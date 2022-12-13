СЕЙЧАС -17°С
Пробки 5/10
usd 62.77
eur 66.27
Тема дняСрок сдачи нового ЛДС в Новосибирске
Все новости
Все новости
Мнение

«Раз 300 пыталась дозвониться». Крик души молодой мамы, которая не смогла попасть к врачу с заболевшим ребенком

Сибирячка пришла в поликлинику и уперлась в огромную очередь, а по вызову врач не пришел

355

В поликлиниках наблюдаются серьезные очереди

Поделиться

Мама трехлетнего ребенка Екатерина Тирская вживую столкнулась с проблемами в организации медпомощи детям в Новосибирске, возникшими из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Малыш заболел: появился кашель, хрипы, температура, поэтому понадобился врач. Но дозвониться в регистратуру сибирячка не смогла, а в самой поликлинике столкнулась с очередями. Даже запись через «Госуслуги» обработали лишь спустя 12 часов. Публикуем мнение Екатерины от первого лица.

Мой трехлетний ребенок заболел вечером в пятницу, 9 декабря, — сопли, кашель, всё по классике. В воскресенье добавились хрипы в легких. Я поняла, что нужен педиатр, и в понедельник мы собрались сходить послушаться.

В ночь на понедельник у сына поднялась температура 38 градусов и весь день держалась от 37 до 38. Я пыталась вызвать врача по телефону единой регистратуры поликлиники № 50 на Богаткова, куда мы прикреплены. Раз 300 на автодозвоне пыталась, занято, раза 4 проходил звонок — трубку всё равно не брали.

Надо было сразу через «Госуслуги» вызвать врача, до этого я додумалась только к вечеру, стоя в поликлинике и наблюдая, как 50 человек пытаются дождаться очереди в три кабинета.

К слову, с момента вызова врача с «Госуслуг» прошли сутки, но так к нам никто и не пришел. Сегодня должен был быть второй день моего больничного, который я так и не смогла открыть.

В три работающих кабинета собралась огромная очередь

В три работающих кабинета собралась огромная очередь

Поделиться

Возвращаемся к ковидным временам что ли? Так тогда хотя бы система была: врач приезжал в течение нескольких часов, с лекарствами, больничный могли открыть дистанционно. Кто мне его откроет задним числом?

Сейчас снова вернулись в каменный век. Понятно, что круче платной медицины нет, но 2–3 тысячи за прием есть далеко не у всех.

В поликлинике на вопрос «Может, хоть с температурой ребенка примут без очереди?» отказали. Раньше хотя бы к дежурному врачу можно было со срочной болячкой показаться. Сегодня и к нему стояло 20 человек. Ребенок болеет, больничного нет.

По теме

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

ОРВИ и гриппВрачиПоликлиникиСвиной грипп в Новосибирске
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter