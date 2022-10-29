«Может не отдать ребенка»: как в России устроен скандальный бизнес на детях
В подробностях рассказываем об этой покрытой мифами услуге суррогатного материнства
Суррогатное материнство — тема щепетильная. Кто-то считает, что это эксплуатация женщин, кто-то верит в то, что родится «чужой» ребенок, а кто-то думает, что такой способ рождения детей противоестественен. А для некоторых пар суррогатное материнство — шанс обрести долгожданное счастье. Вместе с агентом по заместительному вынашиванию Андреем Родиным расскажем, как в России устроено суррогатное материнство.
Как это работает?Бывают случаи, когда пара очень хочет завести детей, но женщина по каким-то причинам не может выносить сама. Тогда супруги задумываются о суррогатном материнстве, или, как сейчас говорят, заместительном вынашивании.
По закону основными показателями для суррогатного материнства являются:
- неудачные попытки ЭКО (3 и более) при неоднократном получении эмбрионов хорошего качества, перенос которых не приводит к наступлению беременности;
- заболевания, включенные в перечень противопоказаний;
- патология эндометрия;
- деформация полости или шейки матки при врожденных пороках развития или в результате заболеваний;
- отсутствие матки.
Поэтому нельзя использовать заместительное вынашивание, если девушка просто не хочет фигуру портить.
Для ЭКО врачи забирают у пары сперматозоид и яйцеклетку. Суррогатной матери подсаживают уже готовый эмбрион.
— Это возможно только через ЭКО — и никак иначе. Суррогатная мама или пренатальная няня генетически отношения к будущему ребенку не имеет, для культивации эмбриона используется биоматериал биологических родителей. Реже, при определенных условиях, допускается использование донорского биоматериала. Работа в сфере заместительного вынашивания регламентируется приказом Минздрава РФ
Кто соглашается вынашивать чужого ребенка?
Предположим, что женщина подходит по одному из вышеперечисленных параметров. Теперь предстоит найти суррогатную маму. Но взять первую понравившуюся не получится.
К женщинам, которые хотят выносить чужое дитя, по закону выдвигаются требования:
- возраст от 20 до 35 лет;
- имеющая минимум одного своего здорового ребенка;
- не имеющая проблем с психическим и соматическим здоровьем;
- прошедшая медицинское обследование.
Агент по заместительному вынашиванию Андрей Родин рассказывает, что в требованиях есть свои нюансы.
— О чём в законе не сказано, это то, что кандидатка в сурмамы должна четко отдавать себе отчет, что она готова на это. Часто такая беременность протекает тяжелее, чем своя. Все 9 месяцев женщине нужно будет максимально бережно относиться к себе, исключить физические нагрузки и стрессы, выполнять все назначения врачей, вовремя принимать необходимые препараты и витамины, полностью отказаться от вредных привычек, всегда быть на связи с куратором и сообщать обо всех изменениях в самочувствии, — объясняет Андрей Родин.
Психологическая сторона вопроса очень важна. Это подтверждает психолог Наталья Абысова:
— Это симбиоз с ребенком, а потом она эту частичку отдает. Женщина не может к этому подготовиться. Она чисто сознательно готовится, понимает, что ей за это деньги дадут, что она выносит и отдаст. Но, когда она рожает, у нее вся парадигма перестраивается.
В основном молодые, здоровые женщины на это идут, у которых материальное положение не очень хорошее. Это здоровье тоже поднашивается. С обеих сторон риски есть, — говорит психолог.
Как найти такую женщину?
Найти суррогатную маму можно тремя способами: самостоятельно, через клиники или с помощью агентств, которые предоставят парам анкеты кандидаток. Есть частные больницы, которые занимаются таким вопросом и даже сами ищут суррогатных мам.
— Это зависит от финансовых возможностей и требований биородителей. Если они готовы выплатить гонорар среднего или высокого размера, кандидатку можно найти довольно быстро, например через базы агентств. Не каждая сурмама согласится переехать в другой город, если это одно из требований. Не все биородители согласятся на проживание сурмамы в другом городе, — заключает агент.
Эксперты предупреждают, что обговаривать условия на словах нельзя. Договор нужно заключать обязательно, а перед этим — провести сурмаме обследование организма.
— С сурмамой заключают контракт, в котором оговорены все нюансы и обязанность после родов подписать документ, передающий родительские права биологическим маме и папе. И самое томительное: ожидание родов и переживания за здоровье сурмамы и малыша, — рассказывает Андрей Родин.
В Башкирии, например, не так давно бабушка родила себе внука! Ее дочь не могла рожать по медпоказаниям, поэтому роль пренатальной няни женщина взяла на себя. И такие вещи возможны в современном мире.
Сколько стоит?
Получить услугу по суррогатному материнству по ОМС нельзя. Однако теоретически сурмаме можно встать в очередь на бесплатное ЭКО. Ждать придется долго. Причем не факт, что эмбрион приживется с первого раза. Тогда ЭКО придется делать заново. При этом биологические родители всё равно должны выплатить сурмаме гонорар.
— В России гонорары суррогатных мам варьируются от 800 тысяч до
Для биологических родителей всё сложнее и конкретной суммы нет. Будут затраты на обследование самой пары, на работу с биоматериалом, на культивацию эмбрионов, на препараты для пренатальной няни и ее медобследование, на оплату работы врачей и других специалистов. Каждый случай индивидуален. В агентствах существуют программы под ключ. Их стоимость может быть от
Сейчас лечение с помощью заместительного вынашивания происходит полностью за счет биологических родителей. Каких-то квот на компенсацию затрат нет, — уточняет Андрей Родин. — Экономить можно не на всём. В клинике с богатым опытом всегда подскажут, какие дополнительные тесты и исследования лучше провести с биоматериалом и эмбрионами. В дальнейшем это поможет исключить проблемы с течением беременности или со здоровьем у малыша. Сопровождение беременности куратором агентства поможет исключить многие проблемы с сурмамами еще на этапе обследования, а также сохранить беременность при осложнениях.
