Reflex на День города: кто ещё выступит 26 июня на Михайловской набережной
Артисты приедут от телеканала «МУЗ-ТВ»
В Новосибирск на День города 26 июня приедут звезды телеканала «МУЗ-ТВ». Как сообщили в пресс-службе телеканала, ведущим праздника станет певец Даниил Данилевский. Хедлайнерами концерта станут группа REFLEX, Анатолий Цой (TSOY) и Гузель Хасанова
Как сообщили в «МУЗ-ТВ», концерт будет длиться два часа и там будут звучать ностальгические песни 2000-х и новинки.
— 26 июня на Михайловской набережной состоится масштабный концерт с участием звезд «МУЗ-ТВ», который станет яркой кульминацией всего дня. Впервые спустя два пандемийных года новосибирцы смогут лично встретиться с артистами в главный праздник города — вместе спеть любимые хиты, получить теплые пожелания и зарядиться фантастической атмосферой! — сообщили в пресс-службе «МУЗ-ТВ».
На День города в Новосибирск приедут группа с 20-летней историей REFLEX и Ирина Нельсон, экс-солист группы MBAND Анатолий Цой и победительница «Новой Фабрики Звезд» на «МУЗ-ТВ» Гузель Хасанова.
— Новосибирск — чудесный! Я нахожусь в невероятном предвкушении грядущего концерта, потому что в этом городе был лишь раз — в составе группы MBAND. И сейчас вновь приезжаю сюда, но уже с классной сольной программой. Это очень воодушевляет! Обязательно приходите на главную площадь города 26 июня, и мы вместе с вами споем «На ощупь» и «Позови меня с собой»! — позвал на концерт Анатолий Цой.
Как рассказала НГС вице-мэр Анна Терешкова, на приглашение артистов на День города бюджетные деньги не вкладывались. Она уточнила, что это подарок от телеканала.
Ирина Нельсон, которая приедет на День города в Новосибирск, родилась в Барабинске. Корреспондент Алёна Золотухина купила и прочитала книгу певицы «Люблю» и узнала, какой была жизнь Ирины до популярности.
В этом году из-за ковидных ограничений власти решили не перекрывать улицу Ленина ко Дню города. Поэтому основные мероприятия пройдут в городских парках. Об итоговой программе дня на встрече с журналистами рассказала вице-мэр города Анна Терешкова.