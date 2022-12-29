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Существуют ли таблетки от старости? Разрушаем с кардиологом 4 мифа про статины
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Существуют ли таблетки от старости? Разрушаем с кардиологом 4 мифа про статины

Эти препараты демонизируют. Так ли они опасны, как о них говорят?

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Статины прописывают для снижения холестерина

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Статины называют таблетками от старости. В 1994 году крупное многоцентровое скандинавское исследование, выполненное по всем законам доказательной медицины, продемонстрировало способность статинов приостанавливать процессы атеросклероза и, как следствие, снижать сердечно-сосудистую смертность (смерть от инфарктов миокарда, инсультов). Спустя 10 лет новые клинические исследования доказали возможности статинов не просто останавливать рост бляшек в сосудах, а подвергать их обратному развитию — рассасыванию. Теперь в тех странах, где статины используют в рамках клинических рекомендаций, сердечно-сосудистая смертность продолжает снижаться, при этом у кардиохирургов уменьшается количество операций на коронарных сосудах, то есть кардиологи-терапевты отобрали хлеб у хирургов.

В России кардиологи прекрасно знакомы со статинами и умеют применять их в профилактике атеросклероза. Однако в эту ситуацию вмешиваются некоторые терапевты и сами пациенты, демонизируя эти препараты. Вместе с кардиологом Владимиром Горбуновым наши коллеги из CHITA.RU рассмотрели популярные мифы об этих лекарствах.

Владимир Горбунов — кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, завкафедрой пропедев­ти­ки внут­ренних болезней Чи­тин­ской го­сударс­твен­ной ме­дицин­ской академии (вводная часть медицинской учебной дисциплины «внутренние болезни», традиционно включающая в себя обучение основам диагностики).

У статинов, как и у всех лекарств, имеются противопоказания, перед назначением необходима консультация специалиста.

Ранее в серии публикаций про лекарства мы уже разбирались, почему омега-3 бесполезна и можно ли принимать аспирин просто так.

1

Статины разрушают печень, приводят к циррозу и смерти

— За свою практику не видел ни одного случая цирроза печени и клинически значимого гепатита вследствие приема статинов, о чем свидетельствуют в том числе и крупные рандомизированные исследования — один случай клинически значимого гепатита на 100 тысяч пациентов. Действительно, при применении статинов могут повышаться печеночные ферменты — аланиновая (АЛТ) и аспарагиновая (АСТ) трансферазы, однако это свидетельствует не о разрушении печени, а об определенном эффективном механизме работы статинов на уровне печени у некоторых больных (генетически метаболизм лекарств в организме у всех разный).

Конечно же, врачи лабораторно мониторируют прием статинов, и если печеночные ферменты (АСТ, АЛТ) превышают норму в 3 раза, тогда препараты отменяются. Сразу скажу, таких пациентов очень немного. В остальных случаях, даже когда АСТ, АЛТ в 1,5–2,5 раза выше нормы, терапия продолжается и с печенью ничего плохого не происходит. Более того, если у пациентов есть стеатогепатит (воспаление печени вследствие отложения жира), то статины эффективно лечат и это заболевание.

Кстати, по данным американского агентства FDA (аналог нашего Росздравнадзора), более 20% случаев трансплантации печени связано с приемами БАДов, среди причин трансплантации печени статинов нет.

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2

Статины вызывают сахарный диабет

— По этой позиции надо признать, что в одном клиническом исследовании получено увеличении частоты развития сахарного диабета 2-го типа при применении статинов. Однако при более подробном субанализе этого исследования ученые пришли к выводу, что статины приводят к дебюту сахарного диабета лишь у тех лиц, у кого он был запрограммирован — присутствовали факторы риска диабета, скрытый диабет, определенный генетический полиморфизм и так далее, то есть у этих лиц диабет всё равно бы проявился через 1–2 года.

Применение же статинов у таких больных позволяет раньше и эффективнее контролировать диабет, а самое главное, снизить вероятность инфаркта и инсульта, риск которых у больных сахарным диабетом кратно выше.

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3

Снижение холестерина из-за статинов приводит к развитию болезней

— Есть мнение, что снижение холестерина вследствие применения статинов приводит к дефициту синтеза всех стероидных гормонов, к почечной недостаточности, деменции, повышению рисков суицида, к онкопатологии. Однако все самые крупные метаанализы, в том числе Cochrane, не подтвердили ни одну из вышеперечисленных позиций. Более того, сегодня накапливаются научные данные, свидетельствующие о способностях статинов защищать людей от некоторых видов рака, улучшать когнитивные способности.

Большинство обывателей думают, что статины — это лекарство по снижению холестерина. Это не совсем так. Многие препараты снижают холестерин, но они не способствуют рассасыванию атеросклеротических бляшек, как правило, не снижают риск инфарктов и инсультов, не продлевают жизнь в отличие от статинов. Более 50% эффективности статинов обусловлено так называемыми плейотропными (не липидными) эффектами — антипролиферативным, противовоспалительным, антигиперкоагуляционным, антиоксидантным, антиостеопорозным и антиканцерогенным.

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4

Статины приведут в норму холестерин, достаточно пропить курс

— Нет понятия «курс лечения» — статины принимаются пожизненно. И нет понятия нормы холестерина, есть термин «целевые значения уровня холестерина». В разных возрастных гендерных группах при некоторых заболеваниях колебания целевых значений уровня общего холестерина могут колебаться от 2,4 до 7,0. Например, у молодой женщины 35 лет без факторов риска общий холестерин 7,0 не требует назначения статинов или других препаратов, снижающих холестерин. И напротив, после повторного инфаркта миокарда даже при уровне общего холестерина 3,0–3,5, вероятнее, понадобится назначение статинов.

Безусловно, для правильного назначения лечения атеросклероза недостаточно определение лишь общего холестерина, необходимо полное клинико-лабораторное обследование с определением развернутого липидного спектра крови, изучением «плохих» фракций — липидов низкой плотности в первую очередь.

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