7 причин, почему по ночам хочется пить. Врач рассказала, симптомом каких болезней может быть жажда

Если вас всё время мучает жажда, независимо от того, жарко на улице или холодно, вы просыпаетесь даже ночью, чтобы утолить жажду, и возле кровати у вас всегда стоит вода, значит ваш организм подает вам тревожные сигналы. Об этом со специалистом говорит «Доктор Питер».



Конечно, если вы любитель солененького (копченой рыбки, например), то наверняка помните поговорку «Рыба посуху не ходит». Тут ситуация понятна: чрезмерное употребление соленой пищи всегда вызывает приступы жажды. Естественная реакция организма на поступление избытка соли — необходимо восстановление водно-солевого баланса.

