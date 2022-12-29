Существуют ли таблетки от старости? Разрушаем с кардиологом 4 мифа про статины

1
Статины разрушают печень, приводят к циррозу и смерти
— За свою практику не видел ни одного случая цирроза печени и клинически значимого гепатита вследствие приема статинов, о чем свидетельствуют в том числе и крупные рандомизированные исследования — один случай клинически значимого гепатита на
Конечно же, врачи лабораторно мониторируют прием статинов, и если печеночные ферменты (АСТ, АЛТ) превышают норму в 3 раза, тогда препараты отменяются. Сразу скажу, таких пациентов очень немного. В остальных случаях, даже когда АСТ, АЛТ в 1,5–2,5 раза выше нормы, терапия продолжается и с печенью ничего плохого не происходит. Более того, если у пациентов есть стеатогепатит (воспаление печени вследствие отложения жира), то статины эффективно лечат и это заболевание.
Кстати, по данным американского агентства FDA (аналог нашего Росздравнадзора), более 20% случаев трансплантации печени связано с приемами БАДов, среди причин трансплантации печени статинов нет.
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2
Статины вызывают сахарный диабет
— По этой позиции надо признать, что в одном клиническом исследовании получено увеличении частоты развития сахарного диабета
Применение же статинов у таких больных позволяет раньше и эффективнее контролировать диабет, а самое главное, снизить вероятность инфаркта и инсульта, риск которых у больных сахарным диабетом кратно выше.
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3
Снижение холестерина из-за статинов приводит к развитию болезней
— Есть мнение, что снижение холестерина вследствие применения статинов приводит к дефициту синтеза всех стероидных гормонов, к почечной недостаточности, деменции, повышению рисков суицида, к онкопатологии. Однако все самые крупные метаанализы, в том числе Cochrane, не подтвердили ни одну из вышеперечисленных позиций. Более того, сегодня накапливаются научные данные, свидетельствующие о способностях статинов защищать людей от некоторых видов рака, улучшать когнитивные способности.
Большинство обывателей думают, что статины — это лекарство по снижению холестерина. Это не совсем так. Многие препараты снижают холестерин, но они не способствуют рассасыванию атеросклеротических бляшек, как правило, не снижают риск инфарктов и инсультов, не продлевают жизнь в отличие от статинов. Более 50% эффективности статинов обусловлено так называемыми плейотропными (не липидными) эффектами — антипролиферативным, противовоспалительным, антигиперкоагуляционным, антиоксидантным, антиостеопорозным и антиканцерогенным.
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4
Статины приведут в норму холестерин, достаточно пропить курс
— Нет понятия «курс лечения» — статины принимаются пожизненно. И нет понятия нормы холестерина, есть термин «целевые значения уровня холестерина». В разных возрастных гендерных группах при некоторых заболеваниях колебания целевых значений уровня общего холестерина могут колебаться от 2,4 до 7,0. Например, у молодой женщины 35 лет без факторов риска общий холестерин 7,0 не требует назначения статинов или других препаратов, снижающих холестерин. И напротив, после повторного инфаркта миокарда даже при уровне общего холестерина 3,0–3,5, вероятнее, понадобится назначение статинов.
Безусловно, для правильного назначения лечения атеросклероза недостаточно определение лишь общего холестерина, необходимо полное клинико-лабораторное обследование с определением развернутого липидного спектра крови, изучением «плохих» фракций — липидов низкой плотности в первую очередь.
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