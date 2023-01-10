СЕЙЧАС -28°С
Пробки 6/10
usd 70.30
eur 75.08
Тема дняКитай открыл границы спустя три года
Все новости
Все новости

Новосибирец умер от алкоголя на новогодних праздниках

По словам главного нарколога региона, это еще не конечная цифра

879

На январь приходится больше всего смертей от отравления алкоголем и наркотиками

Поделиться

Житель Новосибирска умер от отравления алкоголем во время новогодних праздников. Об этом сегодня, 10 января, на пресс-конференции в ТАСС сообщил главный нарколог Новосибирской области Равиль Теркулов.

— На вчерашний день был зарегистрирован один летальный случай, связанный с отравлением алкоголем, — сказал он. Врач добавил, что это не окончательные данные — специалисты ждут сведений от бюро судмедэкспертизы.

Равиль Теркулов назвал январь самым «урожайным» месяцем на смерти от алкогольного и наркотического отравления в Новосибирской области. Пики смертности приходятся на 1 и 2 января.

Специалист подчеркнул, что горожане отравляются не только контрафактным алкоголем, но и сертифицированным.

Многие считают, что премиальной водки, например, можно выпить больше, но это не так. В дорогом алкоголе содержится точно такой же этанол, что и в самогоне. Здесь можно почитать подробнее про другие мифы об алкоголе.

НаркодиспансерНаркологияПаленый алкоголь
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter