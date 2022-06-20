Что интересного будет в Новосибирске на День города? Публикуем программу

— Потом торжественное мероприятие в кинотеатре Маяковского, а вечером — «Лунная соната» на набережной, — рассказала вице-мэр.

Кроме того, в Нарымском сквере в этот день пройдет фестиваль «Кино на траве», будут работать маркеты.

Уже в 9 часов утра 26 июня новосибирцы могут присоединиться к зарядке с олимпийскими чемпионами на Михайловской набережной.

В 10 часов пройдет официальное открытие Дня города на Михайловской набережной. Как пояснила Анна Терешкова, концепция праздника — «вся Россия в гости к нам». Каждый район города будет представлять один из федеральных округов страны. Проект готовят в рамках эстафеты «Новосибирск — новогодняя столица России», и ко Дню города районы представят небольшие презентации.

