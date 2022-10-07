Спрос на заморозку спермы повысился после объявления частичной мобилизации в Новосибирске
Одна из клиник предлагает всем желающим бесплатную криозаморозку и хранение в течение года
Спрос на криоконсервацию спермы в России повысился после объявления частичной мобилизации. Московские клиники одна за другой объявляют акции на эту услугу, выяснили наши коллеги из MSK1.RU. Популярность заморозки спермы выросла и в Новосибирске — в этом убедился журналист НГС, обзвонив местные клиники и медицинские центры.
— Действительно, мы наблюдаем рост спроса на эту процедуру. В связи со сложившейся ситуацией мы запустили акцию по бесплатной заморозке и хранению спермы. До декабря любой мужчина может заморозить биоматериал, мы будем хранить его бесплатно год. Да, это связано с тем, что мужчин сейчас забирают для участия в спецоперации, — рассказали в медицинском центре «Линии жизни».
В нескольких других новосибирских клиниках рост спроса на криозаморозку подтвердили НГС неофициально, попросив не указывать название организации.
— Конкретно с 21 сентября мужчины стали обращаться за этой услугой чаще, чем раньше. Однако конкретные цифры или проценты я вам назвать не могу, так как это наша коммерческая тайна, — говорит администратор одной из известных клиник.
Услуги криоконсервации спермы в Новосибирске предоставляют 8 клиник, минимальная цена от 7500 рублей, максимальная —
Как ранее пояснял питерской «Фонтанке» заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий Мариинской больницы Андрей Иванов, среди мужчин, обратившихся в последнее время в петербургские клиники, в основном те, кто уже знает, что для зачатия ребенка в будущем им с супругой потребуется помощь репродуктологов. Распорядителем они нотариально назначают жену.
Но, по словам Андрея Иванова, если мужчина погибнет, использовать оставшийся биоматериал будет проблематично. В России нет законодательных норм, определяющих, кто и как может ею распоряжаться в случае смерти владельца.
— С одной стороны, известен случай, когда мать умершего от лейкоза сына в израильской клинике привезла его сперму в Россию (в Израиле ее замораживают всем онкологическим пациентам). В российской клинике получили эмбрион с применением донорской яйцеклетки, суррогатная мать выносила ребенка. Но представляете, каким изматывающим было оформление опекунских прав на ребенка родной бабушкой в ситуации, когда человека нет, а он является отцом ребенка. Впрочем, ей как раз всё удалось. Но были и другие истории, плохо завершившиеся, — отметил Иванов.
Дополнительно журналист НГС поинтересовался у сотрудников новосибирских медицинских центров и клиник, ищут ли они сейчас доноров спермы и сколько им готовы платить. В Центре новых медицинских технологий, его в Новосибирске пять филиалов, не дали содержательных ответов на вопросы редакции.
— Штат доноров спермы у нас полностью укомплектован, новых мы не ищем. Что касается оплаты их услуг — это коммерческая тайна, — заявили корреспонденту НГС оператор единой справочной ЦНМТ.
В поликлинике КГ «Авиценна» НГС заявили, что их банк спермы полон, новые наборы не делаются. В клинике «Витромед» на Сакко и Ванцетти заявили, что в настоящее время не принимают донорскую сперму.
В МЦ «Линии жизни» доноров ищут и подробно рассказали о процедуре.
— Потенциальные доноры приходят, в первый день сдают анализы. Эмбриолог смотрит результаты, принимает решение: подходит мужчина или нет. Если да, то требуется сдача крови и прохождение узких специалистов. Необходимы справки нарколога и психолога. Если всё хорошо — донор сдает сперму и получает деньги. Сейчас мы платим по 3000 рублей за дозу, — пояснили в «Линиях жизни».
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