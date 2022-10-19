Что будет, если бросить спать: как влияют на организм недосып и бессонница
Даже сутки без сна могут привести к серьезным последствиям
О том, что спать нужно правильно и определенное количество часов, знают, наверное, все, но получается не всегда. Одним не дают спать обстоятельства — работа или маленький ребенок, другие не могут уснуть из-за стресса. Но результат у всех один: недосып. Который может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Как их не допустить и что делать, если спать не получается, — разбираемся вместе с врачами в нашей рубрике «Что у вас болит?»
Сколько нужно спать?
Традиционно считается, что взрослому человеку обязательно нужно 8 часов сна в сутки. Это одновременно и так, и не совсем так.
— Согласно исследованиям, чтобы нормально функционировать, человек должен спать не меньше восьми часов, но, конечно, всё индивидуально — есть люди, которым достаточно три–четыре часа спать, а есть те, кому и восемь часов мало, — говорит невролог Наталия Гурарий. — Это зависит от индивидуальных особенностей: от степени занятости, от наличия физической активности. Если человек спит четыре–пять часов, при этом он психически устойчив, бодр, его не беспокоит головная боль, он нормально работает, у него хорошая концентрация внимания и память, он себя прекрасно чувствует в течение дня, — повода для беспокойства нет.
Наталия Гурарий — невролог первого неврологического отделения «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Таким образом, нужное количество сна — дело индивидуальное. А вот его стабильность важна для всех: спать нужно регулярно, а отсыпаться в выходные за всю неделю — идея так себе. Так уж организм устроен, что ему нужно спать каждый день определенное количество часов.
— Если же мы в выходные спим до 11-ти, то потом у нас понедельник — трудный день. А почему он трудный? Организм за два дня решает, что теперь всегда будет спать до 11-ти, а вместо этого его будят с утра пораньше, — объясняет психиатр Светлана Полубоярских. — К тому же в воскресенье человек выспался, не так устал — может и лечь позже, а наутро у него недосып. Так что не надо увеличивать продолжительность сна в выходные, создавая себе дополнительные сложности.
Светлана Полубоярских — врач-психиатр высшей категории, психотерапевт.
А если не спать как положено?
Сон необходим организму, чтобы восстанавливаться и нормально функционировать. Если не спать достаточное количество времени, то постепенно он начнет сбоить.
— В первую очередь страдает нервная система, а если страдает нервная система, то происходят изменения и во всех остальных органах, — говорит невролог. — Это головные боли, утомляемость, снижение концентрации внимания, снижение работоспособности, обострение имеющихся хронических заболеваний.
Обостриться может всё что угодно — от проблем с психикой до заболеваний желудочно-кишечного тракта. Если не спать несколько дней, то последствия могут быть очень выраженными.
— Не спать сутки, двое или больше подряд — это большой стресс для организма, — говорит Наталия Гурарий. — Это может привести к неприятным событиям — гипертонический криз, эпилептический припадок, много может быть вариантов. Тут еще имеет значение, почему человек не спит, — из-за бессонницы или потому, что сам себя стимулирует кофе или какими-то еще способами.
Что делать, если не спится?
Конечно, если проблема появилась впервые — нужно обращаться к врачу, тут поможет психиатр, психотерапевт или невролог. Но пока не дошли до врача, можно попробовать оказать себе «первую помощь».
— Начинаем с обычных гигиенических мероприятий — стараемся ложиться спать в одно и то же время, не есть перед сном, гулять перед сном, помещение проветривать, не смотреть, не читать ничего возбуждающего, раздражающего, — говорит невролог. — Постарайтесь ложиться спать с определенным ритуалом. В большинстве случаев, если человек здоровый, ему это помогает, но если нет — нужно обратиться к специалисту.
Самостоятельно можно попробовать принимать любые седативные сборы — валерианы, пустырника, мяты. Но, конечно, если на них нет аллергии и только коротким курсом. Принимать медикаменты без назначения врача не нужно. Даже если их принимают ваши знакомые или родственники.
А если я не сплю из-за стресса и тревоги?
Невролог говорит, что если человек исходно здоровый, то он может справиться со стрессом с помощью аутотренинга, отвлечения на более приятные события в его жизни.
— Если стресс начинает влиять на сон или какие-то другие функции организма, а сами вы с этим справиться не можете — это, естественно, повод обратиться к специалисту: психотерапевту или неврологу, — говорит врач.
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