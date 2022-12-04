Пластический хирург рассказал, о чём просят мужчины и кому откажут в операции

Как за последний год изменились поставки имплантов на фоне санкций и какие операции самые популярные у мужчин? Об этом мы поговорили с главным пластическим хирургом Свердловской области Алексеем Ткаченко. Кроме того, специалист рассказал, почему иногда приходится отказывать пациентам.
— С чем чаще всего обращаются к пластическим хирургам?
— Если говорить об эстетике, то существуют три основные позиции, три основных кита: блефаропластика (операции, связанные с изменениями век), маммопластика (операции на молочные железы) и ринопластика (операции, связанные с коррекцией формы носа, носового дыхания). Но на самом деле это очень общие слова, потому что увеличение и уменьшение груди — это всё маммопластика. Это из серии средней температуры по больнице.
— Относительно маммопластики: что сейчас в моде?
— К счастью, сейчас не существует такого понятия, как мода. Она отходит, и это здорово. Стремление к совершенству — вот главное. Я не устаю цитировать прекрасную фразу: «Грех, если женщина выглядит менее красивой, чем могла бы быть». Эти слова принадлежат Сервантесу. Ничего не изменилось с тех пор. Поэтому проблема не в моде — проблема в том, может ли человек себе позволить выглядеть так, как ему хочется, или нет. А мода — это вещь преходящая.
— Сколько сейчас стоит маммопластика? За последний год она стала дороже.
— В разных местах по-разному. Да, действительно, в последнее время стоимость изменилась, потому что изменились системы поставок, но всё это решаемо. У разных производителей разная стоимость имплантов. Увеличение произошло просто по техническим причинам.
— Как изменились поставки?
— Стало намного сложнее с имплантами. В связи с нынешними событиями система поставок усложнилась. Достаточно большая линейка сохраняется, но сроки поставок могут увеличиваться.
— А о чём вас просят мужчины?
— Топ-3: ринопластика, блефаропластика, коррекция фигуры. Для мужчин на первом месте — ринопластика, на втором месте — коррекция фигуры, то есть абдоминопластика, когда мы убираем избыточную жировую клетчатку. Удаляем методом липосакции. На третьем месте — блефаропластика. Потом и фейслифтинг (подтяжка лица. — Прим. ред.), и всё остальное.
— Часто просят увеличить или уменьшить что-то?
— Среди пациентов стабильно 8–10% мужчин. Интимной пластикой пластические хирурги не занимаются.
— Самые необычные запросы, которые вам поступали? На что вы не соглашаетесь?
— Показания для операции эстетического профиля — это аргументированное желание пациента. Просто само по себе желание не является показанием к операции, потому что можно желать нереальных вещей. Задача хирурга — помочь услышать пациента, понять, чего он хочет, и помочь ему, если такая возможность существует. К сожалению, бывают ситуации, когда мы отказываем, потому что человек просит невозможного.
— Невозможное — это что?
— Если ко мне приходит пациентка с прекрасной формой груди, к примеру. Там не надо ничего менять, всё идеально, всё хорошо и размер соответствует конституциональной структуре. Или человек приходит с идеальным носом. Я откажу, потому что лучше не будет. Это, видимо, какие-то комплексы, с которыми надо работать по-другому. Есть небольшая категория пациентов, которая за счет пластической хирургии хочет решить свои внутренние проблемы. Иногда это работает, иногда нет. Если мы можем помочь, то с радостью поможем.
— А мужчины вас благодарят за трансформацию женщин?
— Да. Это не трансформация, это улучшение. Встает вопрос: для чего пациентка это делает? Если для себя — всё прекрасно, если она делает для любимого мужчины — уже возникают вопросы, насколько это необходимо. Единственный человек на планете, который может ответить, надо это или нет, — это сам пациент. Задача хирурга — определить, можно ли, и если да, то что именно. Но как только мы заводим разговор о том, что мы делаем это для кого-то, сразу возникает опасение: надо ли это делать?
— И в этот момент вы разговариваете с мужчинами?
— Бывает и так, что приходится разговаривать с обоими и иногда отказывать. Человек это делает для себя. Это принципиально и обязательно.
— Как изменился спрос за последние несколько лет на услуги пластической хирургии?
— Он особо не изменился, но в целом на услуги пластических хирургов идет медленный и стабильный рост на протяжении многих лет. И то, что я не устаю повторять: пластическая хирургия — это не только эстетика, о которой почему-то все думают в первую очередь. Огромный блок пластической хирургии — это хирургия реконструктивная: врожденная патология, последствия травм.
Мы пригласили на конгресс сделать доклады доктора из Донецка по свежим травмам военного времени. Пригласили доктора из военно-медицинской академии Санкт-Петербурга, потому что существует такая вещь, как маршрутизация. И вот наши раненые со спецоперации в конечном счете попадают туда. Для чего? Для того, чтобы мы, пластические хирурги, понимали, как потом проводить реабилитацию пациентов.
— А если по процентам разделить эстетическую и реконструктивную хирургию, чего больше в нашей области?
— Есть клиники, которые занимаются только эстетикой, а есть те, кто занимается и тем и другим. Соответственно, процентное соотношение будет разным. Всё зависит от направленности каждой конкретной клиники.
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