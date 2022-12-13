Для кого обычный грипп может быть смертельно опасен: врачи назвали группы риска

По данным ВОЗ, случаи госпитализации и смерти происходят в основном в группах высокого риска.



— Грипп — давно известное заболевание, нового здесь ничего нет, группы риска хорошо известны, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это дети до пяти, а особенно — до трех лет. Это пожилые люди, так же, как с ковидом. Это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, с иммунодефицитами в том числе. И это беременные женщины.

