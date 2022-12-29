Амеба-мозгоед. Что за паразит убил туриста после путешествия в Таиланд и опасен ли он для новосибирцев

— KDCA сообщило в понедельник, что оно впервые выявило Naegleria fowleri в стране [Южной Корее] у человека, который умер от менингита после возвращения из продолжительного пребывания за границей, — говорится в сообщении.

По информации агентства, погибший четыре месяца был в Таиланде и вернулся в Южную Корею 10 декабря. На родине ему стало хуже: у мужчины наблюдались головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и другие симптомы. Через 11 дней после возвращения он умер в больнице. После дополнительных тестов медики подтвердили у него заражение амебой Фоулера.