По словам агента, в целом по стране суррогатное материнство достаточно востребовано.
Подводные камни
Гиперопека
Агент Андрей Родин рассказывает, что бывают случаи, когда будущие родители опекают пренатальную няню слишком сильно. От этого сурмама испытывает дополнительный стресс.
— В агентствах без лишней необходимости сурмаму не тревожат. В течение беременности она под присмотром специалистов с многолетним опытом, которые знают, что делать в любой критической ситуации, — говорит эксперт.
Родители могут бросить своего ребенка
К несчастью, и такие ситуации случаются в жизни. Это одна из самых страшных ситуаций, которая может случиться с суррогатной матерью. Женщина остается с чужим ребенком на руках, в некоторых случаях еще и без обещанных денег. Защита от таких неприятностей только одна — договор.
— Такие случаи почти исключены, когда девушки работают с клиниками и порядочными агентствами. При работе с такими организациями случаи невыполнения своих обязательств агентством или биородителями практически исключены. У пренатальной няни всегда есть возможность защитить свои права в суде. За последние годы таких случаев на моей памяти нет.
Другой вопрос, когда сурмамы и родители работают напрямую. Такие ситуации тут имеют место быть. Нередко договор может быть составлен юридически неграмотно, а иногда и вовсе отсутствовать. Доказать что-либо в суде бывает просто невозможно. Тут не нужно считать, что все биологические родители — обманщики и аферисты. Как раз наоборот! Большинство из них — люди порядочные, и в силу своих возможностей они делают всё для рождения своего долгожданного ребенка! Часто они сами больше переживают, что сурмама может привязаться к ребенку и не отдать его, — объясняет Андрей Родин.
Наплевательское отношение сурмамы к беременности
Да, пренатальные няни тоже могут нарушить условия договора: курить, не принимать лекарства, не заботиться о ребенке. Однако за этим строго следят. По словам Андрея Родина, во время беременности женщина сдает анализы на вредные привычки. За несоблюдение договора накладывается штраф.
Суррогатная мама может не отдать ребенка
Материнский инстинкт бывает так силен, что пренатальная няня может отказаться отдавать ребенка биологическим родителям.
— В моей практике такого не было. Перед вступлением в программу с кандидаткой общаются разные специалисты, и женщину, которая сомневается, просто не возьмут. Но иногда имеют место быть манипуляции недобросовестными женщинами, которые работают с родителями напрямую. Они требуют повышения гонорара или изменения других условий. В агентствах знают, как в таких ситуациях быть, и пресекают подобное на корню, — комментирует Андрей Родин.
Осложнения во время беременности
— Тут важно держать руку на пульсе. При любых отклонениях, ухудшении самочувствия или результатов анализов нужно вовремя принимать необходимые меры. Опытные кураторы в таких случаях знают, что делать, поэтому так важно, чтобы такую беременность сопровождали компетентные люди, — поясняет агент.
Осуждение окружающих
Часть общества воспринимает суррогатное материнство как что-то противоестественное. Некоторые думают, что это блажь. Кто-то сразу лезет осуждать и высказывать свое «фи». Легче от этого не становится никому — ни суррогатным мамам, ни родителям, ни критиканам.
— Часто хлопоты доставляют окружающие люди. Не все относятся к заместительному вынашиванию с пониманием. Поэтому большинство сурмам на период беременности предпочитает не сообщать никому о ней или уехать в другой город. Благо, большинство компаний в этой сфере предоставляет возможность уехать вместе со своими детьми и предоставляет жилье.
Большинство обывателей считает, что суррогатное материнство — это такой способ завести ребенка для селебрити и прочих обеспеченных людей, не желающих рожать самостоятельно. Это миф. Воспользоваться заместительным вынашиванием можно строго по назначению врача. Большинство биородителей — обычные люди: супружеские пары или просто женщины, которым действительно нужна помощь, которые много лет пытаются завести ребенка, и для них это последний вариант. А суррогатная мама — это тяжелая работа с огромной нагрузкой на организм. Беременность в программе заместительного вынашивания часто протекает тяжелее, чем собственная, и требует особого отношения. Это заслуживает уважения! — заключает Андрей Родин.
Что говорит закон?
По словам юриста Романа Петрова, родители и суррогатная мама могут защитить себя договором, но если пренатальная няня откажется отдавать малыша генетическим родителям, то придется идти в суд. И здесь позиция Фемиды неокончательна.
— Однозначного понимания закон не дает. Суды в некоторых случаях удовлетворяют иски в пользу генетических родителей, но только тогда, когда установлено, что суррогатная мать злоупотребила правом, из жадности потребовала больше денег. А если она говорит, что вернет деньги и не может расстаться [с ребенком], то суд в таком случае может оставить ребенка ей с большей долей вероятности. Это очень рискованная процедура, но люди идут на это в крайнем случае, — объясняет Роман Петров.
Например, шесть лет назад суд в Москве отказался регистрировать ребенка за генетическими родителями. По словам юриста, по стране такие неоднозначные случаи тоже были. Роман Петров лично помогал оформлять отцовство на ребенка, который был рожден с помощью заместительного вынашивания. Суд оставил малыша с папой.
А ранее мы рассказывали историю женщины-инвалида, у которой забрали ребенка. Теперь она пытается добиться справедливости через суд.