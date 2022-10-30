Простая или с пузырьками? Кардиолог назвала 4 преимущества газированной воды перед обычной

Некоторые опасаются вздутия живота после газированной воды. Но, по словам врача, его провоцирует сладкая газировка и любые сладкие напитки. Бывают индивидуальные особенности, когда даже обычная вода вызывает газообразование. Чтобы уменьшить чувствительность кишечника, кардиолог посоветовала пить воду маленькими глотками, так как вздутие может вызывать воздух, который попадает в желудок при приеме пищи и жидкости второпях.