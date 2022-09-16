«Объяснял, что толку в лечении нет»: пристав устроил засаду, чтобы силой отвезти в больницу больного туберкулезом

Приставу пришлось два дня караулить 41-летнего жителя Куйбышева, который с открытой формой туберкулеза ходил по городу и отказывался лечиться.

— В отношении 41-летнего гражданина было возбуждено исполнительное производство. У мужчины открытая форма туберкулеза. Лечиться он отказывался, объясняя это тем, что толку нет и самочувствие только ухудшается, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.