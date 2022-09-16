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«Объяснял, что толку в лечении нет»: пристав устроил засаду, чтобы силой отвезти в больницу больного туберкулезом

Ему пришлось дожидаться мужчину два дня

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Судебный пристав сначала не застал мужчину дома и опросил соседей

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Приставу пришлось два дня караулить 41-летнего жителя Куйбышева, который с открытой формой туберкулеза ходил по городу и отказывался лечиться.

— В отношении 41-летнего гражданина было возбуждено исполнительное производство. У мужчины открытая форма туберкулеза. Лечиться он отказывался, объясняя это тем, что толку нет и самочувствие только ухудшается, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Судебный пристав сначала не застал мужчину дома и опросил соседей.

— Неравнодушные жильцы рассказали всё, что им известно. И готовы были помочь его найти, лишь бы он никого не заразил, — отметили в ведомстве.

Пристав ждал больного и только на второй день поймал его.

— Мужчина вернулся домой, где его встретил сотрудник в погонах. Пристав вызвал медицинских работников противотуберкулезного диспансера и сопроводил карету скорой помощи до места, — поделились развязкой этой истории в ГУФССП России по Новосибирской области.

Сейчас больной находится в стационаре противотуберкулезного диспансера Куйбышевской ЦРБ.

Ранее судебные приставы заставили женщину убрать из коммунальной квартиры десять котов в Ленинском районе Новосибирска. Суд постановил, что она должна привести жилье «в надлежащее состояние, устранить источники и причины загрязнения мест общего пользования квартиры».

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