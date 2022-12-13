«Раз 300 пыталась дозвониться». Крик души молодой мамы, которая не смогла попасть к врачу с заболевшим ребенком

Мой трехлетний ребенок заболел вечером в пятницу, 9 декабря, — сопли, кашель, всё по классике. В воскресенье добавились хрипы в легких. Я поняла, что нужен педиатр, и в понедельник мы собрались сходить послушаться.

В ночь на понедельник у сына поднялась температура 38 градусов и весь день держалась от 37 до 38. Я пыталась вызвать врача по телефону единой регистратуры поликлиники № 50 на Богаткова, куда мы прикреплены. Раз 300 на автодозвоне пыталась, занято, раза 4 проходил звонок — трубку всё равно не брали.