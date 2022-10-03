Прокуратура потребовала госпитализировать двух больных туберкулезом в Усть-Тарке
Они прятались от медиков и могли заразить соседей
Прокуратура Усть-Таркского района потребовала отправить на принудительное лечение жителя села Яркуль и жителя села Еланка, которые болели заразной формой туберкулеза.
Как рассказали в надзорном ведомстве, двое жителей района более года прятались от медиков, чтобы не проходить обследование и лечение.
— В связи с этим прокурор района направил в суд 2 исковых заявления о принудительной госпитализации данных граждан в медицинскую организацию для лечения в принудительном порядке, — сообщили в прокуратуре. — Один иск уже рассмотрен и удовлетворен. Судебное решение исполнено, житель села Еланка принудительно помещен на стационарное лечение в медицинское противотуберкулезное учреждение.
Второе заявление, в отношении жителя села Яркуль, находится на рассмотрении в Усть-Тарском районном суде.
Ранее НГС писал о том, как судебные приставы устроили засаду, чтобы увезти больного туберкулезом в больницу.