«Раз 300 пыталась дозвониться». Крик души молодой мамы, которая не смогла попасть к врачу с заболевшим ребенком

Мама трехлетнего ребенка Екатерина Тирская вживую столкнулась с проблемами в организации медпомощи детям в Новосибирске, возникшими из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Малыш заболел: появился кашель, хрипы, температура, поэтому понадобился врач. Но дозвониться в регистратуру сибирячка не смогла, а в самой поликлинике столкнулась с очередями. Даже запись через «Госуслуги» обработали лишь спустя 12 часов. Публикуем мнение Екатерины от первого лица.
Мой трехлетний ребенок заболел вечером в пятницу, 9 декабря, — сопли, кашель, всё по классике. В воскресенье добавились хрипы в легких. Я поняла, что нужен педиатр, и в понедельник мы собрались сходить послушаться.
В ночь на понедельник у сына поднялась температура 38 градусов и весь день держалась от 37 до 38. Я пыталась вызвать врача по телефону единой регистратуры поликлиники
Надо было сразу через «Госуслуги» вызвать врача, до этого я додумалась только к вечеру, стоя в поликлинике и наблюдая, как 50 человек пытаются дождаться очереди в три кабинета.
К слову, с момента вызова врача с «Госуслуг» прошли сутки, но так к нам никто и не пришел. Сегодня должен был быть второй день моего больничного, который я так и не смогла открыть.
Возвращаемся к ковидным временам что ли? Так тогда хотя бы система была: врач приезжал в течение нескольких часов, с лекарствами, больничный могли открыть дистанционно. Кто мне его откроет задним числом?
Сейчас снова вернулись в каменный век. Понятно, что круче платной медицины нет, но
В поликлинике на вопрос «Может, хоть с температурой ребенка примут без очереди?» отказали. Раньше хотя бы к дежурному врачу можно было со срочной болячкой показаться. Сегодня и к нему стояло 20 человек. Ребенок болеет, больничного нет.