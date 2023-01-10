Новосибирец умер от алкоголя на новогодних праздниках

Житель Новосибирска умер от отравления алкоголем во время новогодних праздников. Об этом сегодня, 10 января, на пресс-конференции в ТАСС сообщил главный нарколог Новосибирской области Равиль Теркулов.
— На вчерашний день был зарегистрирован один летальный случай, связанный с отравлением алкоголем, — сказал он. Врач добавил, что это не окончательные данные — специалисты ждут сведений от бюро судмедэкспертизы.
Равиль Теркулов назвал январь самым «урожайным» месяцем на смерти от алкогольного и наркотического отравления в Новосибирской области. Пики смертности приходятся на 1 и 2 января.
Специалист подчеркнул, что горожане отравляются не только контрафактным алкоголем, но и сертифицированным.
Многие считают, что премиальной водки, например, можно выпить больше, но это не так. В дорогом алкоголе содержится точно такой же этанол, что и в самогоне. Здесь можно почитать подробнее про другие мифы об алкоголе.