В Туве запретили продажу алкоголя в новогодние праздники с 31 декабря по 8 января

Республика Тыва запретила продажу алкоголя с 31 декабря по 8 января.
— По рекомендации правительства и для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздничных и выходных дней в муниципальных образованиях республики введен запрет на продажу алкоголя с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, — сообщается на сайте республики.
Предполагается, что в выходные муниципальные власти и полиция будут выявлять лиц, нарушающих ограничение по продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В частности, как сообщает мэрия Кызыла, в дни новогодних праздников специалисты городской администрации совместно с сотрудниками полиции будут проверять торговые точки столицы, которые торгуют спиртными напитками.
На территории Пий-Хемского района распоряжением администрации также установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, во всех торговых точках, кроме предприятий общественного питания, также отмечается на сайте республики.
В Тес-Хемском районе напитки с содержанием этилового спирта, пива и напитков, изготовленных на его основе, нельзя продавать с 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года.
Председатели администраций должны ежесуточно представлять информацию об оперативной обстановке на своей территории оперативному дежурному Правительства Республики Тыва.
А в Новосибирске продажу алкоголя обычно запрещают в день массовых гуляний на День города — и запрет распространяется на территории, расположенные недалеко от площадок с праздничными мероприятиями.