Что интересного будет в Новосибирске на День города? Публикуем программу
Основными площадками празднования станут Михайловская набережная, ГПНТБ и «Березовая роща»
В этом году из-за ковидных ограничений власти решили не перекрывать улицу Ленина ко Дню города. Поэтому основные мероприятия пойдут в городских парках. Об итоговой программе дня сегодня,
Все мероприятия будут проходить два дня — 25 и 26 июня.
— 25-го числа у нас есть очень хорошая традиция, когда перед Днем города мы идем к основателям Новосибирска. Это Тихомиров, Будагов и остальные основатели города. Первые лица пойдут на Заельцовское кладбище, где возложат цветы основателям. Потому что, если мы не знаем свою историю, мы не можем развиваться дальше, — сказала Анна Терешкова на пресс-конференции в ТАСС.
После этого, в 11 часов, состоится техническое открытие Заельцовского парка. В 14 часов откроется выставка, посвященная
— Потом торжественное мероприятие в кинотеатре Маяковского, а вечером — «Лунная соната» на набережной, — рассказала вице-мэр.
Кроме того, в Нарымском сквере в этот день пройдет фестиваль «Кино на траве», будут работать маркеты.
Уже в 9 часов утра 26 июня новосибирцы могут присоединиться к зарядке с олимпийскими чемпионами на Михайловской набережной.
В 10 часов пройдет официальное открытие Дня города на Михайловской набережной. Как пояснила Анна Терешкова, концепция праздника — «вся Россия в гости к нам». Каждый район города будет представлять один из федеральных округов страны. Проект готовят в рамках эстафеты «Новосибирск — новогодняя столица России», и ко Дню города районы представят небольшие презентации.
— Готовятся 8 кластеров, которые будут представлять округа нашей страны, и на День города будут мини-презентации. Например, Дзержинский район представит Сибирский федеральный округ. Основная идея — окрыленная Сибирь. Потому что Чкаловский завод — это крылья не только Дзержинского района, но и крылья страны, — рассказала Анна Терешкова.
В течение дня на набережной будут работать и спортивные площадки, можно будет поучаствовать в соревнованиях или сдать нормы ГТО. Там же будет работать «территория детства», где можно провести время с детьми.
— Вторая по значимости площадка — ГПНТБ, которую мы называем «сибирский ВДНХ», где департамент промышленности будет показывать все достижения нашей промышленности, — объявила вице-мэр.
Еще одна масштабная площадка — «Березовая роща», где представят все ТОСы, ветеранские организации и национальные автономии. Там же пройдет фестиваль народных ремесел «Ремесленная слобода».
Все остальные парки и скверы будут работать в том же режиме, что и набережная.
Закончится День города большим фестивалем фейерверков на Михайловской набережной. По просьбе полиции на время салюта — с 22:45 до 23:30 — перекроют движение по Октябрьскому мосту.
Кроме того, ко Дню города планируют открыть сквер Авиаконструктора Антонова и большой молодежный центр в Первомайском районе.
Метро будет работать на час дольше, а РЖД запустит дополнительные электрички.
О том, что в этом году День города пройдет в доковидном формате, стало известно в марте. Как праздник прошел в прошлом году, можно почитать здесь.