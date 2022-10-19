Что будет, если бросить спать: как влияют на организм недосып и бессонница

Наталия Гурарий — невролог первого неврологического отделения «Новой больницы», кандидат медицинских наук.



Таким образом, нужное количество сна — дело индивидуальное. А вот его стабильность важна для всех: спать нужно регулярно, а отсыпаться в выходные за всю неделю — идея так себе. Так уж организм устроен, что ему нужно спать каждый день определенное количество часов.

— Если же мы в выходные спим до 11-ти, то потом у нас понедельник — трудный день. А почему он трудный? Организм за два дня решает, что теперь всегда будет спать до 11-ти, а вместо этого его будят с утра пораньше, — объясняет психиатр Светлана Полубоярских. — К тому же в воскресенье человек выспался, не так устал — может и лечь позже, а наутро у него недосып. Так что не надо увеличивать продолжительность сна в выходные, создавая себе дополнительные сложности.

