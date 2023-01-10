«Бедный мой муж — натерпелся»: медсестра рассказала, как похудела на 40 килограммов

Большей мотивации мне не нужно было. В один момент я сказала себе, что объявляю войну углеводам, которую раньше всегда проигрывала. Это было 1 мая 2021 года.



«Неделю было тяжело»: как изменился рацион

Первым делом Галина начала отказываться от быстрых углеводов — печенья, конфет, выпечки. Делала она это постепенно — снижала дозировку: вместо трех глазированных сырков позволяла себе всего один. С такими ограничениями за полгода ей удалось скинуть 18 килограммов.

Новый этап похудения начался с появления в жизни нашей собеседницы группы единомышленниц, которые тоже боролись с лишним весом: ее создала женщина, которая похудела на 60 килограммов, победив зависимость от быстрых углеводов. Галина отмечает, что худеть в одиночку вообще тяжело, поэтому новый круг общения появился весьма кстати.

С 1 февраля группа отказалась от быстрых углеводов совсем. Галина вспоминает, как полностью исключила мучное, кондитерские изделия, молочные продукты и даже крупы. Нелегко было не только ей самой, но и ее семье: при отказе от сладкого настроение скачет.