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Студентов НГУ оповестили о случаях заболевания корью в общежитии: теперь их зовут на осмотр

Информация появилась в группе одного из общежитий в соцсети «ВКонтакте»

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При себе студентов просят иметь паспорт и сертификат о вакцинации

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Сообщество общежития 1Б Новосибирского государственного университета сообщило в соцсети «ВКонтакте» о случаях заболевания корью.

— В общежитии зафиксированы случаи заболевания корью! Всем необходимо сегодня с 11:00 до 15:00 пройти осмотр в медицинском научно-образовательном центре НГУ по адресу улица Ляпунова, 6! При себе обязательно нужно иметь паспорт и сертификат о прививках! — говорится в сообщении.

А тех, кто не успевает на осмотр сегодня, зовут завтра, 17 января, с 11:00 до 16:00.

Такое объявление опубликовано сегодня, 16 января

Такое объявление опубликовано сегодня, 16 января

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Журналист НГС отправил запрос в пресс-службу НГУ. На момент публикации ответа не было. В общежитии и медкабинете на звонок НГС не ответили.

Ранее мы рассказывали, что в новосибирской школе один класс закрыли на карантин из-за кори.

Если вы заболели корью, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

НГУЗаболеваниеКорьОбщежитие
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