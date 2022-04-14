«Стоял стойкий запах аммиака»: приставы выселили из коммунальной квартиры
10 котов
С животными хозяйка расставаться не хотела, но и не убирала за ними
Судебные приставы заставили женщину убрать из коммунальной квартиры десять котов в Ленинском районе Новосибирска.
Суд постановил, что она должна привести жилье «в надлежащее состояние, устранить источники и причины загрязнения мест общего пользования квартиры».
Соседи заявили, что 53-летняя женщина не убирала за своими питомцами, поэтому в квартире появился въедливый аммиачных запах.
— Даже проветривание не помогало: стоял стойкий запах аммиака и сероводорода. Гостей не пригласить: ведь у нас общий санузел, кухня и коридор, где гуляют коты. Эта вонь настолько въедалась в мою одежду, что до тошноты невыносимо находиться в таких условиях! — цитирует соседку женщины пресс-служба УФССП по Новосибирской области.
Женщина с питомцами расставаться не хотела и грозилась вызвать полицию, но ее сын, который живет в той же квартире, уговорил подчиниться решению суда. В результате семья обратилась в приют для животных. Теперь у кошек новый дом.
Ранее стало известно, что исполнительные производства в отношении военнослужащих, участвующих в спецоперации, приостановят в Новосибирской области.