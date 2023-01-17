«В доме очаг заболевания»: жителей многоэтажки в Новосибирске просят пройти вакцинацию от кори

— В чате дома в телеграм-канале написал кто-то и спросил у жильцов, не звонили ли им из поликлиники и не уточняли ли про прививку о кори, потому что якобы в доме очаг заболевания. Люди начали обсуждать, и было не очень понятно, правда это или нет. Мне действительно позвонили из поликлиники № 7 и спросили, проживаю ли я по этому адресу и есть ли у меня книжка с прививками, — рассказала НГС жительница дома.