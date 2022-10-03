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Прокуратура потребовала госпитализировать двух больных туберкулезом в Усть-Тарке

Они прятались от медиков и могли заразить соседей

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Один из сибиряков уже проходит лечение

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Прокуратура Усть-Таркского района потребовала отправить на принудительное лечение жителя села Яркуль и жителя села Еланка, которые болели заразной формой туберкулеза.

Как рассказали в надзорном ведомстве, двое жителей района более года прятались от медиков, чтобы не проходить обследование и лечение.

— В связи с этим прокурор района направил в суд 2 исковых заявления о принудительной госпитализации данных граждан в медицинскую организацию для лечения в принудительном порядке, — сообщили в прокуратуре. — Один иск уже рассмотрен и удовлетворен. Судебное решение исполнено, житель села Еланка принудительно помещен на стационарное лечение в медицинское противотуберкулезное учреждение.

Второе заявление, в отношении жителя села Яркуль, находится на рассмотрении в Усть-Тарском районном суде.

Ранее НГС писал о том, как судебные приставы устроили засаду, чтобы увезти больного туберкулезом в больницу.

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