Всего по одному симптому. Инфекционист объяснил, как отличить свиной грипп от обычного

Есть ли у него какие-то особенные признаки и какие тесты могут показать, что это именно он, а не, скажем, вирус гриппа А (H3N2)? «Доктор Питер» расспросил специалиста обо всех характерных симптомах и тех, по которым эту заразу всё же можно распознать.



Как рассказал врач-инфекционист «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков, сугубо специфичных симптомов у так называемого свиного гриппа нет. Это всё тот же грипп, для которого в принципе характерны:

