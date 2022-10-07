Спрос на заморозку спермы повысился после объявления частичной мобилизации в Новосибирске

— Конкретно с 21 сентября мужчины стали обращаться за этой услугой чаще, чем раньше. Однако конкретные цифры или проценты я вам назвать не могу, так как это наша коммерческая тайна, — говорит администратор одной из известных клиник.



Услуги криоконсервации спермы в Новосибирске предоставляют 8 клиник, минимальная цена от 7500 рублей, максимальная — 16 655 рублей. Перед заморозкой нужно сделать спермограмму и сдать анализы на венерические инфекции, ВИЧ и гепатиты В и С.



Как ранее пояснял питерской «Фонтанке» заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий Мариинской больницы Андрей Иванов, среди мужчин, обратившихся в последнее время в петербургские клиники, в основном те, кто уже знает, что для зачатия ребенка в будущем им с супругой потребуется помощь репродуктологов. Распорядителем они нотариально назначают жену.

