Глицин для памяти, мельдоний для бодрости: действительно ли работают «волшебные таблетки»

1
Глицин для памяти
В инструкции к глицину говорится, что он улучшает метаболические процессы в тканях мозга, а также оказывает седативное и антидепрессивное действие. Для некоторых студентов и школьников это едва ли не волшебная таблетка: его пьют во время сессии и перед экзаменами, чтобы улучшить память и быть более эффективным.
— Умнее человек, если он не готовился к экзаменам, от глицина не станет, и от других таблеток тоже. Но перед экзаменом есть стрессовые ситуации, беспокойство, нарушения сна. В этом мандраже человек может хуже воспроизводить какие-то вещи, — говорит невролог Марина Топоркова. — В таких случаях глицин может немного стабилизировать состояние. Глицин работает, когда есть нарушение памяти вследствие стресса, когда нарушены сон, адаптация, концентрация внимания, есть церебрастенический синдром. Тогда глицин улучшает работоспособность, уменьшает психоэмоциональное напряжение, нормализует сон, повышает социальную адаптацию. В таких случаях он хорош, если у человека нет грубого нарушения памяти.
Марина Топоркова — заведующая первым неврологическим отделением «Новой больницы» в Екатеринбурге, руководитель Городского центра лечения природно-очаговых инфекций, кандидат медицинских наук.
Врачи назначают глицин и при более сложных заболеваниях, но всегда комплексно, вместе с другими лекарствами. В случае серьезных когнитивных нарушений (вызванных, например, деменцией) используют уже совсем другие препараты.
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2
Фенибут и мелатонин для сна
Проблемы со сном — очень распространенное явление в наши дни, которое очень мешает полноценной жизни. Неудивительно, что люди ищут массу способов, чтобы хорошо спать, и один из таких — прием мелатонина.
— Мелатонин можно применять, это основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма, — говорит невролог Марина Топоркова. — Но если человек сам не соблюдает циркадные ритмы и правила гигиены сна, то мелатонином это не восстановить. Он хорошо используется для адаптации при смене часовых поясов. А если есть серьезные проблемы, использование мелатонина не поможет — должен быть более серьезный подход: надо искать причины.
Если сон не восстанавливается, а мелатонин не помогает, то не стоит переходить на снотворные, потому что применять их долгое время опасно. Нужно разбираться в причинах нарушения сна: это могут быть стрессовые ситуации, органические нарушения, синдром апноэ, нарушение гигиены сна.
— Если человек перед сном будет смотреть новостные передачи — любой здоровый не уснет, — говорит невролог. — Нужно за час до сна убирать любые эмоции, прогулка на свежем воздухе, напитки невозбуждающие, спокойная музыка, чтение книги.
Еще один препарат, который часто используют, чтобы уснуть, — фенибут. Но его не стоит применять без назначения врача.
— Врач оценивает психоэмоциональное состояние пациента, неврологический статус, нарушение сна. Эти все составляющие помогают доктору выбрать тот препарат, который подойдет больному, — объясняет Марина Топоркова. — У каждого препарата есть показания и противопоказания. Есть препараты безопасные, если человек начнет принимать глицин — у него минимальные противопоказания. Тот же фенибут, если его принимать в больших дозах, может вызвать и сонливость, и нарушение концентрации внимания, и влиять на вождение автомобиля. Если человек принимает другие препараты — нужно учитывать.
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3
Панангин для сердца
Здоровье сердца тоже беспокоит многих, и это неудивительно, ведь болезни кровеносной системы ежегодно уносят около миллиона жизней только в России. Тут чего только не выпьешь ради здоровья! Но одно из распространенных лекарств, которое применяют и здоровые (для профилактики), и сердечники — это панангин.
— Панангин представляет собой минеральную добавку, содержащую калий и магний, для нормализации обменных процессов в мышце сердца, — говорит кардиолог Елена Гричук. — Калий принимает участие в жизненно важных процессах: поддержании осмотического и кислотно-основного гомеостаза внутри- и межклеточной среды, генерировании сердечных импульсов, сокращении мышц и не только сердечной, но и скелетных. Магний играет важную роль в пластическом, энергетическом и электролитном обменах, поскольку входит в состав многих ферментов. Наряду с возникновением аритмии дефицит калия и магния ассоциирован с развитием целого ряда сердечно-сосудистых заболеваний: артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца.
