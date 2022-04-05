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Приставы в НСО решили не взыскивать долги с военнослужащих, участвующих в спецоперации

Но для этого им нужно получить подтверждающие документы от должников

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Как объяснили в ведомстве, чтобы приостановить исполнительное производство, необходимо предоставить сотруднику оригиналы или нотариально заверенные копии документов

Как объяснили в ведомстве, чтобы приостановить исполнительное производство, необходимо предоставить сотруднику оригиналы или нотариально заверенные копии документов

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Исполнительные производства в отношении военнослужащих, участвующих в спецоперации, приостановят в Новосибирской области.

— В период западных санкций Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области приостанавливает взыскание долгов с граждан, которые находятся на специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

Как объяснили в ведомстве, чтобы приостановить исполнительное производство, необходимо предоставить сотруднику оригиналы или нотариально заверенные копии документов. Они должны подтверждать основания для приостановления. Производства могут быть остановлены полностью или частично.

— Предоставить документы могут представители сторон исполнительного производства, которые вправе совершать от их имени все действия, связанные с исполнительным производством. Кроме того, судебный пристав вправе самостоятельно инициировать приостановление исполнительного производства, если ему стали известны обстоятельства, которые являются основаниями для такого приостановления, — добавили в ведомстве.

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Ранее стало известно, что в Новосибирске мэрия решила выделить дополнительные средства для соцподдержки военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Для этого из городского бюджета выделили два миллиона рублей.

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