12 больных и смешных вопросов про грипп и антибиотики — очень полезные карточки (отвечает искусственный интеллект)

1
Почему раньше антибиотики не назначали всем подряд, а теперь начали?
Раньше антибиотики не назначали всем подряд, потому что это могло привести к развитию множественно лекарственных и антибиотикоустойчивых бактерий. Теперь методы лечения более специализированы, и врачи проводят тесты на определение типа бактерий, прежде чем назначать антибиотики, чтобы избежать подобных проблем.
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2
В чем их польза и в чем вред? Как они вообще работают?
Польза антибиотиков состоит в том, что они могут эффективно лечить инфекции и помогать человеку восстанавливаться после заболевания. Однако их использование также может привести к неблагоприятным последствиям. Неправильное использование антибиотиков может вызвать побочные эффекты, такие как пищевая интолеранса (повреждение желудка и кишечника) и возникновение антибиотикоустойчивых бактерий. Поэтому важно использовать антибиотики только по назначению врача. Они работают, нарушая структуру и рост бактерий либо мешая их размножению.
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3
Что будет, если я откажусь принимать антибиотики по назначению врача?
Если вы откажетесь принимать антибиотики по назначению врача, это может привести к ухудшению состояния здоровья и негативно влиять на процесс лечения. Важно следовать рекомендациям врача и принимать антибиотики в указанные дозы и продолжительность лечения. Это поможет эффективно бороться с бактериальной инфекцией и избежать возникновения неблагоприятных последствий.
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4
Почему антибиотики не побеждают вирус гриппа?
Антибиотики эффективны против бактериальных инфекций, но не работают против вирусов. Грипп — это вирусная инфекция, поэтому антибиотики не могут бороться с ним. Для лечения гриппа используют другие методы, например, антивирусные препараты, препараты для симптоматической терапии и меры поддержания иммунитета. В некоторых случаях может потребоваться госпитализация для оказания более специализированной медицинской помощи.
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5
Тогда зачем врачи иногда назначают антибиотики при гриппе?
Иногда врачи могут назначить антибиотики вместе с другими методами лечения гриппа, например, если у пациента есть риск развития осложнений, таких как пневмония. В таких случаях антибиотики могут помочь предотвратить развитие бактериальных инфекций и облегчить течение заболевания. Однако они не оказывают непосредственного влияния на течение вируса гриппа. Важно обратиться к врачу и следовать его рекомендациям для эффективного лечения.
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6
Разве среди противовирусных препаратов есть такие, эффективность которых подтверждена клинически?
В настоящее время нет никаких препаратов, эффективность которых подтверждена клинически для лечения гриппа. Существующие препараты, такие как например осемидин, эффективны только против определенных вирусов, но не против вируса гриппа. Грипп — это вирусное заболевание, которое может быть вылечено лишь симптоматически.
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7
Почему эпидемии гриппа в России начинаются зимой?
Грипп чаще всего передается капельным путем, когда зараженный человек кашляет или чихает, выпуская вирусные частицы в воздух. Когда воздух становится холодным и сухим, частицы вируса могут висеть в воздухе дольше, увеличивая риск инфицирования. Поэтому эпидемии гриппа часто наблюдаются в холодные зимние месяцы. Также в зимний период люди чаще закрываются дома и больше времени проводят в близком контакте, что также может способствовать распространению гриппа.
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8
Откуда грипп каждый год приходит в Россию? Его что, привозят туристы?
Грипп каждый год приходит в Россию из других стран, где эпидемия уже началась. Это может быть связано с перемещением людей, в том числе туристов, которые могут переносить вирус из зараженных районов. Также грипп может быть перенесен от животных, таких как птицы и свиньи. В зимнее время условия для распространения вируса гриппа улучшаются, так как люди проводят больше времени внутри помещений, что позволяет вирусу легче передаваться с человека на человека.
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9
А животные как заражаются гриппом? Они же не туристы.
Животные могут заражаться гриппом от других зараженных животных, таких как птицы и свиньи. Иногда грипп может переноситься от людей к домашним животным, но это редкий случай. Поэтому свиньи и птицы являются основными резервуарами и распространителями гриппа среди животных.
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10
Птицы летают и заражаются гриппом в других странах. Но
свиньи-то не летают, кто их заражает гриппом?
Свиньи могут заражаться гриппом от людей или других животных, например птиц. Они могут переносить вирус гриппа через капельный путь, то есть каплями в воздухе при кашле или чихании. Поэтому важно дезинфицировать руки и помещения, чтобы предотвратить заражение гриппом.
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11
То есть птица может чихнуть или кашлянуть и заразить свинью гриппом?
Да, это возможно. Вирус гриппа может быть передан от птицы к животному и наоборот. Птицы могут заразиться гриппом от других птиц или животных, а животные — от птиц или других животных. Также вирус может быть передан человеку от животного. Важно соблюдать хорошую гигиену, чтобы не заразиться гриппом и другими инфекциями.
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12
А как понять, что птица кашляет? На что похож этот звук?
Кашель у птицы может походить на хрипотный, чихающий звук, но точно его определить может быть трудно. Лучше обратиться к ветеринару для получения подробной информации о здоровье птицы.
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Как прокомментировала терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко, в целом ответы искусственного интеллекта верны, однако первый вопрос поставлен некорректно — врачи сейчас не назначают антибиотики всем подряд, а только по показаниям:
— Да, их часто выписывали, когда началась пандемия коронавируса, но тогда мы столкнулись с болезнью впервые и просто не знали, что делать. Плюс антибиотик в ковид был во временных рекомендациях по лечению, которые выпускал Минздрав. В 2021 году этого уже не было. То есть сейчас сдаtм кровь и решаем, надо или нет. Ждать бакпосев не всегда есть возможность, он готовится 5–6 дней, поэтому отталкиваемся от крови и клинической картины, — объяснила доктор.
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