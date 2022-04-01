Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Беженцам с Украины, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяну Буцкую.
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Власти США поддерживают отказ других западных стран платить в рублях за поставки российского природного газа, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
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Совет ООН по правам человека призвал государства прекратить принятие односторонних санкций, осудив их использование как средство политического и экономического давления.
За резолюцию проголосовали 27 стран из 47, в том числе Россия, Китай и Индия. 14 государств (включая США, страны Евросоюза, Великобританию и Украину) выступили против, а 6 делегаций при голосовании воздержались.
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Международное агентство S&P понизило и отозвало долгосрочные и краткосрочные рейтинги ряда российских банков до «CC» с «CCC-».
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Накануне Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми с 8 до 17 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, пособие будет назначаться семьям, чей доход не превышает прожиточный минимум на человека. Он может меняться в зависимости от региона, в среднем по стране в 2022 году прожиточный минимум составляет 12 654 рубля. Раньше пособие на ребенка этого возраста получали только родители-одиночки, теперь им придется выбирать между старой и новой выплатой.
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События 31 марта, коротко
Мы продолжаем вести онлайн-хроники российско-украинского конфликта. Вот что случилось в минувший четверг, 31 марта:
- Правительство России выделит около 1 миллиарда рублей на поддержку проектов деятелей культуры, оказавшихся под иностранным давлением;
- в России вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов;
- глава ДНР Денис Пушилин распорядился создать в Мариуполе местную администрацию Донецкой Народной Республики;
- Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях — они должны открыть счета в российских банках, порядок вступает в силу 1 апреля;
- США расширили санкции в отношении РФ, туда внесли еще 13 фамилий и 21 организацию;
- курс доллара по итогам дня упал до 83 рублей 20 копеек, евро — до 92 рублей 50 копеек.
Подробности прозошедшего ищите в нашей онлайн-трансляции.
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