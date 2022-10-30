Простая или с пузырьками? Кардиолог назвала
4 преимущества газированной воды перед обычной
Некоторые считают, что газировка портит зубы и провоцирует вздутие живота, но это домыслы
Какую воду лучше пить — простую или газированную? Речь не о сладкой газировке или лечебной минералке, а о природной газированной минеральной воде или обычной чистой, насыщенной углекислым газом. Каждый решает это сам. А кардиолог Ольга Бокерия в своем телеграм-канале рассказала, чем газированная вода может быть полезна для здоровья.
Ольга Бокерия — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.
1. Помогает глотать
Газированная вода помогает глотать. Во время исследования, в ходе которого здоровые люди несколько раз глотали разные жидкости, газированная вода показала самую сильную способность стимулировать нервы, отвечающие за глотание.
Другой эксперимент показал, что ледяная газированная вода улучшает состояние тех, кто постоянно чувствуют потребность откашляться.
2. Продлевает чувство сытости
Газированная вода дольше, чем обычная, продлевает чувство насыщения после еды. Это особенно актуально для тех, кто стремится избавиться от лишнего веса.
3. Борется с запорами
Газированная вода может облегчать этот недуг. Ученые провели исследование с участием сорока пожилых людей после инсульта, предложив одним участникам пить простую воду, а другим газированную. Результаты показали, что употребление газированной воды снижает частоту запоров на 58 процентов.
4. Может уменьшать боль в животе
Простая газировка за 15 дней улучшила состояние людей с хроническими проблемами пищеварения, помогла справиться с запорами и опорожнением желчного пузыря, показало другое контролируемое исследование.
Про испорченные зубы — это правда?
По словам кардиолога, газированная вода без добавок не вредит зубной эмали. Доказано, что газировка повреждает эмаль, только если содержит сахар.
Также такая вода не «закисляет» организм.
— Углекислый газ и вода химически реагируют с образованием угольной кислоты, слабой кислоты, которая стимулирует те же нервные рецепторы во рту, что и горчица. Это вызывает ощущение жжения, покалывания. Однако это не «закисляет» организм, так как почки и легкие удаляют избыток углекислого газа и поддерживают кислотность крови в слабощелочном диапазоне 7,38–7,45 независимо от того, что вы едите или пьете, — заверила кардиолог, уточнив, что pH газированной воды составляет 3–4.
Некоторые опасаются вздутия живота после газированной воды. Но, по словам врача, его провоцирует сладкая газировка и любые сладкие напитки. Бывают индивидуальные особенности, когда даже обычная вода вызывает газообразование. Чтобы уменьшить чувствительность кишечника, кардиолог посоветовала пить воду маленькими глотками, так как вздутие может вызывать воздух, который попадает в желудок при приеме пищи и жидкости второпях.