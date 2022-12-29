Амеба-мозгоед. Что за паразит убил туриста после путешествия в Таиланд и опасен ли он для новосибирцев

Несколько дней назад в Южной Корее выявили первый случай заражения амебой вида Naegleria fowler, которая может проникнуть в мозг человека и вызвать тяжелое поражение нервной системы. НГС узнал в Роспотребнадзоре, что это за амеба и опасна ли она для жителей Новосибирской области.
О заражении жителя Южной Кореи амебой, поедающей мозг, сообщило Koreabiomed со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
— KDCA сообщило в понедельник, что оно впервые выявило Naegleria fowleri в стране [Южной Корее] у человека, который умер от менингита после возвращения из продолжительного пребывания за границей, — говорится в сообщении.
По информации агентства, погибший четыре месяца был в Таиланде и вернулся в Южную Корею 10 декабря. На родине ему стало хуже: у мужчины наблюдались головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и другие симптомы. Через 11 дней после возвращения он умер в больнице. После дополнительных тестов медики подтвердили у него заражение амебой Фоулера.
НГС направил запрос в федеральный Роспотребнадзор, чтобы уточнить, что это за амеба и может ли она представлять опасность для жителей Новосибирска. В ответ нам прислали комментарий руководителя Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктора биологических наук Александра Семенова.
Что такое неглериоз?
Это смертельно опасное, но, к счастью, очень редкое паразитарное заболевание, которое вызывается амебой Неглерия Фоулера (лат. Naegleria fowleri). Это одноклеточный микроорганизм, который обитает в грязной теплой воде.
Где живет амеба-мозгоед?
В теплых пресных водоемах. Для выживания амебы необходимо, чтобы средняя температура воды была
— Амеба часто встречается в южных штатах США, в так называемом Хлопковом поясе. Это Южная Каролина, Луизиана, Техас и еще ряд местностей. Случаи завоза к северу от Хлопкового пояса достаточно редки, — рассказал Александр Семенов.
В России случаи заражения амебой пока не фиксировались.
Как она проникает в организм?
Во время купания. Риск выше, если человек ныряет ногами вперед и не закрывает при этом нос. С потоком воды амеба может попасть в нос. Дальше амеба прицепляется к обонятельному нерву и начинает, пожирая нервную ткань, двигаться вверх по обонятельному нерву.
— Многие за время распространения коронавируса успели выучить, что обонятельный нерв — это самый короткий путь к головному мозгу. Амеба продолжает размножаться в мозгу, вызывая симптомы, похожие на менингит, менингоэнцефалит. Проблема в том, что клиническую картину очень часто путают с бактериальными менингитами. При этом антибактериальные препараты, антибиотики, к сожалению, против амебы не помогают. Там нужны совершенно другие препараты, — пояснил Александр Семенов.
В большинстве случаев, если заражение амебой диагностировано поздно, наступает смерть. За последние 60 лет по всему миру было зарегистрировано более 400 случаев (из них 150 — в США). При этом 97% пациентов умерли.
Опасно ли это для новосибирцев?
Скорее всего, нет. Болезнь не передается от человека к человеку.
— Мы имеем дело с классическим микроорганизмом сапронозом, который живет в природе, и человек заражается только после контакта с ним в природной среде, — подчеркнул Александр Семенов.
Тем не менее, если вы отправляетесь в страны Северной Америки, Индии, Пакистана, Азии, не стоит купаться в стоячих грязных и теплых водоемах.
По словам Александра Семенова, основная проблема в том, что диагноз поздно распознают. Сейчас есть несколько перспективных препаратов, которые демонстрируют эффективность против этой амебы.
— Однако в большинстве больниц, особенно в маленьких госпиталях, в местностях, где редко эта болезнь встречается, диагноз ставится слишком поздно, — объяснил специалист.
В Новосибирской области тем временем продолжается эпидемия гриппа. На прошлой неделе региональный Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости на 50%. На фоне этого новосибирцы столкнулись с дефицитом лекарств в аптеках — родители, например, пожаловались на отсутствие детского «Нурофена» в продаже.