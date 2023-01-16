Студентов НГУ оповестили о случаях заболевания корью в общежитии: теперь их зовут на осмотр

Ранее мы рассказывали, что в новосибирской школе один класс закрыли на карантин из-за кори.

Если вы заболели корью, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

