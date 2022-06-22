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Где в День города в Новосибирске запретят продавать алкоголь? Показываем карту

Территории с ограничениями находятся рядом с парками

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26 июня в Новосибирске запретят продавать алкоголь на 10 участках города. Это связано с празднованием Дня города, проект постановления мэра опубликован на муниципальном портале.

— Предложить организациям торговли и общественного питания, расположенным в границах, предусмотренных приложением к настоящему постановлению, организовать торговлю безалкогольными напитками, в том числе соками, квасом, коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями, исключить реализацию напитков в стеклянной таре, — говорится в документе.

Основные праздничные мероприятия пройдут на Михайловской набережной. Торговать спиртным запретят в районе станций метро «Речной вокзал» и «Октябрьская».

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Ограничения затронут улицы, которые примыкают к парку культуры и отдыха «Березовая роща» в Дзержинском районе.

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Приобрести алкоголь также будет нельзя рядом с Затулинским парком.

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Еще один участок находится рядом с парком «Бугринская роща».

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Купить алкоголь у Монумента Славы тоже не получится.

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Ограничения коснутся и ПКиО «Первомайский».

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Другой участок находится в Советском районе недалеко от набережной Оби и сквера памяти воинов-освободителей в Великой Отечественной войне.

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Еще один участок ограничений — территория между Цветным проездом и улицей Ильича рядом со сквером Победы в Советском районе.

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В Центральном округе запрет на продажу алкоголя будет действовать вдоль Красного проспекта между станциями метро «Гагаринская» и «Заельцовская», а также на примыкающих улицах.

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Последний участок находится в Советском районе и затрагивает торговые центры «Эдем» и «Быстроном».

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Вечером 26 июня в честь Дня города на Михайловской набережной выступят звезды телеканала «МУЗ-ТВ». С полной программой празднования можете познакомиться в нашем материале.

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