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В микрорайоне Новомарусино построили новую поликлинику: в сутки она сможет принять 300 пациентов

Прежде местные жители ездили на транспорте на улицу Широкую

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Поликлиника начнет работу после получения медицинской лицензии

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В микрорайоне Новомарусино в Новосибирске построили новую поликлинику с отделениями лучевой и эндоскопической диагностики, дневным стационаром и клинико-диагностическими лабораториями.

Она станет филиалом поликлиники № 18, рассчитана на 300 посещений в сутки. До этого жителям микрорайона приходилось добираться за медицинской помощью на транспорте до поликлиники, расположенной на улице Широкой.

— В здании нового медучреждения предусмотрено два блока — для взрослого и детского отделения, диагностические кабинеты, лаборатории, кабинеты профильных врачей, отделение восстановительного лечения и женская консультация. В поликлинику организованы несколько входных групп. На базе нового учреждения будут принимать узкие специалисты и терапевты, проводиться диагностика. Первых пациентов медицинское учреждение начнет принимать после получения медицинской лицензии, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Поликлиника построена по госпрограмме модернизации первичного медицинского звена нацпроекта «Здравоохранение», по которой в 2022 году были введены в эксплуатацию амбулатория с подстанцией скорой помощи в селе Верх-Тула, амбулатория в Мочище, поликлиника на улице Кубовой в Новосибирске и в Криводановке.

— В планах 2023 года — осуществлять строительство 10 поликлиник и врачебных амбулаторий. В том числе в поселках Ложок, Тулинском, Мичуринском, Кудряшовском, Садовом, селах Каменке, Луговом Новосибирского района и других, — уточнили в правительстве.

Ранее мы рассказывали, что общая максимальная стоимость строительства оценивалась в более чем 500 миллионов рублей.

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НовомарусиноПоликлиника
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