7 причин, почему по ночам хочется пить. Врач рассказала, симптомом каких болезней может быть жажда
Если организм вам подает сигнал, это повод обратиться к врачу
Если вас всё время мучает жажда, независимо от того, жарко на улице или холодно, вы просыпаетесь даже ночью, чтобы утолить жажду, и возле кровати у вас всегда стоит вода, значит ваш организм подает вам тревожные сигналы. Об этом со специалистом говорит «Доктор Питер».
Конечно, если вы любитель солененького (копченой рыбки, например), то наверняка помните поговорку «Рыба посуху не ходит». Тут ситуация понятна: чрезмерное употребление соленой пищи всегда вызывает приступы жажды. Естественная реакция организма на поступление избытка соли — необходимо восстановление водно-солевого баланса.
Но вы должны знать, что объем соли, который нужен человеку в сутки, — от 3 до 5 граммов, не больше. Если вы потребляете соли больше этой нормы, то и воды вам понадобится больше, чтобы сравнять концентрации жидкости и солей, предотвратить потерю влаги в клетках.
Другое дело, когда ни одной причины для жажды нет: соленое вы не едите, жара не мучает, а пить хочется. Тогда почему? Об этом говорит гематолог Галина Кузнецова.
Галина Кузнецова — врач-терапевт, гематолог Центра молекулярной диагностики CMD (Санкт-Петербург) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Жажда — это симптом
Появление жажды — это сигнал организма о том, что есть проблемы с балансом воды и ионов. Само по себе желание пить воду в дневное или ночное время — это не патология, но, когда вы пьете много и часто, это повод для того, чтобы задуматься, в чем причины. Возможно, вас мучает сухость во рту, из-за чего вам хочется попить, или вы теряете много жидкости с мочой и тело настоятельно требует восстановить баланс.
В медицине постоянная мучительная жажда, или полидипсия, — это симптом, характеризующийся неестественно сильной, неутолимой жаждой. И с этой проблемой стоит обратиться к врачу.
Простой тест: узнайте, хватает вашему организму воды или нет
С помощью теста натяжения кожи, или теста «Тургор кожи», вы можете за считаные секунды проверить, достаточно ли вы пьете жидкости.
Тест проводится очень просто: поверните руку тыльной стороной вверх, двумя пальцами другой руки захватите кожу на внешней стороне кисти руки между указательным и средним пальцем, оттяните и отпустите ее.
Если в организме недостаточно жидкости, вы увидите морщинку на коже — заметную складку, которая сохранится на секунду, а потом сгладится. Если вы пьете достаточное количество воды — она исчезнет сразу.
Упругость кожи зависит от содержания жидкости в клетках. Если организму не хватает жидкости, кожа становится дряблой и сухой.
Опасные причины ночной жажды
Начнем с определения. Жажда в привычном понимании этого слова — это желание пить воду с чувством мучительной сухости во рту. Понятно, что основной причиной может быть банальное несоответствие потребности организма в воде и потребления жидкости. О влиянии на этот фактор потребления соленого и сильной жары мы уже говорили. Это всё естественно, организм теряет влагу и требует возмещения. Еще одна причина может быть в том, что плохо дышит нос. Если страдаете аллергическим ринитом или синуситом, всё объяснимо. Это тоже может вызвать ночную жажду. Нос выполняет множество функций, в том числе и увлажнение вдыхаемого воздуха. При дыхании через рот слизистые оболочки рта и глотки пересыхают, и возникает желание попить, чтобы смочить поверхность и устранить дискомфорт.
Слишком сухой воздух
Этот же механизм работает при нарушении влажности воздуха. Например, сейчас, когда отопление в квартиры не дали, многие пользуются обогревательными приборами, влажность воздуха в квартире резко падает.
При включении отопления в зимний период снижается влажность воздуха в жилых и рабочих помещениях, и может возникнуть повышенное желание пить воду. Механизм тот же: пересыхают слизистые рта, носа и глотки, требуется их увлажнение.
Причины жажды — в болезни
- Некоторые нарушения обмена веществ (например, сахарный или несахарный диабет) могут проявляться жаждой. Это связано с нарушениями гормональной регуляции обмена углеводов (глюкозы) или электролитов. Избыток соли или глюкозы почки пытаются вывести с мочой, при этом возникает ощущение жажды, поскольку теряется много жидкости.
- Повышение температуры ускоряет обмен веществ и потерю жидкости с дыханием. Кроме того, если на фоне лихорадки возникает потливость, это усиливает потерю жидкости через кожу.
- Заболевание слюнных желез (сиалоаденит) может проявляться сухостью слизистых полости рта, в силу чего появляется желание пить.
- Некоторые ревматологическое заболевания (например, синдром Шегрена) проявляются сухостью слизистых оболочек и крайне скудным слюноотделением.
- Многогранный климактерический синдром также может проявляться повышенным желанием пить. Это связано с дисбалансом гормонов и колебаниями уровня солей.
- Определенные заболевания печени, почек, прием мочегонных и некоторых других лекарств, алкоголя могут проявляться сухостью во рту и жаждой.
- Потеря жидкости при диарее и/или рвоте на фоне отравлений, кишечных инфекций также имеет сходную симптоматику.
Как определить причину постоянной ночной жажды?
Естественно, тактика будет зависеть от причины и всех тех жалоб, которые есть у человека. Иногда достаточно консультации врача-терапевта или изменения микроклимата в помещении, пересмотра питания и питьевого режима. Чаще требуется обследование. Что назначит врач?
Чек-лист при постоянной ночной жажде:
- клинический анализ крови;
- биохимический анализ крови с обязательным исследованием глюкозы, АЛТ, АСТ, билирубина, креатинина;
- ТТГ (уровень тиреотропного гормона);
- УЗИ органов брюшной полости;
- скрининг ФЛГ;
- консультация терапевта.
Чтобы устранить жажду, нужно по возможности ликвидировать ее причину. Помимо коррекции питания и питья нужно активное лечение заболеваний печени, почек, желудочного тракта, нормализация углеводного обмена, увлажнение воздуха. В любом случае при наличии жалоб на здоровье запланируйте консультацию врача.