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«Бедный мой муж — натерпелся»: медсестра рассказала, как похудела на 40 килограммов

Галина Майданова поняла, что пора взяться за себя, когда к ней кроме лишнего веса стали липнуть болезни

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Галина Майданова рассказала, как много лет боролась с лишним весом

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Галина Майданова из Архангельска похудела более чем на 40 килограммов. Многие годы она боролась с лишним весом с помощью диет и программ по похудению. Но как только заканчивался очередной марафон, всё возвращалось на круги своя. Когда отметка на весах перевалила за 125, а врачи начали ставить один за другим диагнозы, в том числе сахарный диабет второго типа, Галина поняла, что пора кардинально поменять привычки в еде и в первую очередь отказаться от быстрых углеводов. Как это удалось (было непросто!), Галина подробно рассказала нашим коллегам из 29.RU. Она уверена: ее пример и советы могут дать надежду тем, кто только мечтает о стройности.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Полина Карпович, Владислав Шитюк / 29.RU

Как появился лишний вес

Сейчас нашей собеседнице 56 лет. Она работает операционной медсестрой в одной из больниц Архангельска. Галина вспоминает, что проблемы с весом появились у нее еще в студенческие годы: она уехала на учебу из маленькой деревни в Тверской области, где на столе всегда была простая, но здоровая пища. Северная столица покорила разнообразием кулинарных изысков, особенно выпечки. Так и начали прибавляться килограммы.

— Потом я родила первого ребенка, через какое-то время — второго. Уже в 30 лет мой вес приближался к 100 килограммам, с этим нужно было что-то делать. Сейчас вспоминаю, что перепробовала всё: разные диеты, дважды прошла школу коррекции веса под контролем эндокринологов. Я хорошо сбрасывала вес — до 25 килограммов. Но когда программа заканчивалась, он возвращался назад и приводил с собой лишнее, — рассуждает Галина Майданова.

Галина убеждена, что виной набора веса стала углеводная зависимость

Галина убеждена, что виной набора веса стала углеводная зависимость

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Первое время она списывала всё на гормональную перестройку организма после родов, но потом пришла к выводу, что на тело так сильно повлияла углеводная зависимость. Галина вспоминает, как часто свое плохое настроение «поправляла» чаем со сладким:

— Я ни в чём себе не отказывала: коробку конфет могла съесть за два дня, банку сгущенки — за один вечер. При этом я понимала, что так нельзя, но ограничить себя не могла.

«Представляла, как лежу слепая»: про мотивацию

Вместе с весом к нашей собеседнице начали прилипать болезни. Еще в 2009 году ей поставили диагноз «сахарный диабет второго типа».

— Мне назначили сахароснижающие препараты: сначала таблетки, потом перевели на инсулин длинного действия, после — короткого действия. Уровень сахара достигал до 22 ммоль/л, гликированный гемоглобин — свыше 11%. Я прекрасно понимала уже тогда, к чему может привести сахарный диабет: это ретинопатия и слепота, это гангрена и ампутация нижних конечностей, проблемы с почками, — говорила Галина.

Архангелогородка к 55 годам решила, что пора взяться за свое тело и здоровье всерьез

Архангелогородка к 55 годам решила, что пора взяться за свое тело и здоровье всерьез

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Среди других диагнозов, которые ставили нашей собеседнице, — хронический холецистит и панкреатит, жировой гепатоз. Вместе с этим к 55 годам вес Галины составил уже 125 килограммов. Мешала одышка, по лестнице на работе, вспоминает она, приходилось подниматься приставными шагами, держась за перила, болели суставы. В общем, жить обычной жизнью стало практически невозможно.

Большей мотивации мне не нужно было. В один момент я сказала себе, что объявляю войну углеводам, которую раньше всегда проигрывала. Это было 1 мая 2021 года.

«Неделю было тяжело»: как изменился рацион

Первым делом Галина начала отказываться от быстрых углеводов — печенья, конфет, выпечки. Делала она это постепенно — снижала дозировку: вместо трех глазированных сырков позволяла себе всего один. С такими ограничениями за полгода ей удалось скинуть 18 килограммов.

Новый этап похудения начался с появления в жизни нашей собеседницы группы единомышленниц, которые тоже боролись с лишним весом: ее создала женщина, которая похудела на 60 килограммов, победив зависимость от быстрых углеводов. Галина отмечает, что худеть в одиночку вообще тяжело, поэтому новый круг общения появился весьма кстати.

С 1 февраля группа отказалась от быстрых углеводов совсем. Галина вспоминает, как полностью исключила мучное, кондитерские изделия, молочные продукты и даже крупы. Нелегко было не только ей самой, но и ее семье: при отказе от сладкого настроение скачет.

Но где-то через месяц у меня ушла углеводная зависимость. Конфеты, печенье по-прежнему были у нас дома, но мне их не хотелось, — говорит Галина.

Она соглашается с тем, что, чтобы преодолеть зависимость от быстрых углеводов, нужно пройти через своеобразную ломку. У одного человека на это уйдет месяц, у другого — все три.

Распрощавшись со сладким, Галина ела овощи, мясо, яйца, много зелени. При этом Галина никогда не оставалась голодной. Для людей с весом более 100 килограммов, уточняет наша собеседница, выход из-за стола с чувством легкого голода чреват срывами.

