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Мэрия Новосибирска выделит два миллиона на помощь военнослужащим, принимающим участие в спецоперации

Чиновники хотят решить бытовые проблемы военных и их семей

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Деньги хотят взять из бюджетных средств

Деньги хотят взять из бюджетных средств

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В Новосибирске мэрия решила выделить дополнительные средства для соцподдержки военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Для этого из городского бюджета выделили два миллиона рублей.

— Оказание социальной поддержки участникам спецоперации и членам их семей носит заявительную форму и касается решения проблем бытового, медицинского, лекарственного, санаторно-курортного и реабилитационного характера, — заявили в официальном телеграм-канале мэрии Новосибирска.

Чиновники уточняют, что обращаться за помощью необходимо в отдел социальной поддержки населения администрации района города Новосибирска по месту проживания или в мэрию города Новосибирска.

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