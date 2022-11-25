Младенец с простудой умер в больнице в Новосибирской области — его отец говорит, что анестезиолог был пьян

— Подозрение у врачей все-таки было еще и на ротовирусную инфекцию. На мочу с крупинками крови никто не обращал внимания, — говорится в посте. Родители пишут, что от лекарств мальчика тошнило, а после он их перестал воспринимать.

В понедельник, 21 ноября, пишет автор поста, «в течение всего дня ребенку становилось хуже». Вечером его увезли в реанимацию, где он скончался.



По словам родителей мальчика, анестезиолог, который работал в реанимации в ту ночь, был пьян. При этом в сообщении не отмечается, чем именно врач навредил ребенку. Запись сопровождается видео, на которой человек в медицинской одежде представляется анестезиологом Чистоозерной ЦРБ. Он говорит, что 21 ноября заступил на смену «с похмелья», а также рассказывает о неких манипуляциях, которые он проводил с ребенком.