СЕЙЧАС -3°С
Пробки 1/10
usd 70.34
eur 75.66
Тема дняГлавные неудачи 2022 года для Новосибирска
Все новости
Все новости

В Туве запретили продажу алкоголя в новогодние праздники с 31 декабря по 8 января

Такое решение власти объяснили обеспечением правопорядка, безопасности и здоровья граждан

7 043

Власти Тувы обещают проверки точек, где торгуют алкоголем

Поделиться

Республика Тыва запретила продажу алкоголя с 31 декабря по 8 января.

— По рекомендации правительства и для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздничных и выходных дней в муниципальных образованиях республики введен запрет на продажу алкоголя с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, — сообщается на сайте республики.

Предполагается, что в выходные муниципальные власти и полиция будут выявлять лиц, нарушающих ограничение по продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В частности, как сообщает мэрия Кызыла, в дни новогодних праздников специалисты городской администрации совместно с сотрудниками полиции будут проверять торговые точки столицы, которые торгуют спиртными напитками.

На территории Пий-Хемского района распоряжением администрации также установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, во всех торговых точках, кроме предприятий общественного питания, также отмечается на сайте республики.

В Тес-Хемском районе напитки с содержанием этилового спирта, пива и напитков, изготовленных на его основе, нельзя продавать с 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года.

Председатели администраций должны ежесуточно представлять информацию об оперативной обстановке на своей территории оперативному дежурному Правительства Республики Тыва.

А в Новосибирске продажу алкоголя обычно запрещают в день массовых гуляний на День города — и запрет распространяется на территории, расположенные недалеко от площадок с праздничными мероприятиями.

Новогодние праздникиЗапрет продажи алкоголяНовый год - 2023
  • ЛАЙК15
  • СМЕХ19
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter