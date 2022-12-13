Для кого обычный грипп может быть смертельно опасен: врачи назвали группы риска

В России в разгаре сезонный рост заболеваемости — число новых случаев ОРВИ и гриппа по данным Роспотребнадзора растет от недели к неделе. При этом в ведомстве отмечают, что грипп в этом году пришел всерьез. Причем всерьез пришел именно тот вариант гриппа, который, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, наносит самый серьезный ущерб здоровью — А (H1N1), известный как свиной грипп.
— У большинства людей температура нормализуется и симптомы проходят в течение недели без какой-либо медицинской помощи. Но грипп может приводить к развитию тяжелой болезни и к смерти, — сообщает Всемирная организация здравоохранения.
По данным ВОЗ, случаи госпитализации и смерти происходят в основном в группах высокого риска.
— Грипп — давно известное заболевание, нового здесь ничего нет, группы риска хорошо известны, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это дети до пяти, а особенно — до трех лет. Это пожилые люди, так же, как с ковидом. Это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, с иммунодефицитами в том числе. И это беременные женщины.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Как сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения, повышенному риску развития тяжелой болезни или осложнений в результате инфицирования гриппом подвергаются люди с хроническими нарушениями здоровья — такими, как хронические болезни сердца, легких и почек, нарушения метаболизма, нарушения неврологического развития, болезни печени и крови. Говоря о иммунодефицитах, врачи имеют в виду пациентов, чей иммунитет ослаблен в результате ВИЧ/СПИДа, химиотерапии или лечения стероидами, а также в связи со злокачественными новообразованиями.
— Если человек болеет и получает какое-то лечение в связи с хроническим заболеванием, то оно не должно меняться, человек не должен прекращать принимать препараты. Может потребоваться коррекция лечения, но это нужно обсуждать с лечащим врачом, и если вы постоянно принимаете какие-то лекарства, то лучше заранее выяснить у вашего лечащего врача, как действовать в случае инфекции, — говорит Крючков.
Доктор говорит, что при появлении симптомов ОРВИ первым делом важно исключить ковид — тактика лечения пациента с ковидом будет отличаться, и риски новой коронавирусной инфекции превышают риски гриппа. Определить грипп тоже важно, поскольку он может быть смертельно опасен для групп риска. С полной уверенностью определить грипп и ковид можно только с помощью ПЦР-тестов, для каждого вируса он отдельный. Делать тесты нужно строго в соответствии с инструкцией по применению, иначе результат может получиться искаженным. Поэтому лучше обратиться за помощью к врачу, особенно если вы относитесь к группе риска.