Младенец с простудой умер в больнице в Новосибирской области — его отец говорит, что анестезиолог был пьян

В больнице Чистозерного района Новосибирской области скончался полуторамесячный ребенок. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).
— По данным следствия, 18 ноября 2022 года в селе Чистоозерном полуторамесячного ребенка с признаками простудного заболевания госпитализировали в одну из больниц, где он скончался, — сообщает следственное управление СК РФ по НСО.
Следователи назначили комплекс экспертиз по установлению причин смерти.
Пост о ситуации появился в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте» вчера вечером, 24 ноября. Он написан от имени родителей погибшего малыша — Лидии и Дениса Стойлик. Родители винят в гибели анестезиолога и заведующую педиатрическим отделением больницы.
В нем говорится, что 17 ноября их
— Подозрение у врачей все-таки было еще и на ротовирусную инфекцию. На мочу с крупинками крови никто не обращал внимания, — говорится в посте. Родители пишут, что от лекарств мальчика тошнило, а после он их перестал воспринимать.
В понедельник, 21 ноября, пишет автор поста, «в течение всего дня ребенку становилось хуже». Вечером его увезли в реанимацию, где он скончался.
По словам родителей мальчика, анестезиолог, который работал в реанимации в ту ночь, был пьян. При этом в сообщении не отмечается, чем именно врач навредил ребенку. Запись сопровождается видео, на которой человек в медицинской одежде представляется анестезиологом Чистоозерной ЦРБ. Он говорит, что 21 ноября заступил на смену «с похмелья», а также рассказывает о неких манипуляциях, которые он проводил с ребенком.
Пост об инциденте перепечатали разные новосибирские паблики, в том числе «Татарск Online». Там под постом появился комментарий с официальной страницы Минздрава Новосибирской области.
В посте указано, что ведомство проводит контроль качества и безопасности оказания медпомощи в больнице.
— Министерство здравоохранения выражает глубокие искренние соболезнования родителям и родственникам ребенка, — написано в комментарии.
НГС также обратился с запросом в Минздрав.
В январе в Новосибирске в детской больнице скончался ребенок. Тогда было известно, что в больницу его доставили в коме.