Елена Гричук — заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Правда, панангин не является основным средством для лечения сердечных заболеваний, а лишь дополняет их. Основное же показание для назначения панангина — дефицит калия и магния в организме. При этом часто их недостаток легко можно восполнить с помощью продуктов. Калием богаты картофель (особенно печеный), капуста, морковь, бананы, курага, изюм, чернослив, финики. Магния много в какао, отрубях, семенах кунжута, креветках, орехах, горохе, морской капусте и фасоли.
— Существует несколько противопоказаний к применению панангина, среди которых острая и хроническая почечная недостаточность, болезнь Аддисона, атриовентрикулярная блокада 2-й и 3-й степеней, пониженное давление и обезвоживание, мышечная слабость, — предупреждает доктор. — Лишь специалист сможет правильно подобрать лекарственные средства с учетом возможных побочных действий, имеющихся заболеваний у пациента и их взаимодействия с другими назначенными препаратами.
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4
Мельдоний для бодрости
Мельдоний стал широко известен после скандала с допингом на Олимпиаде и с тех пор считается едва ли не волшебным. Значит, он действительно придает силы и бодрость? Это не так.
— Милдронат, он же мельдоний, используется при сердечно-сосудистых заболеваниях для питания миокарда. Также он применяется в неврологии, в частности, при нарушениях мозгового кровообращения, — говорит Елена Гричук. — Он улучшает энергоснабжение клеток сердца, тем самым значительно повышая работоспособность и выносливость сердечной мышцы, которая у перенесших инфаркт очень слаба, блокирует выделение вредных ферментов в организме, улучшает протекание различных полезных для организма процессов, например, периферическое кровообращение у людей с хронической сердечной недостаточностью.
По словам кардиолога, мельдоний в России назначают часто — всё из-за любви пациентов к препаратам для питания сердечной мышцы. Идея сама по себе хорошая, но нет крупномасштабных клинических исследований, которые стопроцентно подтвердили бы эффективность милдроната для улучшения метаболизма в клетках миокарда. Исследования проводились на спортсменах и военных. В спорте милдронат прижился — врачи назначали его спортсменам для поддержания сердечной мышцы при немыслимых перегрузках, но потом препарат внесли в список запрещенных для профессиональных спортсменов.
— Здоровым принимать мельдоний для профилактики, при активных занятиях спортом — не нужно. Ничего хорошего в этом нет, зачем лечить здорового человека, вмешиваться в нормальную работу сердца и сбивать ее извне? — говорит доктор. — Категорически не советую принимать препарат здоровым людям. Он сокращает синтез карнитина (именно он отвечает за сжигание жиров), организм с липолитического пути метаболизма тканей переходит на гликолитический, который для здорового человека является менее эффективным способом получения энергии. В целом энергетический обмен организма нарушается, возникает дисфункция митохондрий, и это может привести к гибели клетки.
Эффект препарата у больных действительно есть, но кратковременный. При длительном использовании мельдоний вызывает негативные изменения в организме и вызывает эффект привыкания. Это не то состояние, когда организм, не получающий наркотики, начинает «ломать», но перестройка с одного метаболизма тканей на другой приводит к сонливости, апатии, упадку сил.
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5
Корвалол для спокойствия
Очень часто при любых стрессах или сердечных волнениях мы используем корвалол. Но увлекаться этим нельзя — в составе корвалола есть экстракт листьев перечной мяты и фенобарбитал, который как лекарственный препарат внесен в список III «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ».
— Фенобарбитал — вещество эффективное, но достаточно опасное для применения. Безусловно, он эффективен во многом за счет фенобарбитала: может помочь при бессоннице, мышечных спазмах, тревоге, — предупреждает невролог Ксения Доронина. — Но именно из-за фенобарбитала этот препарат опасен: возникновением зависимости, откладыванием обращения к врачу при серьезной проблеме. Я бы рекомендовала использовать корвалол как экстренное средство, но точно не как лекарство для постоянного применения.
Ксения Доронина — невролог, сомнолог, специалист по лечению болевых синдромов (алголог) многопрофильной клиники «Сибнейромед».
К крайним случаям использования корвалола относится, например, тахикардия, но в целом использовать препарат, способный вызывать привыкание и зависимость, врачи не рекомендуют.
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6
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