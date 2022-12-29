Существуют ли таблетки от старости? Разрушаем с кардиологом 4 мифа про статины

Статины называют таблетками от старости. В 1994 году крупное многоцентровое скандинавское исследование, выполненное по всем законам доказательной медицины, продемонстрировало способность статинов приостанавливать процессы атеросклероза и, как следствие, снижать сердечно-сосудистую смертность (смерть от инфарктов миокарда, инсультов). Спустя 10 лет новые клинические исследования доказали возможности статинов не просто останавливать рост бляшек в сосудах, а подвергать их обратному развитию — рассасыванию. Теперь в тех странах, где статины используют в рамках клинических рекомендаций, сердечно-сосудистая смертность продолжает снижаться, при этом у кардиохирургов уменьшается количество операций на коронарных сосудах, то есть кардиологи-терапевты отобрали хлеб у хирургов.



В России кардиологи прекрасно знакомы со статинами и умеют применять их в профилактике атеросклероза. Однако в эту ситуацию вмешиваются некоторые терапевты и сами пациенты, демонизируя эти препараты. Вместе с кардиологом Владимиром Горбуновым наши коллеги из CHITA.RU рассмотрели популярные мифы об этих лекарствах.



Владимир Горбунов — кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, завкафедрой пропедев­ти­ки внут­ренних болезней Чи­тин­ской го­сударс­твен­ной ме­дицин­ской академии (вводная часть медицинской учебной дисциплины «внутренние болезни», традиционно включающая в себя обучение основам диагностики).

У статинов, как и у всех лекарств, имеются противопоказания, перед назначением необходима консультация специалиста.

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