Психолог назвал слово, которое разрушает ваши отношения с близкими
В повседневной жизни мы и не замечаем, как повторяем его каждый день
Кто хоть раз в пылу ссоры не говорил близкому человеку обидные слова, о чем потом пожалел? Конечно, потом мы извиняемся за вылетевшие в гневе фразы и признаем свою ошибку, рассказывает «Доктор Питер».
Но в обычной жизни в повседневном общении мы и не замечаем, что говорим по нескольку раз в день то, что может испортить отношения с родными людьми.
Психолог Джеффри Бернштейн рассказал изданию ProNews, что в эту ловушку попадает много пар:
— Они раз за разом повторяют одну и ту же ошибку, в общении ориентируясь на свои внутренние правила и критерии, но не задумываясь, что они противоречат правилам и критериям другого человека.
То самое слово
Итак, по наблюдениям психолога, одно слово, если произносить его каждый день, способно отравить ваши отношения. Это слово «должен».
Как объясняет Джеффри Бернштейн, когда мы говорим партнеру, что он должен или не должен делать, мы ставим себя в положение главного, руководителя и даем понять другому, что мы выше и сильнее.
Не стоит думать, что это лишь мелочь. Простое слово «должен», которое мы произносим снова и снова, способно со временем снизить доверие между двумя людьми и стать причиной «изнашивания» отношений.
Как всё исправить
Что же делать? Если вас беспокоит то, что сделал и сказал ваш близкий человек, стоит заменить привычные фразы на более экологичные.
- вместо «Ты не должен…» сказать «Я бы хотел…», «Я бы предпочла…»;
- вместо «Ты должен понять, что я имею в виду…» — «Мне бы хотелось, чтобы ты попытался понять меня лучше»;
- вместо «Ты не должен ехать так быстро» — «Ты мог бы ехать медленнее…».
— Обращайте внимание на то, что именно вы говорите, — отмечает Джеффри Бернштейн. — Если вы избавитесь от «должен» в разговоре с близким человеком, заметите улучшение ваших отношений.