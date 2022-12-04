Пластический хирург рассказал, о чём просят мужчины и кому откажут в операции

— Сколько сейчас стоит маммопластика? За последний год она стала дороже.



— В разных местах по-разному. Да, действительно, в последнее время стоимость изменилась, потому что изменились системы поставок, но всё это решаемо. У разных производителей разная стоимость имплантов. Увеличение произошло просто по техническим причинам.



— Как изменились поставки?



— Стало намного сложнее с имплантами. В связи с нынешними событиями система поставок усложнилась. Достаточно большая линейка сохраняется, но сроки поставок могут увеличиваться.

