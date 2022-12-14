12 больных и смешных вопросов про грипп и антибиотики — очень полезные карточки (отвечает искусственный интеллект)

Новосибирск вместе со всей страной захватывает грипп и ОРВИ. Да так, что к врачам в поликлиниках уже выстраиваются очереди. Особенностью этой зимы стало возвращение свиного гриппа. Когда вам кажется, что вы заболели гриппом, первый инстинкт — начать принимать все лекарства сразу. Иногда даже антибиотики. Но нужно ли это делать? Мы решили спросить искусственный интеллект — набравший огромную популярность в последние две недели чат-бот ChatGPT. А чтобы проверить точность ответов, узнали у врача, что он о них думает.

Чат-бот ChatGPT — нейросеть, запрограммированная для имитации человеческого разговора. Американская компания OpenAI представила ее 30 ноября. Нейросеть способна общаться с пользователями по-человечески , находить ответы на сложные вопросы, писать сценарии, школьные эссе и сочинять песни, а также исправлять ошибки в программном коде. OpenAI — американская компания, занимающаяся исследованиями в области ИИ и технологиями машинного обучения. Основана в 2015 году Илоном Маском, венчурным инвестором Сэмом Альтманом и другими инвесторами Кремниевой долины. Маск ушел из совета директоров в 2018 году из-за конфликта интересов между OpenAI и исследованиями автономного вождения Tesla.