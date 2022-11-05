Психолог назвал слово, которое разрушает ваши отношения с близкими

Кто хоть раз в пылу ссоры не говорил близкому человеку обидные слова, о чем потом пожалел? Конечно, потом мы извиняемся за вылетевшие в гневе фразы и признаем свою ошибку, рассказывает «Доктор Питер».



Но в обычной жизни в повседневном общении мы и не замечаем, что говорим по нескольку раз в день то, что может испортить отношения с родными людьми.



Психолог Джеффри Бернштейн рассказал изданию ProNews, что в эту ловушку попадает много пар:

