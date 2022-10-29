«Может не отдать ребенка»: как в России устроен скандальный бизнес на детях

В Башкирии, например, не так давно бабушка родила себе внука! Ее дочь не могла рожать по медпоказаниям, поэтому роль пренатальной няни женщина взяла на себя. И такие вещи возможны в современном мире.

Сколько стоит?

Получить услугу по суррогатному материнству по ОМС нельзя. Однако теоретически сурмаме можно встать в очередь на бесплатное ЭКО. Ждать придется долго. Причем не факт, что эмбрион приживется с первого раза. Тогда ЭКО придется делать заново. При этом биологические родители всё равно должны выплатить сурмаме гонорар.

— В России гонорары суррогатных мам варьируются от 800 тысяч до 1,5–1,6 миллиона рублей. Также есть ежемесячные выплаты: в среднем 15–40 тысяч рублей. Бывают и более высокие гонорары, но это редкость, и обычно они подразумевают какие либо дополнительные требования к кандидаткам. Средний размер гонорара — миллион.