Легкие были поражены на 100 процентов: в клинике Мешалкина спасли сибирячку, которая страдала после ковида

В новосибирском Центре Мешалкина спасли пациентку со 100-процентным поражением легких. Женщина проходила лечение 78 дней — это самая длительная процедура экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в России.
В прошлом году
Единственным шансом на спасение оставалась технология ЭКМО, которой в Новосибирске располагает только Центр Мешалкина.
— Аппарат ЭКМО на время полностью замещает функцию сердца и легких для восстановления собственных органов. Команда анестезиологов-реаниматологов, трансфузиологов и клинических фармакологов Центра Мешалкина задействовала весь опыт выхаживания шоковых больных, — рассказали в отделе общественных и внешних связей клиники.
В результате врачам удалось сохранить жизнь пациентки и минимизировать последствия отсутствия кислорода для органов пациентки, развитие почечной и сердечной недостаточности, вторичных инфекционных осложнений в легких и неврологических изменений.
Для такой длительной ЭКМО потребовались врачи пяти разных профилей, в том числе специалисты по ЛФК и психологи. При этом пациентка все время была в сознании — врачи решили не переводить ее в медикаментозную кому.
Врачи ЛФК помогали больной поддерживать тонус и не допустили появление пролежней. Тем не менее первые дни после стационара пациентка не могла ходить. За время болезни она потеряла 30% веса, прежде всего мышцы. При этом важным фактором успеха, как считают специалисты, стал психологический настрой женщины на победу.
Такие заболевания не проходят бесследно, и сейчас дыхательная система пациентки выполняет свою функцию более чем на 50%. Сейчас она чувствует себя хорошо и снова вышла на работу.
Летом новосибирские врачи спасли