Легкие были поражены на 100 процентов: в клинике Мешалкина спасли сибирячку, которая страдала после ковида

Такие заболевания не проходят бесследно, и сейчас дыхательная система пациентки выполняет свою функцию более чем на 50%. Сейчас она чувствует себя хорошо и снова вышла на работу.

Летом новосибирские врачи спасли 31-летнюю пациентку с редким генетическим заболеванием.

