то из жителей якобы заболел корью.

— В чате дома в телеграм-канале написал кто-то и спросил у жильцов, не звонили ли им из поликлиники и не уточняли ли про прививку о кори, потому что якобы в доме очаг заболевания. Люди начали обсуждать, и было не очень понятно, правда это или нет. Мне действительно позвонили из поликлиники № 7 и спросили, проживаю ли я по этому адресу и есть ли у меня книжка с прививками, — рассказала НГС жительница дома.

Как добавила сибирячка, если прививки не окажется, то необходимо прийти в любой день, кроме выходных, в поликлинику и поставить вакцину. Если же прививка есть, то в поликлинику попросили представить сертификат.

— Как писали в чате, по подъездам ходит женщина и предупреждает людей о кори, — уточнила читательница НГС, предоставив в редакцию скриншоты переписки.

В управляющей компании дома «Нск-Дом» на звонок корреспондента НГС никто не ответил. Мы направили запрос в Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать информацию.

Вчера, 16 января, появилось сообщение, что у студентки НГУ может быть корь. Сегодня ей пришли результаты обследования на корь — диагноз не подтвердился.

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