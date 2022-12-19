ОРВИ, свиной грипп или ковид? Врач рассказал, при каких симптомах нужно вызывать скорую

Когда важно сделать тест

Определить, что у вас грипп, можно только после соответствующего исследования. Но делают его редко, чаще всего — в больницах, куда попадает заболевший.



— Даже если ваши симптомы заболевания похожи на сезонный или свиной грипп — а их сейчас трудно различить, — то выяснить, каким именно штаммом вы заразились, невозможно, — объясняет врач-инфекционист Андрей Поздняков. — На амбулаторном этапе очень сложно сказать, какие инфекции сейчас бушуют и сочетаются ли они между собой.

