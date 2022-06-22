Где в День города в Новосибирске запретят продавать алкоголь? Показываем карту

26 июня в Новосибирске запретят продавать алкоголь на 10 участках города. Это связано с празднованием Дня города, проект постановления мэра опубликован на муниципальном портале.



— Предложить организациям торговли и общественного питания, расположенным в границах, предусмотренных приложением к настоящему постановлению, организовать торговлю безалкогольными напитками, в том числе соками, квасом, коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями, исключить реализацию напитков в стеклянной таре, — говорится в документе.