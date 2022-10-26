«Но люди решили, что Брехач нужен здесь». История мобилизованного врача, которого смогли вернуть в больницу

Максиму Брехачу 43 года, 20 лет он работает врачом. Помимо основной работы в детской больнице, он — заместитель главного врача по хирургической части в клинике «Любимый доктор», также работает анестезиологом в стоматологии. 26 сентября его насыщенную, но привычную жизнь изменил звонок из военкомата.



— 26 сентября, в воскресенье, поступил звонок из военкомата, пригласили 27-го числа явиться в 9 часов утра, — рассказывает Максим Брехач. — 27-го я прибываю в военкомат, получаю повестку. В повестке указано место сбора — призывной пункт на Докучаева, в 14 часов. После этого я пришел в администрацию нашей больницы с этой повесткой, передал всю эту информацию и пошел домой собирать вещи.