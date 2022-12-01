Что, опять?! Первый регион России предложил вернуться к маскам — и дело не только в ковиде

— С эпидемиологической точки зрения маски, конечно, нужны, тем более что главная проблема всё равно ковид, ОРВИ и грипп — на втором месте, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Я думаю, что рекордов по ковиду мы не побьем, но где-то около 60% от весенней заболеваемости 2022 года в этом сезоне будет — это тоже много. Маски хорошо работают от ковида, но еще лучше работают от гриппа и других ОРВИ. Я бы крайне рекомендовал носить маски в транспорте, в общественных местах — принципиально по ковиду у нас с начала года ничего не поменялось.

