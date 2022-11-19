Глицин для памяти, мельдоний для бодрости: действительно ли работают «волшебные таблетки»

Проблемы со сном — очень распространенное явление в наши дни, которое очень мешает полноценной жизни. Неудивительно, что люди ищут массу способов, чтобы хорошо спать, и один из таких — прием мелатонина.

— Мелатонин можно применять, это основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма, — говорит невролог Марина Топоркова. — Но если человек сам не соблюдает циркадные ритмы и правила гигиены сна, то мелатонином это не восстановить. Он хорошо используется для адаптации при смене часовых поясов. А если есть серьезные проблемы, использование мелатонина не поможет — должен быть более серьезный подход: надо искать причины.



Если сон не восстанавливается, а мелатонин не помогает, то не стоит переходить на снотворные, потому что применять их долгое время опасно. Нужно разбираться в причинах нарушения сна: это могут быть стрессовые ситуации, органические нарушения, синдром апноэ, нарушение гигиены сна.

— Если человек перед сном будет смотреть новостные передачи — любой здоровый не уснет, — говорит невролог. — Нужно за час до сна убирать любые эмоции, прогулка на свежем воздухе, напитки невозбуждающие, спокойная музыка, чтение книги.



Еще один препарат, который часто используют, чтобы уснуть, — фенибут. Но его не стоит применять без назначения врача.



— Врач оценивает психоэмоциональное состояние пациента, неврологический статус, нарушение сна. Эти все составляющие помогают доктору выбрать тот препарат, который подойдет больному, — объясняет Марина Топоркова. — У каждого препарата есть показания и противопоказания. Есть препараты безопасные, если человек начнет принимать глицин — у него минимальные противопоказания. Тот же фенибут, если его принимать в больших дозах, может вызвать и сонливость, и нарушение концентрации внимания, и влиять на вождение автомобиля. Если человек принимает другие препараты — нужно учитывать.

