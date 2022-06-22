Где в День города в Новосибирске запретят продавать алкоголь? Показываем карту
Территории с ограничениями находятся рядом с парками
26 июня в Новосибирске запретят продавать алкоголь на 10 участках города. Это связано с празднованием Дня города, проект постановления мэра опубликован на муниципальном портале.
— Предложить организациям торговли и общественного питания, расположенным в границах, предусмотренных приложением к настоящему постановлению, организовать торговлю безалкогольными напитками, в том числе соками, квасом, коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями, исключить реализацию напитков в стеклянной таре, — говорится в документе.
Основные праздничные мероприятия пройдут на Михайловской набережной. Торговать спиртным запретят в районе станций метро «Речной вокзал» и «Октябрьская».
Ограничения затронут улицы, которые примыкают к парку культуры и отдыха «Березовая роща» в Дзержинском районе.
Приобрести алкоголь также будет нельзя рядом с Затулинским парком.
Еще один участок находится рядом с парком «Бугринская роща».
Купить алкоголь у Монумента Славы тоже не получится.
Ограничения коснутся и ПКиО «Первомайский».
Другой участок находится в Советском районе недалеко от набережной Оби и сквера памяти воинов-освободителей в Великой Отечественной войне.
Еще один участок ограничений — территория между Цветным проездом и улицей Ильича рядом со сквером Победы в Советском районе.
В Центральном округе запрет на продажу алкоголя будет действовать вдоль Красного проспекта между станциями метро «Гагаринская» и «Заельцовская», а также на примыкающих улицах.
Последний участок находится в Советском районе и затрагивает торговые центры «Эдем» и «Быстроном».
Вечером 26 июня в честь Дня города на Михайловской набережной выступят звезды телеканала «МУЗ-ТВ». С полной программой празднования можете познакомиться в нашем материале.