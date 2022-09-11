На каком масле категорически нельзя жарить. Эндокринолог рассказала, чем мы рискуем

Скажем сразу, на подсолнечном масле жарить всё же не так опасно, как на многих других. Дело в том, что для жарки нужно использовать масло с точкой дымления более 180 градусов. У подсолнечного масла точка дымления — 232 градуса. Также подойдет для жарки оливковое, кукурузное и кокосовое масло.

И всё же врачи и диетологи не устают повторять, что жарка в масле — не самый здоровый способ приготовления еды. Ведь при высокой температуре даже самое полезное растительное масло становится источником опасных трансжиров.