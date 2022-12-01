Что, опять?! Первый регион России предложил вернуться к маскам — и дело не только в ковиде

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России, по данным оперштаба, в последний месяц держится примерно на одном уровне, лишь несколько раз превысив шесть тысяч зараженных за сутки. Зато стала расти заболеваемость ОРВИ и гриппом — по данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель заболеваемости вырос на 18,5% по сравнению с предыдущим. В Калининградской области уже предложили вернуть противоэпидемические меры ковидных времен. Правда, пока это только рекомендация.
— Управление рекомендует в условиях ухудшения эпидситуации вернуться к использованию средств индивидуальной защиты в транспорте, местах массового скопления людей, при посещении больниц, аптек, поликлиник, банков, многофункциональных центров, почты, — цитирует ТАСС сообщение местного управления Роспотребнадзора. — Не забывать мыть руки и обрабатывать их предназначенными для этих целей дезсредствами. Чаще проветривать помещения, одеваться по погоде.
В других регионах пока подобных рекомендаций не слышно, а по последним ковидным правилам решение об усилении противокоронавирусных мер принимается на уровне региона. Врачи при этом считают, что вернуть маски стоило бы, причем не в рекомендательном формате, а в обязательном порядке — к рекомендациям мало кто прислушивается.
— С эпидемиологической точки зрения маски, конечно, нужны, тем более что главная проблема всё равно ковид, ОРВИ и грипп — на втором месте, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Я думаю, что рекордов по ковиду мы не побьем, но где-то около 60% от весенней заболеваемости 2022 года в этом сезоне будет — это тоже много. Маски хорошо работают от ковида, но еще лучше работают от гриппа и других ОРВИ. Я бы крайне рекомендовал носить маски в транспорте, в общественных местах — принципиально по ковиду у нас с начала года ничего не поменялось.
Он говорит, что в текущих условиях стоит ожидать «высокого сезона» по гриппу и ОРВИ, с одной стороны, из-за отсутствия противоэпидемических мер, а с другой — из-за того, что в этом году циркулирует так называемый свиной грипп, который уже вызывал эпидемию в 2016 году. Подробнее об этом штамме гриппа мы рассказывали в этом материале.