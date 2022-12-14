Всего по одному симптому. Инфекционист объяснил, как отличить свиной грипп от обычного

Такое впечатление, что вся Россия сейчас кашляет и чихает и просвета этому не видно. Тут уже совершенно не понять, чем болеют люди, инфекционисты даже заговорили о тридемии, это когда уже не просто пандемия ковида, а когда ковид, ОРВИ и свиной грипп в одном флаконе.
Правда в Институте гриппа россиян успокоили, что это никакой не свиной грипп и зря журналисты сеют панику. Вполне себе человеческий вирус. Тут главное — соблюдать меры безопасности и не посещать без надобности многолюдные места, а по возможности носить маску.
И всё равно людям страшно от того, что они не понимают, от чего у них температура, кашель, першит в горле. То ли коронавирус опять пожаловал, то ли грипп изволил заглянуть. А если грипп, то всё же какой? Роспотребнадзор, вопреки заявлениям Института гриппа, называет его свиным и говорит, что он пробрался уже почти во все регионы страны.
Есть ли у него какие-то особенные признаки и какие тесты могут показать, что это именно он, а не, скажем, вирус гриппа А (H3N2)? «Доктор Питер» расспросил специалиста обо всех характерных симптомах и тех, по которым эту заразу всё же можно распознать.
Как рассказал врач-инфекционист «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков, сугубо специфичных симптомов у так называемого свиного гриппа нет. Это всё тот же грипп, для которого в принципе характерны:
- высокая температура;
- выраженная интоксикация;
- боль в мышцах и суставах;
- головная боль;
- отсроченное появление респираторных симптомов (кашель, насморк и так далее).
Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь», кандидат медицинских наук.
— Единственная особенность свиного гриппа — в среднем у 15 процентов заболевших развивается диарейный синдром. Но это небольшой процент, — добавил врач.
Кстати
Как рассказывали в Роспотребнадзоре, утверждение о том, что гриппа без высокой температуры не бывает, — на самом деле миф. По словам специалистов надзорного ведомства, действительно, высокая температура 38,5–39 градусов, а иногда и выше с первых дней болезни считается отличительным признаком гриппа. Но у некоторых людей он может протекать с субфебрильной — 37,1–37,9 градуса — или даже с нормальной температурой тела.
И вопреки расхожему мнению бывает при гриппе и насморк — он может появиться после третьего дня болезни, что связано с бактериями, которые воспользовались временным ослаблением вашего иммунитета.
Тесты тоже не покажут
По словам врача-инфекциониста, при легком течении болезни — к примеру, с температурой 37,1 и нормальным самочувствием — заболевшему вовсе не обязательно выяснять, гриппом он заболел или ОРВИ. Дифференциальная диагностика нужна в среднетяжелых или тяжелых случаях заболевания, а также если у человека есть серьезные сопутствующие патологии. Тогда точная диагностика поможет врачам решить вопрос о выборе подходящего специфического лечения.
— В таком случае используются экспресс-тесты и ПЦР-тесты, которые определяют, что это грипп. Тесты не покажут, свиной грипп или нет, но это и не нужно. Здесь можно провести аналогию с COVID-19: тесты определяют наличие вируса, но для пациента штамм не имеет значения. То же самое с гриппом. Если есть симптомы, тяжелый фон, тесты подтвердили грипп, то необходимо лечение. Если нет тяжелой клиники, нет фоновой патологии, диагностика в принципе не нужна. Неважно, свиной это грипп или сезонный, потому что лечатся они одинаково и могут давать одинаковые осложнения, — заключил Андрей Поздняков.
Цифры
За последнюю неделю доля выявленных случаев гриппа увеличилась с 6,5 до 18,7%. Кроме того, госпитализация пациентов с гриппом заняла первое место среди тяжелых острых респираторных инфекций в России. При этом в популяции преобладают вирусы гриппа
По словам врача-иммунолога Николая Крючкова, в этом сезоне россияне в основном болеют так называемым свиным гриппом