Приставы в НСО решили не взыскивать долги с военнослужащих, участвующих в спецоперации

Исполнительные производства в отношении военнослужащих, участвующих в спецоперации, приостановят в Новосибирской области.



— В период западных санкций Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области приостанавливает взыскание долгов с граждан, которые находятся на специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

Как объяснили в ведомстве, чтобы приостановить исполнительное производство, необходимо предоставить сотруднику оригиналы или нотариально заверенные копии документов. Они должны подтверждать основания для приостановления. Производства могут быть остановлены полностью или частично.