СЕЙЧАС -7°С
Пробки 8/10
usd 68.68
eur 73.04
СрочноКрупный пожар на Станционной
Все новости
Все новости
Всё о коронавирусе и карантине

Легкие были поражены на 100 процентов: в клинике Мешалкина спасли сибирячку, которая страдала после ковида

Сейчас пациентка смогла вернуться к работе, но до этого проходила лечение больше 2 месяцев

3 512

Кроме помощи врачей женщине помог психологический настрой

Поделиться

В новосибирском Центре Мешалкина спасли пациентку со 100-процентным поражением легких. Женщина проходила лечение 78 дней — это самая длительная процедура экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в России.

В прошлом году 59-летнюю жительницу Новосибирска экстренно доставили в клинику из инфекционной больницы № 1. У пациентки были максимальное поражение легких и дыхательная недостаточность 4-й степени из-за коронавируса.

Единственным шансом на спасение оставалась технология ЭКМО, которой в Новосибирске располагает только Центр Мешалкина.

— Аппарат ЭКМО на время полностью замещает функцию сердца и легких для восстановления собственных органов. Команда анестезиологов-реаниматологов, трансфузиологов и клинических фармакологов Центра Мешалкина задействовала весь опыт выхаживания шоковых больных, — рассказали в отделе общественных и внешних связей клиники.

В результате врачам удалось сохранить жизнь пациентки и минимизировать последствия отсутствия кислорода для органов пациентки, развитие почечной и сердечной недостаточности, вторичных инфекционных осложнений в легких и неврологических изменений.

Для такой длительной ЭКМО потребовались врачи пяти разных профилей, в том числе специалисты по ЛФК и психологи. При этом пациентка все время была в сознании — врачи решили не переводить ее в медикаментозную кому.

Врачи ЛФК помогали больной поддерживать тонус и не допустили появление пролежней. Тем не менее первые дни после стационара пациентка не могла ходить. За время болезни она потеряла 30% веса, прежде всего мышцы. При этом важным фактором успеха, как считают специалисты, стал психологический настрой женщины на победу.

Такие заболевания не проходят бесследно, и сейчас дыхательная система пациентки выполняет свою функцию более чем на 50%. Сейчас она чувствует себя хорошо и снова вышла на работу.

Летом новосибирские врачи спасли 31-летнюю пациентку с редким генетическим заболеванием.

По теме

ПневмонияКоронавирус в НовосибирскеКовидКлиника Мешалкина
  • ЛАЙК7
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter