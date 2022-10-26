«Но люди решили, что Брехач нужен здесь». История мобилизованного врача, которого смогли вернуть в больницу
Новости о мобилизации Максима Брехача взволновали общественность, о его возвращении договаривался губернатор
27 сентября врачу — пермскому анестезиологу-реаниматологу Краевой детской клинической больницы Максиму Брехачу — вручили повестку на мобилизацию. В тот же день он уехал в учебную часть в Елань. Читатели 59.RU и актер, он же депутат думы Осы (город в Пермском крае), Армен Бежанян возмутились этим фактом: Брехач — высококвалифицированный специалист, победитель всероссийского конкурса врачей из Прикамья. «Уникальный доктор, победитель Всероссийского конкурса врачей 2021 года. Его специализация — недоношенные младенцы. Хочу задать вопрос. Зачем в военном госпитале нужен педиатр по младенцам первых дней жизни? Считаю, что этот случай является исключительным и требует вмешательства руководства края!» — написал Бежанян на своей странице «ВКонтакте». В итоге 10 октября Максима Брехача вернули в Пермь с учений, в его привычную жизнь и работу. Минздрав тогда не давал комментариев о том, как это получилось. Спустя несколько дней мы пообщались с врачом и подробнее рассказываем, почему его мобилизовали, как готовили и почему вернули.
Максиму Брехачу 43 года, 20 лет он работает врачом. Помимо основной работы в детской больнице, он — заместитель главного врача по хирургической части в клинике «Любимый доктор», также работает анестезиологом в стоматологии. 26 сентября его насыщенную, но привычную жизнь изменил звонок из военкомата.
— 26 сентября, в воскресенье, поступил звонок из военкомата, пригласили 27-го числа явиться в 9 часов утра, — рассказывает Максим Брехач. — 27-го я прибываю в военкомат, получаю повестку. В повестке указано место сбора — призывной пункт на Докучаева, в 14 часов. После этого я пришел в администрацию нашей больницы с этой повесткой, передал всю эту информацию и пошел домой собирать вещи.
Семь лет работал авиационным спасателем
Времени на сборы было немного, с вручения повестки до явки в пункт — 5 часов. Дома у врача — «жена и трое детей в шоке, с трудом отпустили». Максим Брехач говорит, что члены семьи всё-таки пришли в себя, помогли собрать всё необходимое. Оперативно помог собраться и опыт работы авиационным спасателем.
— Я работал авиационным спасателем в течение 7 лет. То есть спасал экипажи и гражданские, и военные, — поясняет Максим Брехач. — Участвовал в спасательных операциях, выполнял прыжки с парашютом. Стрельб у нас не было, но всё остальное было по-серьезному, по-военному. То есть опыт выживания и участия в каких-то таких вещах был, боевого не было. Но сын офицера, дед — офицер, я прошел военную кафедру, но судьба привела к детям, и до сих пор с ними.
Врач вспоминает, что вместе с коллегой Артемом Чесноковым стоял у истоков создания поисково-спасательной базы при пермском аэропорте. Тогда, в 2006–2007 годах, начали работать иностранные рейсы, в том числе компании Lufthansa. Наличие спасателей было требованием международных компаний. Максим Брехач рассказывает: они сами разрабатывали методики оказания помощи, до этого такой службы не было. Врач, по сути, прошел подготовку десантника. Помимо прыжков с парашютом, отрабатывал спуск по веревке с вертолета, зависание на ней на уровне от 50 до 20 метров. Выполнял это в любое время дня и ночи, на любую поверхность — лес, горы, вода. Тогда же освоил вождение разных видов транспорта: от лодки до трактора. Спасатель должен был оказать не только медицинскую помощь, но и при необходимости вывезти пострадавшего человека в больницу.
— Имею почетную грамоту от Министерства путей сообщения за спасение экипажа
«У меня здесь своя передовая»
К двум часам дня 27 сентября Максим Брехач уже был на сборном пункте, в 19 часов вечера отправился в учебную часть в Елани.
— Я был прикреплен к медроте, но подготовка была многоступенчатая: то есть преподавали азы армейские, — рассказывает врач. — Начиная от того, как маршировать, как команды отдавать, и заканчивая тактической медициной, стрельбами, метаниями гранаты, эвакуацией пострадавших из окопа, из бронемашин. То есть всё было по-взрослому.
Две недели врач обучался работе в боевых условиях. В это время, говорит Брехач, старался не думать об эмоциях семьи, сосредотачивался на учебе.
— Стресс был, эмоции были какие-то, но потом уже, когда доехали [в Елань], началось обучение, все эти мысли ушли. Там уже работаешь, выполняешь свое дело. Долг — куда призвали, туда и пошли, — рассказывает Максим Александрович. — В принципе, готовился [выезжать в зону проведения СВО]. Я же не знал, что тут начнется такое и все скажут: «Верните нам врача Брехача». Поэтому я готовил себя к военной службе.
8 октября в полдвенадцатого ночи к Максиму Брехачу подошел командир и сказал, что на врача пришла бронь. Командир выделил 25 минут для принятия решения. По данным 59.RU, о возвращении медика договаривался лично губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
— Если я нужен здесь, у меня здесь своя передовая, свои трудовые будни, тоже тяжелые, — размышляет врач. — Поэтому принял решение вернуться.
Решение поддержали и коллеги по медроте, попросили присматривать за их семьями и помогать, если будет нужно.
— Мы уже как братья там за две недели стали. Каждый день созваниваемся. Взял на себя обязательство поддерживать их семьи здесь, — рассказывает Максим Брехач.
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«Благодарю весь мир»
10 октября Максим Брехач вернулся в Пермь, отметился в военкомате и почти сразу вернулся на три свои работы.
— Благодарю весь мир и всё, что со мной произошло, потому что это чудо, — делится врач. — Потому что, когда работаешь, ты просто безвозмездно помогаешь людям и не ждешь от них чего-то. Но тут все люди решили, что Брехач нужен здесь, он здесь поможет. Работали над моим возвращением все. Военный комиссариат и губернатор сыграли ключевую роль, конечно.
Вскоре Максим Брехач вновь поедет в Елань, только в этот раз уже с гуманитарной посылкой для коллег. Частная клиника, где он работает, организовала сбор необходимых вещей для мобилизованных, и 24 октября гуманитарную помощь отправят в учебную часть.
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