В рационе Галины теперь много зелени и овощей, в том числе и со своего огорода

В рационе Галины теперь много зелени и овощей, в том числе и со своего огорода

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Также в процессе Галина отказалась от перекусов чем-то вкусненьким на работе. Она говорит, что с 10 января 2022 года не съела ни одной конфеты, печенюшки или пирожного. Всё сладкое заменила ягодами.

— Мои десерты теперь — это клюква, брусника, черника. Я их ем после основного приема пищи. Также могу позволить себе несколько долек 100-процентного шоколада.

Сейчас вес Галины — 83–84 килограмма. По ее словам, на то, чтобы скинуть его, ушел примерно 1 год и 3 месяца. Еще некоторое время понадобилось, чтобы научиться удерживать свои результаты. Для этого нужно продолжать питаться правильно, но расширять рацион орехами, молоком, фруктами.

Галина говорит, что худеет с комфортом и обязательно под наблюдением своего эндокринолога. Северянка поделилась, что входит в ее рацион сегодня:

— Я ем гречневую крупу два раза в неделю, большое количество овощей — 400–500 граммов в день, мясо, рыбу, курицу, яйца, орехи, много зелени — это и листовой салат, и руккола может быть. Позволяю себе один фрукт в день. Я обожаю салат из листовой зелени с добавлением квашеной капусты, заправляю его оливковым маслом. Я не отказываюсь от жиров: использую сливочное масло, фермерскую сметану. Я не испытываю дискомфорта и знаю, что к углеводам не вернусь.

Я понимаю, что быстрые углеводы сразу дают энергию, но ее хватает на час-два, а потом ты снова хочешь есть. Когда я перешла на питание, в котором обязательны белок и овощи в рационе, чувства насыщения стало хватать на 4–6 часов.

Галина отмечает, что для диеты она изменила отношение к готовке дома, которую раньше она очень не любила. От готовой еды из супермаркетов, которая раньше выручала, пришлось полностью отказаться.

— Сначала мне готовка давалась тяжело, но, с другой стороны, в помощь всегда есть электрогриль: 8–9 минут — и готов стейк, еще 7 минут — овощи. Я их не перевариваю, они получаются с хрустинкой. От еды из магазинов отказалась, потому что там много скрытых сахаров, в соусах — крахмал. Я также не беру консервированные продукты, лучше сама посолю капусту, огурцы — всё без добавления сахара.

«Скинула четыре ведра воды с плеч»: результаты и советы

— Я ощущаю себя как человек, который носил на плечах четыре ведра с водой и избавился от них. Для меня это облегчение. И в плане здоровья тоже: мне не ставят больше хронический холецистит, хронический панкреатит, у меня ушел жировой гепатоз, была дилатация левого предсердия — убрали этот диагноз, — делится Галина Майданова.

Ситуация с сахарным диабетом, по ее словам, тоже улучшилась: она полностью отказалась от инсулина и других сахароснижающих препаратов:

— Единственный препарат, который остался, — это «Метформин». Несколько недель назад я сдавала кровь на сахар — уровень был в норме.

Теперь в планах нашей собеседницы — сбросить еще около пяти килограммов и подключить спорт:

— Раньше я не занималась, потому что сложно представить, как это делать человеку с весом более 100 килограммов. Я только старалась больше ходить пешком, а сейчас уже готова и к спорту.

Худеть Галина советует под контролем эндокринолога: врач поможет скорректировать диету так, чтобы уходила жировая, а не мышечная масса

Худеть Галина советует под контролем эндокринолога: врач поможет скорректировать диету так, чтобы уходила жировая, а не мышечная масса

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Галина замечает, что потеря веса помогла ей почувствовать вкус к жизни: ей хочется больше путешествовать, заниматься рукоделием, кататься на велосипеде.

— У меня ушел синдром хронической усталости. Это ужасное состояние, которое бывает при сахарном диабете: я приходила домой, ложилась на диван — и сил делать что-то еще не было. Сейчас такого состояния у меня не бывает. Семья меня во всём этом поддерживает, муж очень доволен изменениями, дарит мне подарки, — улыбается Галина.

Своей историей она решила поделиться, чтобы вдохновить тех, кто только думает о снижении веса, сделать первый шаг. Вот несколько советов от Галины:

  • помните, что решение изменить качество своей жизни всегда за вами;
  • обязательно худейте под контролем врачей и не забывайте о сдаче анализов;
  • найдите компанию единомышленников, которые проходят через похожий опыт: они поддержат вас и поделятся опытом.

Что еще почитать про здоровье

Мы также писали про «тихие» болезни, которые не беспокоят, но в итоге могут сильно навредить. Также вместе с экспертами мы составили список из шести болезней, признаком которых может быть постоянный голод (проверьте себя). И выяснили четыре ночных симптома, которые могут указывать на образование тромба.

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Эти истории учат любить себя и быть внимательными к своему самочувствию. К примеру, наш собеседник, пенсионер Юрий Яковлев мог умереть — не знал, что у него рак простаты, но вовремя обратился к врачам и сейчас с оптимизмом рассказывает про свой путь. А Людмила Булатова не жаловалась на здоровье, но вдруг оказалась на операционном столе после глотка кофе.

Наши собеседники открыто говорят про рак — все боятся этого слова и не хотят замечать у себя намеки на него, но быть проинформированным очень важно. Мы писали про женский рак, а также про меланому. Сделали интервью про рак груди.

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