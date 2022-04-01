Мэрия Новосибирска выделит два миллиона на помощь военнослужащим, принимающим участие в спецоперации

В Новосибирске мэрия решила выделить дополнительные средства для соцподдержки военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Для этого из городского бюджета выделили два миллиона рублей.
— Оказание социальной поддержки участникам спецоперации и членам их семей носит заявительную форму и касается решения проблем бытового, медицинского, лекарственного, санаторно-курортного и реабилитационного характера, — заявили в официальном телеграм-канале мэрии Новосибирска.
Чиновники уточняют, что обращаться за помощью необходимо в отдел социальной поддержки населения администрации района города Новосибирска по месту проживания или в мэрию города Новосибирска.
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