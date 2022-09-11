На каком масле категорически нельзя жарить. Эндокринолог рассказала, чем мы рискуем

Каждая хозяйка знает наверняка, что нет ничего вреднее, чем жареные продукты. И тем не менее мало кто откажется от того, чтобы подать на стол что-то жареное. Картошечка с укропчиком, мясо разных видов, птица, рыба, овощи, ну и масса всего прочего, что составляет ежедневный рацион среднестатистического россиянина. В основном, конечно, россияне жарят продукты на подсолнечном масле, так повелось издавна. Оно самое популярное по спросу в торговых сетях и стоит не так дорого. Подсолнечным маслом заправляют салаты, на нем жарят, на нем пекут. Между тем, сейчас не те дефицитные советские времена, когда даже подсолнечное масло было трудно купить, на прилавках полно других разных масел. Как в них разобраться? И чем они лучше, в принципе.
Скажем сразу, на подсолнечном масле жарить всё же не так опасно, как на многих других. Дело в том, что для жарки нужно использовать масло с точкой дымления более 180 градусов. У подсолнечного масла точка дымления — 232 градуса. Также подойдет для жарки оливковое, кукурузное и кокосовое масло.
И всё же врачи и диетологи не устают повторять, что жарка в масле — не самый здоровый способ приготовления еды. Ведь при высокой температуре даже самое полезное растительное масло становится источником опасных трансжиров.
Кстати о пользе. В магазинах можно найти очень даже полезные масла, но если только использовать их по назначению.
«Доктор Питер» поговорил об этом с врачом-эндокринологом.
— Чтобы наш организм получал необходимое количество энергии, питательных веществ, а ЖКТ нормально работал и не страдал от воспаления, в рационе должны быть растительные масла. Но вот не стоит скупать всё и сразу. Не все растительные масла одинаково полезны, — говорит эндокринолог Екатерина Янг.
Екатерина Янг, врач-эндокринолог, терапевт
Чем заправляем салат
Давайте по порядку. Некоторые масла вообще не подходят для жарки, а только для заправки салатов, других холодных закусок. Так будет гораздо полезнее, чем залить тарелку майонезом. Для этой цели подходят масла холодного отжима, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты.
Например, вот эти:
- льняное;
- оливковое;
- конопляное;
- масло черного тмина;
- масло грецкого ореха;
- масло кедрового ореха;
- миндальное;
- масло абрикосовой косточки;
- фундучное.
Если же человек соблюдает аутоиммунный протокол (АИП) — это профилактическая диета, которая проводится курсами с целью снижения симптоматики аутоиммунных заболеваний, то список сужается до одного масла — оливкового.
Для жарки же все перечисленные масла не подходят — при нагревании они начинают дымить, окисляются, следовательно, выделяются свободные радикалы, говорит Екатерина Янг.
На чем лучше жарить
Теперь про жарку. Чтобы приготовить максимально полезный обед, лучше использовать масло с высокой температурой горения (дымления) — от 120 до 180 градусов. Помимо этого, важно, чтобы в нем присутствовали как насыщенные, так и мононенасыщенные жирные кислоты, которые устойчивы к окислению.
К таким маслам, кроме подсолнечного, относятся:
- кокосовое масло — можно рафинированное или нерафинированное с более насыщенным запахом и вкусом кокоса;
- оливковое рафинированное масло;
- масло авокадо.
На каком масле точно не стоит жарить:
- соевое;
- кукурузное;
- сафлоровое;
- масло из виноградных косточек;
- хлопковое;
- арахисовое;
- кунжутное;
- тыквенное;
- рыжиковое;
- горчичное.
— Так, в кукурузном, тыквенном, кунжутном и даже подсолнечном маслах высокое содержание омега-6, это воспалительный агент, который может провоцировать медленное хроническое воспаление в нашем организме. А в рыжиковом и горчичном масле содержится много эруковой кислоты, которая вредит нашему метаболизму, — говорит эндокринолог.
Это вовсе не значит, что нужно отказываться от любимых масел — во всём нужен баланс. Омега-6 в умеренном количестве защищает организм. Но когда ее слишком много, то воспалительные процессы могут перейти в хроническую форму — ничего хорошего в этом точно нет.
Оптимальное соотношение омега-3 и омега-6 в маслах — 1:2, 1:4.
— Чтобы соблюдать баланс, попробуйте миксовать масла с продуктами и теми же маслами, которые богаты омега-3. Это поможет поддержать баланс жирных кислот. Например, хорошо сочетаются между собой оливковое и льняное — пропорция 1:1, — заключила эндокринолог.