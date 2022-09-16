«Объяснял, что толку в лечении нет»: пристав устроил засаду, чтобы силой отвезти в больницу больного туберкулезом
Ему пришлось дожидаться мужчину два дня
Приставу пришлось два дня караулить
— В отношении
Судебный пристав сначала не застал мужчину дома и опросил соседей.
— Неравнодушные жильцы рассказали всё, что им известно. И готовы были помочь его найти, лишь бы он никого не заразил, — отметили в ведомстве.
Пристав ждал больного и только на второй день поймал его.
— Мужчина вернулся домой, где его встретил сотрудник в погонах. Пристав вызвал медицинских работников противотуберкулезного диспансера и сопроводил карету скорой помощи до места, — поделились развязкой этой истории в ГУФССП России по Новосибирской области.
Сейчас больной находится в стационаре противотуберкулезного диспансера Куйбышевской ЦРБ.
Ранее судебные приставы заставили женщину убрать из коммунальной квартиры десять котов в Ленинском районе Новосибирска. Суд постановил, что она должна привести жилье «в надлежащее состояние, устранить источники и причины загрязнения мест общего пользования квартиры».