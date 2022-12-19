ОРВИ, свиной грипп или ковид? Врач рассказал, при каких симптомах нужно вызывать скорую

Уже в 82 российских регионах выявили свиной грипп. Увеличивается и количество заразившихся коронавирусом. Если вы почувствовали недомогание, у вас температура и кашель, можно ли самому разобраться, что это, и когда нужно срочно обращаться за медицинской помощью? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил врач-инфекционист.
Андрей Поздняков — врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь».
Когда важно сделать тест
Определить, что у вас грипп, можно только после соответствующего исследования. Но делают его редко, чаще всего — в больницах, куда попадает заболевший.
— Даже если ваши симптомы заболевания похожи на сезонный или свиной грипп — а их сейчас трудно различить, — то выяснить, каким именно штаммом вы заразились, невозможно, — объясняет врач-инфекционист Андрей Поздняков. — На амбулаторном этапе очень сложно сказать, какие инфекции сейчас бушуют и сочетаются ли они между собой.
Микст-инфекция
Если вы подозреваете, что у вас грипп или ковид, тест сделать в любом случае стоит, отмечает доктор.
Особенно важно понять природу заболеваний тем, кто находится в группе риска — по возрасту, хронической патологии или беременности. Если вдруг оказывается, что у вас ковид, то необходимо одно лечение, а если выявляется антиген к гриппу, то независимо от штамма назначаются этиотропные препараты (антибактериальные. — Прим. ред.). Они позволяют воздействовать непосредственно на возбудителя инфекции.
Андрей Поздняков объяснил, что точно сказать, как проявится заболевание, если вы одновременно заразитесь гриппом и ковидом, невозможно. Если бы таких случаев микст-инфекций было много, можно было бы выявить типичные симптомы и осложнения, но пока данных слишком мало.
Когда ехать в больницу
Сразу отправляться в больницу, если вы подозреваете у себя одновременно грипп и ковид, не стоит, считает врач.
Инфекционист отмечает, что обязательно надо обращать внимание на симптоматику. Даже если тесты на ковид и грипп у вас положительные, но температура невысокая, чувствуете вы себя неплохо, ехать в больницу не нужно. А вот если температура выше 39, есть признаки интоксикации (слабость, рвота, понос, сильная потливость), возможно, кровотечения в слизистых оболочках — нужно незамедлительно вызвать врача. Скорее всего, за этим последует госпитализация, чтобы разобраться в причинах заболевания и назначить эффективное лечение.
Стоит ли сейчас прививаться
— Вакцинироваться сейчас нет смысла, ведь эпидемия фактически уже началась, — говорит Андрей Поздняков. — После вакцинации должен пройти хотя бы месяц, чтобы иммунная система справилась с введенными искусственными антигенами и выработала полноценный иммунный ответ. Если же вы сделаете прививку сейчас, то организм может начать активно вырабатывать иммунный ответ на грипп и заболеет настоящим гриппом — это не очень приятное сочетание.
По словам инфекциониста, такие случаи были летом 2021 года, когда активно распространялся штамм коронавируса дельта.
— Тогда в пунктах вакцинации образовались очереди, многие заразились дельта-штаммом сразу после прививки и болели еще более тяжело, чем люди, которые не прививались, — объяснил инфекционист.
Отправят ли школы на удаленку
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если в классе, тем более в школе не приходит на занятия больше 20% учеников, то этот класс нужно отпускать на дистанционное обучение, нужно разобщать. Чтобы дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались.
Важно, что решение о переводе на дистант принимает руководство школы.