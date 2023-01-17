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Тема дняСтудентку НГУ обследовали на корь
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Студентку НГУ обследовали на корь — что показал результат

Вчера из-за подозрений студентов позвали на осмотр

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16 января в НГУ было вакцинировано 104 студента в рамках профилактической иммунизации

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Студентке Новосибирского государственного университета пришли результаты обследования на корь — диагноз не подтвердился. Об этом журналисту НГС рассказали в пресс-службе вуза.

Накануне студентов университета оповещали о случаях заболевания корью в общежитии и позвали на осмотр.

Сегодня стало известно, что 16 января сотрудники медицинского научно-образовательного центра НГУ осмотрели студентку университета, у которой был предварительно поставлен диагноз «корь». Оказалось, что девушка не болеет.

Ранее в пресс-службе НГУ говорили, что других случаев проявления симптомов, характерных для заболевания корью, в кампусе не обнаружено.

В конце прошлого года в новосибирской школе № 95 ученик заболел корью — класс отправили на карантин.

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