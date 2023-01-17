Студентку НГУ обследовали на корь — что показал результат

Студентке Новосибирского государственного университета пришли результаты обследования на корь — диагноз не подтвердился. Об этом журналисту НГС рассказали в пресс-службе вуза.
Накануне студентов университета оповещали о случаях заболевания корью в общежитии и позвали на осмотр.
Сегодня стало известно, что 16 января сотрудники медицинского научно-образовательного центра НГУ осмотрели студентку университета, у которой был предварительно поставлен диагноз «корь». Оказалось, что девушка не болеет.
Ранее в пресс-службе НГУ говорили, что других случаев проявления симптомов, характерных для заболевания корью, в кампусе не обнаружено.
В конце прошлого года в новосибирской школе