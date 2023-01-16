Студентов НГУ оповестили о случаях заболевания корью в общежитии: теперь их зовут на осмотр

Сообщество общежития 1Б Новосибирского государственного университета сообщило в соцсети «ВКонтакте» о случаях заболевания корью.
— В общежитии зафиксированы случаи заболевания корью! Всем необходимо сегодня с 11:00 до 15:00 пройти осмотр в медицинском научно-образовательном центре НГУ по адресу улица Ляпунова, 6! При себе обязательно нужно иметь паспорт и сертификат о прививках! — говорится в сообщении.
А тех, кто не успевает на осмотр сегодня, зовут завтра, 17 января, с 11:00 до 16:00.
Журналист НГС отправил запрос в пресс-службу НГУ. На момент публикации ответа не было. В общежитии и медкабинете на звонок НГС не ответили.
Ранее мы рассказывали, что в новосибирской школе один класс закрыли на карантин из-за кори.
Если вы заболели корью, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: